Сейчас, знаете, модно быть обиженкой. Модно – и временами выгодно.

Побуду и я. Не корысти ради, а токмо во имя восстановления справедливости и доброго имени домохозяек. То есть людей, преимущественно, конечно, женщин, для которых их дом и их быт являются предметами неустанных забот. Они могут работать или нет, жить в особняке или маленькой квартирке в спальном районе, воспитывать детей или держать трех котов – неважно. Это совершенно разные женщины, которых объединяет одно: для них важно, чтобы чайные чашки были без коричневого налета и стояли на полке, повернутые ручками в одну сторону. Чтобы цветы в вазе гармонировали с диванными подушками. Чтобы носки лежали в отдельном ящике, разложенные попарно и свернутые аккуратным квадратиком.

Для них важен порядок.

Для них важна красота – так, как они сами ее понимают.

Впрочем, почему «для них», для нас! Я тоже из тех, кто после стирки сушит носки попарно, сортирует полиэтиленовые пакеты по размеру и складывает их особым способом и пользуется тремя разными средствами для полировки мебели – в зависимости от ее цвета и того, из чего она сделана. У меня два пылесоса, ручной пароочиститель и швабра, которую я выбирала долго и придирчиво и которая лучше других, но все же не идеальна, так что я все еще в поиске. И да, мои чайные чашки висят на крючках, повернутые рисунком в одну сторону. А еще я постоянный зритель YouTube-каналов про так называемую «домашнюю рутину»: это когда кто-нибудь снимает свою повседневную жизнь с уборкой, готовкой и всякими мелкими домашними радостями вроде пересадки растений или тестирования новой кастрюли. Да что там, у меня и самой есть такой канал!

Собственно, я потому и знаю, что таких, как я, считают, мягко говоря, не вполне нормальными. Причем не мужчины, которым до этих чашек и швабр чаще всего вообще нет дела. А другие женщины, для которых мы – туповатые невротичные клуши с обсессивно-компульсивным расстройством, избытком свободного времени и куцым мозгом, в который не вмещается ничего, кроме трех способов вывести со скатерти винное пятно.

Время от времени ленты социальных сетей приносят мне пространные обсуждения «этих чеканутых», которые собираются в своих сообществах и обмениваются опытом, как лучше чистить межплиточные швы – содой ли, зубной ли щеткой, или может вовсе плюнуть, потратить выходной и сделать новую затирку. Зубная щетка, ужасаются обсуждающие дамы, что не поленились вступить в тематическое сообщество ради «поглядеть на психов». Да они там все долбанутые, им всем к психиатру надо! В крайнем случае к психологу, раз они тратят свои жизни на вот этот бред. Им травмы прорабатывать, а не носки попарно складывать. Шнурки бы еще гладили, ненормальные.

Алло, дамы. Я глажу шнурки, представляете? Круглые нет, а плоские – да. Потому что, выглаженные, они легче заправляются в кроссовки, дольше не пачкаются и лучше выглядят. И я трачу на это не всю свою жизнь, а тридцать секунд. Гораздо меньше чем вы, потешающиеся над такими как я, в своих длинных интернет-беседах.

Открою страшную тайну: для того, чтобы погладить шнурки, разложить по цветам носки и вымыть плинтусы, не нужно много времени. Поддержание порядка, когда оно становится привычкой, вообще не слишком затратное дело: ты ставишь чашку «правильной стороной» автоматически, даже этого не замечая. Ты берешь нужный воск для деревянной мебели, стоящий, кстати, копейки, и подходящую тряпку – не терзаясь муками выбора. Протягиваешь руку и берешь, часто даже не глядя, потому что ты точно знаешь, что и что лежит в твоем доме. Вы понимаете, к чему я веду? Когда у каждой вещи есть свое место, быт становится гораздо проще и удобнее. Ты фактически перестаешь его замечать. Это к вопросу про потраченную жизнь.

Теперь про чашки и рисунки. Понимаете, я люблю свои чашки. Свои кастрюли. Свои тарелки. Я их выбирала и покупала не только как емкость для жидких и сыпучих продуктов, но и как предметы, которые я буду видеть каждый день. Я хотела, чтобы они доставляли мне радость не только когда я ими пользуюсь, но и когда прохожу мимо. Потому что такие вещи украшают жизнь. Как любимые духи или красивая обувь. Почему заботиться о каких-нибудь цепочках и браслетах – нормально, а о чайных чашках – нет?

Почему вообще забота об окружающем пространстве, единственном, которое вы можете контролировать и менять, все еще считается в среде людей, кхм, интеллигентных, проявлением либо психического заболевания либо общей интеллектуальной недостаточности? Я помню советское презрение, с каким «косматые геологи» в хемингуеевских воротниках относились к тем, кто выбивает ковры и вешает занавески с оборками: фу, мещане с геранью на подоконнике, что с них взять, эдельвейса-то горного не видели. Жрали с газеты, банки с тушенкой вскрывали ножом, ждали от каждой новой своей бабы, что «наведет порядок в холостяцкой берлоге» – но про эдельвейс талдычили исправно и высокомерно. А «бабу» в глубине души презирали за мещанство и просьбу не бросать носки где снял.

И вот сейчас я вижу точно такое же презрение к быту, только «бабу» заменила уборщица: мол, умная женщина убирать не станет, а вызовет специально обученного человека, который отмоет, развесит и разложит. У меня есть дела поинтереснее. Я эдельвейс видела.

Ну давайте разберемся, что это за эдельвейс такой. Может, карьера? Может, эти дамы зарабатывают большие деньги? Или, может, они заняты каким-то особенно интеллектуальным трудом, а не обсуждением «мещанок» и «клуш» в интернете? Честно говоря, в глаза это не бросается. Живут они чаще всего в тех же условиях, что и «клуши». Только гордятся, в отличие от «клуш», не порядком, а бардаком и умением виртуозно выловить в клубке носков те, что более или менее одинакового цвета.

«Мне так удобно», – говорят они, не допуская мысли, что кому-то удобно по-другому. И что для кого-то, условно говоря, жрать с газеты – это неприятно. Просто неприятно, без всякой связи с ОКР и давлением «грязных шовинистических свиней». Да-да, умная женщина ведь должна быть феминисткой, а когда ты моешь духовку, ты не феминистка, ты в кухонном рабстве. Вот если духовка жиром заляпана, то ты феминистка и свободная, а так – нет. Хотя стоп, ты рабыня если у тебя просто есть духовка! Свободная и умная закажет доставку еды, а не будет возиться с этой отвратительной сырой курицей. В крайнем случае, артистично приготовит ее раз в месяц, потому что гастрономия, но только изысканная или экзотическая, нынче в моде.

Отношение к женщинам, которые постоянно заботятся о своем доме, стало таким же, как к женщинам, которые заботятся о своей внешности. Спортзал, маникюр, макияж, депиляция и туфли на высоких каблуках якобы есть признак неудовлетворенности собой и жизнью. Мол, столько времени, чтобы понравиться каким-то там мужикам. Тебе, мол, не на силовую тренировку и не «на ноготочки», а к психологу, травмы прорабатывать. А уж если ты изучаешь новинки пятновыводителей, и вовсе к психиатру.

Наверно, это просто маятник – тот самый, что из положения «женщина должна быть ухоженной, хозяйственной, и молчать», ушел на противоположную точку амплитуды. Или, возможно, теперь стало нормальным и правильным гордиться неумением и нежеланием протереть пыль. А может быть кому-то и в пыли живется хорошо и радостно.

В последнее я, может, и поверила бы. Если бы не одно но: профессиональные уборщицы нынче в цене. Те, кто наводит порядок в чужих домах, делая их чистыми, уютными, и чтобы чашки без коричневого налета. Я это точно знаю. Я этим на жизнь зарабатываю. И каждый раз, слыша от занятой, умной, интеллектуальной дамы, что жизнь на быт тратят только недалекие или психические, вспоминаю про герань и эдельвейс. И про то, с каким удовольствием тот, кто привык жрать с газеты, садился за красиво накрытый стол и уминал домашние пирожки. Презирая мещанку, которая их испекла – только за то, что она не хочет тоже жрать с газеты.