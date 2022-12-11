Что такое «ломберный стол»

В 1984 году – почти сорок лет назад – Эдуард Вениаминович Лимонов, также известный как Эдуард Савченко, написал книгу «Исчезновение варваров». Это был памфлет, который вошел в сборник рассказов Лимонова. Сюжет можно описать довольно коротко: внезапно Россия перестала существовать. Не Советский Союз и не какая-нибудь иная форма государственного устройства, нет, просто в одночасье не стало России как территории, где живут русские люди. Что из этого вышло? Да ничего хорошего. Как писалось в той книге – «Мир начал приспосабливаться к жизни без русских. И в процессе приспособления оказалось, что русские всем нужны». Повторюсь, это было написано сорок лет назад. Что изменилось за эти сорок лет? И ничего, и почти все.

Скажем, на этой неделе в Латвии отменили телеканал «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Вот был в Латвии такой телеканал. До этого он 12 лет был в России. А В Латвии смог просуществовать только 4,5 месяца. Потому что если нужно отменить что-то русское, то нужно отменить все и сразу. И условно оппозиционный по отношению к российской власти канал, и памятник Александру Пушкину.

В этой неостановимой злобе должно сгореть все, что так или иначе связывало прибалтийские республики с большой землей, которой для них была Россия. Но работает это несколько иначе. Отменяя Россию, в том числе и отбирая лицензию у русскоязычного канала, Латвия не обретает субъектность, она остается территорией без культуры, которую можно было бы цитировать и распространять. Существует ли русская культура без Латвии? Безусловно. Существует ли Латвия без русской культуры? Вероятно. Но что это за существование?

Даже знаменитые рижские шпроты хороши только тем, что продаются в России. Каков спрос на них во Франции или Португалии?

Наша общая проблема сейчас состоит в отсутствии горизонта планирования. Никто точно не может сказать, как будет выглядеть мир через два года, через год, даже через день. Но можно с уверенностью утверждать, что в мире, который наступит завтра, точно так же будут и латыши, и русские, и украинцы, и сицилийцы. Никто никуда не денется. К сожалению, кто-то погибнет, но культуры и этносы останутся на месте.

Почему я пишу об этом? Я вчера наткнулся на пост одного знакомого человека, которого можно назвать либералом. Не либералом в том первоначальном смысле, то есть человеком, стремящимся к расширению личных свобод, а либералом в современном понимании. То есть тем, кому все кажется замечательным. Все, кроме России. Везде все правильно, хорошо и достойно понимания, но только не здесь.

И вот этот человек привел в пример свою переписку с латвийской журналисткой. И латвийская журналистка писала, что для Европы в целом и для Прибалтики в частности хорошим вариантом развития событий было бы, если б Россия вообще исчезла с лица Земли.

И вот этот либерально настроенный человек ей отвечает: вы же понимаете, что этого не произойдет никогда? Что вы себе представляете на месте России? Черную дыру? Или двадцать независимых государств, которые совершенно недоговороспособны и так или иначе враждебны по отношению к окружающим? Может быть, место для добычи и переработки природных ресурсов? А кто именно их будет добывать и перерабатывать и чем вы займете тех людей, которые уже этим занимаются? А почему вам вообще кажется, что Россия позволит лишить ее субъектности?

Да, все мы можем скептически относиться к происходящему в нашей стране, это нормально и даже желательно. Но можем ли мы представить себе и позволить себе допустить перспективу отсутствия России во Вселенной? Не думаю. Мир без России не просто немыслим, а нежизнеспособен. Да, были и будут разные периоды в истории – дружбы, вражды, войны, лобзаний в десны, колонизации, освобождения, независимости, Реконкисты. Но из мира никогда не исчезнут те явления, которые считаются архетипическими. К ним относится и Россия. А если я ошибаюсь, то пусть, мне не жалко. Если не будет того, что я люблю, то не будет и меня, не будет и моего мнения, и вообще все это будет уже неважно.

И тут уж мне придется упомянуть Михаила Булгакова. А точнее, пару реплик из его «Белой гвардии» и уточнить, что по крайней мере на сто лет вперед он оказался прав.

«Алексей: Вот что… Мышлаевский прав. Тут капитан упомянул слово «Россия» и говорит – больше ее нет. Видите ли… Это что такое?

Николка: Ломберный стол.

Алексей: Совершенно верно, и он всегда ломберный стол, что бы ты с ним ни делал. Можешь перевернуть его кверху ножками, опрокинуть, оклеить деньгами, как дурак Василиса, и всегда он будет ломберный стол. И больше того, настанет время, и придет он в нормальное положение, ибо кверху ножками ему стоять несвойственно…».

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