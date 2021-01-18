На лице все написано Георгий Бовт о том, как физиогномика может заменить политику

Те, которые любят причитать на тему «ох, как же надоела эта политика», скоро смогут возрадоваться. Осталось, по историческим меркам, еще чуть-чуть – и она таки сдохнет. Такая, какой мы ее знаем. Вместо политики будут алгоритмы. Всем сразу станет легче. Не надо думать, мучиться так называемой свободой выбора. Искусственный интеллект все сделает за вас – и получите, расписываться не надо.

Такое будущее привиделось мне по прочтении статьи в журнале Nature (нет, я не ел галлюциногенных грибов, на вакцину «Спутник V» тоже грешить не надо). Ученые из Стэнфорда разработали методику определения политических взглядов человека на основе алгоритмов системы распознавания лиц. Пока по упрощенной классификации «либерал-консерватор». Но лиха беда начало. Выборка – больше тысячи человек. За образец взяты условно «типичные» лица либералов и консерваторов, определенные на основе выраженных взглядов. А потом определялась уже политическая ориентация людей, о взглядах которых ничего известно не было. Только по выражению лица. Потом проверили. Точность попадания составила 72%, и этот показатель не опускался сильно ниже для различных групп по возрасту, полу и национальности. Более трети исследуемых, например, не принадлежали к белой расе.

Сами люди определяют «родственных» себе по взглядам с точностью лишь 55% (это примерно как шанс блондинки встретить на улице динозавра – «может, встречу, а может, нет»). Идентификация, проведенная на основе опросника из 100 пунктов, давала точность 66%.

Исследования проводились в разных странах. Правда, западных. У них лица, конечно, иные, а нашего человека в их толпе выделить – раз плюнуть.

Помню, мы как-то с приятелем на счет и небольшие деньги соревновались наших выделять в нью-йоркской толпе. Попадание было близко к 90%. А все потому, что духовность прямо на лице написана. И все остальное. Наверняка и лицо типичного русского либерала или консерватора обладает своими особенностями. Полагаю, алгоритмам они будут по зубам.

Ранее уже проводили исследования, которые показали, что с помощью системы распознавания лиц можно с достаточно высокой точностью определять такие человеческие качества, как честность, интеллектуальный уровень (а еще ведь недавно теорию Ломброзо чихвостили как неполиткорректную, а она самое то оказалась), склонность к насилию, сексуальную ориентацию (ну, это вообще – как ясен пень, тут вообще точность определения по лицу 76%).

Вообще-то интуитивно мы и сами кое-что подобное в себе чувствовали. Способность эту. Иной раз взглянешь на какого-нибудь политика либо его помощника или пресс-секретаря (такие по должности экстраверты, у них все на лице написано, не будем уж употреблять имен) – и сразу все ясно. Глаза бегают или, напротив, стеклянные, как у неразделанной тушки минтая. Улыбка фальшивая или ее нет вовсе, а глядит на вас простой хмурый мордоворот, который ну никак не может быть «либералом».

Мне вообще кажется, что в нашем народе типологизация более отчетливая. Мы больше нараспашку, без этого вот американского лицемерия. Вы сами попробуйте, например, в толпе найти условного сталиниста по лицу, а потом его разговорить и убедиться в правильности выбора. Уверен, у вас получится.

Боже, как это все может упростить политику, про которую у нас многие давно говорят, что от нее устали так, что мочи нет больше на все это смотреть! Другие же твердят, что выборы не нужны, не наш этот путь к Храму всеобщего счастья, а надо всех назначать приказом начальника, чтобы денег сэкономить и понастроить на них детских садиков и поликлиник. А также гиперзвуковых ракет.

И вот, представьте, мечты сбываются. Надо только немного подрихтовать алгоритмы – и дело пойдет. В единый день голосования, который теперь может быть целой неделей (время нам подвластно, как два пальца об асфальт), надо будет всего лишь выйти из дома и прогуляться в любом направлении. Хоть до гастронома, хоть до собачьей площадки. Уличные камеры считают ваше выражение лица и передадут свои мега-дата-впечатления в «Центральную избирательную комиссию учета настроений граждан». ЦИКУНГ, если коротко. Для облегчения процедуры вас могут попросить в любое удобное для вас время подумать о тех, кто нами правит, и мысленно выразить свое к ним отношение. Оно отношение тотчас отобразится на вашем лице и будет учтено. Ни один голос, то есть взгляд, сморщенный лоб или поджатые губы не пропадут. Потом объявляют результат – и все радуются.

Есть, правда, закавыка: пропадает так называемая тайна голосования. Ну так и бог с ней. Пора ее отринуть как пережиток аналогового прошлого и смелее, открытым взглядом смотреть в будущее. В смысле – в камеру. Первое время могут быть, как у нас исторически водится, перегибы на местах.

То есть ваша недовольная морда попадет на заметку начальству, которое сочтет, что такое выражение лица недостаточно отражает уверенность в завтрашнем дне именно под чутким руководством данного начальства, а мысль пытливо искала «альтернативы», и в вашей голове даже промелькнул образ некоего враждебного элемента, он же иностранный агент, он же несистемный оппозиционер. Кстати, вы заметили, что у них у всех какие-то не такие лица, как у тех, кто в Думе и в правительстве? Если заметили, то вы уже почти готовы к новому цифровому порядку. В хорошем смысле этого слова. Если ваше выражение лица покажется начальству оппозиционным, то это не страшно. Чай, не 1937 год на дворе, а оцифрованный постмодерн. В крайнем случае к вам могут прислать пару физиогномистов в штатском, и они научат вас правильному выражению лица. Вы возьмете несколько уроков в специально отведенном месте – и у вас все потом получится как надо.

Облегчится донельзя партийно-политическая работа. Можно будет подбирать парламентские фракции, всего лишь руководствуясь схожим выражением лиц. Лидеров и глав комитетов определять по наклону головы, разрезу глаз, угловатости скул и поджатости губ.

Не станет проблемы и с протестами. Никто не перекроет несанкционированно ни автомагистраль, ни велодорожку. Камеры вовремя просигнализируют: мол, господин начальник, в таком-то месте что-то много собралось либералов. Или правых консерваторов. Или националистов. Следует команда: «Включить углубленное сканирование, узнать, что них на уме!». Ну и, соответственно, принять меры. Какие-то мысли, блуждающие в умах, можно и реализовать – чай, не звери все же людьми управляют. А какие-то пресечь, работая на упреждение и включив «мозго-промывочные» алгоритмы в интернете, на телевидении и в рекламе какой-нибудь 25-м кадром.

По выражениям лиц можно проводить общественные слушания. Просто просканировать выражения лиц в определенном районе – и сразу все понять. Вышестоящее начальство сможет включить – ну типа как KPI – показатель «степень удовлетворенности на лицах населения» в число параметров, по которым оценивается работа муниципальных служб, губернаторов и мэров.

Скажем, ходит народ на подведомственной тому или ином начальнику территории довольный, как слон, – тому повышение. А если выражение лиц преимущественно кислое – строго ему указать. Ну и денег выделить, чтоб повеселели. А то наш народ часто ходит с таким выражением лица, как будто съел чего не то либо у него все умерли.

Но это дело решаемое: надо просто сделать поправку-коэффициент в алгоритмах – и он легко проникнет в загадочную русскую душу, как хакер ГРУ в избирательную систему штата Вайоминг.

А если все это наложить еще на алгоритмы вашего поведения в интернете, соцсетях, в магазинах, плюс разговоры по телефону и переписка. Какая будет красота!

А какой простор в маркетинге и всякой коммерции и бизнесе! Определить нищеброда при решении вопроса о кредите теперь не составит труда. Он даже до банка не дойдет или перед ним просто дверь не откроется. Банкомат можно научить не выдавать бабло, если у человека на уме потратить его на неправедное дело. На дорогах можно будет тормозить водителей не в стиле облавы-плана «Перехват», а точечно, выделяя в потоке тех, у кого глаза после вчерашнего залиты.

Но это все побочные радости. Главное – это общественная стабильность, отраженная на лицах сограждан.

P.S. Ну что, испугались? На родном-то материале ой как страшно все выглядит. Однако в этом случае вы просто невнимательно читали. Написано же в самом начале – «ученые из Стэнфорда». Это они там сейчас сильно озабочены алгоритмами – кого в «трамписты» записать и забанить в соцсетях. Да и пошире – с работы выдавить, например. Вон, недавно бывший видный нашенский оппозиционер Андрей Иларионов, работавший старшим научным сотрудником, подчеркнем, в либертарианском Институте Катона, вякнул сильно не то в блоге про «штурм Капитолия», сравнив его с поджогом Рейхстага, и про прошедшие выборы – и на следующий день оказался без работы. Это ведь у них там сейчас такая по факту цензура в СМИ – причем не государственная ни в коем разе, а общественная и оттого еще более тоталитарная, каковая может сравниться с тем, что было у нас на пике советского тоталитаризма и единомыслия. А уж по сравнению с «полицией нравов», выстроенной начальниками фейсбуков, советские тетки из парткомов и профкомов покажутся сущими хиппи с фестиваля в Вудстоке, скандирующие «Запрещать – запрещено!».

Так что мы на этом фоне в чем-то выглядим уж точно поприличнее. И наш всеобщий пофигизм, как и некоторая милая нашему сердцу технологическая пасторальная недоразвитость (по части тех же алгоритмов и внедрения практик «социального кредита» что по-китайски, что по-американски) – суть важнейшие гарантии нашей нынешней относительной вольности.

При том что уровень ее на практике, учитывая степень свободы бытового поведения, если уж не политического, едва ли наивысший за всю нашу историю. При относительной формальной жесткости политической системы наше общество куда демократичнее и внутренне свободнее (хорошо, можете считать это пофигизмом или разгильдяйством) во многом катящегося к тоталитаризму американского.

И почему-то кажется, что все те алгоритмы тоталитарного контроля, которые сейчас внедряют на Востоке и на Западе, – они немного не про нас и работать не будут. Как не работают по инструкциям никакие «ихние» технологии, внедренные на нашу почву.

Во-первых, кто-нибудь что-нибудь наверняка продаст, украдет или где-то не докрутит. Во-вторых и в-главных, мы так устали от тоталитаризма в ХХ веке, что нас уже будет трудно вновь построить и заставить ходить строем, как «дедов» в армии накануне дембеля. В-третьих, не придуман еще такой алгоритм, который нельзя было бы обмануть нашему человеку.

В-четвертых, готовиться ко всему этому на всякий случай все же надо. Ну-ка побольше социального оптимизма на лице! Вас снимают...