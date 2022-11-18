Насыщенность информационной повестки сместила фокус общественного внимания с итогов промежуточных выборов в конгресс, прошедших на прошлой неделе в США. Тут и перипетии с делегатами индонезийского саммита «Большой двадцатки», где Сергей Лавров был ложно объявлен «срочно госпитализированным», а Джо Байден отметился опозданиями на мероприятия и постоянным присутствием в своем кортеже машины скорой помощи. Здесь и польский «сбитый трактор», чуть не ставший казусом белли. Впрочем, если бы Запад был готов к Третьей мировой войне, то сгодилась бы и провокация с «трактором». Все вышеперечисленное слегка замылило в общественном восприятии скандальный фон, сопровождавший ход американских выборов.

За дымовой завесой этих событий прошло незамеченным то, что в США окончательно установилась диктатура одной партии – «демократическая» диктатура. То, что сегодня демократия в США – это именно «власть демократов», как бы парадоксально это ни звучало, факт. Превращение республиканцев в партию-спойлера, помогающего легализовать диктатуру Демпартии, тоже факт.

Демократы фальсифицировали очередные выборы, используя как в порядке вещей угрозы в адрес тех, кто пытался их остановить, фактически приватизировав судебную систему. Итогом стало то, что республиканцы сегодня расколоты и растеряны – расчеты на реванш не оправдались, а их готовность бороться с демократами, использующими криминальные методы для удержания власти, максимально ослаблена.

Страна, десятилетиями поучающая остальные страны мира, какой на самом деле должна быть настоящая демократия, нарушила собственные демократические основы, откровенно подтасовав итоги выборов. С помощью 42 миллионов американцев, якобы проголосовавших по почте, массовых сбоев и нарушений в ходе голосования в разных городах США. Ничего. Бывает. Отсутствие бюллетеней в Детройте и неисправность десятков машин для подсчета бюллетеней в тех штатах, где живут в основном сторонники республиканцев? Давайте не будем фиксироваться на негативе.

Главное – цель достигнута. Очевидно, истинные хозяева США пришли к окончательному решению, что в условиях глобального кризиса двухпартийная система – непозволительная роскошь. Особенно сравнив с однопартийной системой Китая, которая оказалась гораздо более эффективной для консолидации общества и элиты.

С республиканской партией, как с реальной политической силой США, покончено. В ней отсутствует консолидация, нет и воли к власти, нет и лидера. Вряд ли вновь выдвинувшего свою кандидатуру на будущие президентские выборы Дональда Трампа можно считать лидером, способным противостоять демократической диктатуре.

Словом, теперь в США все как у Оруэлла. Есть «министерство правды», свобода — это рабство, а мир превращен в перманентную войну.

Диктатура установлена, и глобалистская верхушка посредством Демпартии США будет ее защищать всеми возможными способами. Приходится констатировать, что эра демократии в Америке закончена. При этом криминальные методы борьбы за власть уже проецируются американскими элитами на остальные страны.

Какой вывод из этого должна сделать Россия? Нужно перестать строить свою внешнюю политику в расчете на результаты выборов в США: парламентских, президентских, любых. Отныне игра на двухпартийном соперничестве бесполезна. Диктатура демократов надолго, и вряд ли американское общество в ближайшие годы сможет ей противостоять. Правда, будущее такой системы известно: тяжелый системный кризис, симптомы которого будут нарастать ближайшие тридцать лет.

России пора усиливать самостоятельную политику. В первую очередь, в части формирования – в дополнение к США и Китаю – третьего полюса мира. А значит, укреплять отношения с Индией, Ираном, другими странами Азии, Латинской Америки и Африки.

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