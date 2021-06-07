Викинги 2.0: пусть они уже прилетят

К сожалению, мой прогноз/пожелание, чтоб к концу прошлого года на Землю прилетели бы инопланетяне, не сбылся. Так бывает, увы. Очень жаль, потому что это было бы красивым и логичным завершением года пандемии, когда казалось, что мир окончательно сошел с ума. Причем со многих точек зрения. С точки зрения ковид-диссидентов – потому что, мол, нельзя реагировать методами медицинской полицейщины на «всего лишь еще одну болезнь, от которой умирают». С точки зрения тех, кого эти люди называют ковид-фашистами (и я, например, с гордостью ношу это звание), весь гуманистический опыт человечества просто вопиет против «ничегонеделанья» в случае новой болезни с летальностью до 5%, а потому такое бездействие было бы преступно. И вот эти непримиримые люди, представим себе, примирились бы вдруг, услышав, что к нам пожаловали пришельцы. И обнялись бы, всплакнув кто о потерянных родных и близких, а кто об аннулированных путешествиях и тусовках. И взялись за руки, как друзья. И перестали бы банить друг друга в соцсетях.

И народы бы сплотились и помирились. И перестали бы воевать друг с другом. И поляки бы простили нам с испугу три раздела Польши и Катынь. И самого Путина за его существование. И чехи прозрели бы, назвав истинных виновников взрывов во Врбетице: это же не Петров-Боширов, а некто extra-terrestrial, вот и фотки есть. Они же, гады, и Скрипаля траванули, открыла бы себе в этот торжественный момент глаза на мир переставшая нам гадить наконец отныне и вовеки веков та англичанка.

И палестинцы из Газы пошли бы к евреям спросить чисто по-соседски, не могут ли они быть чем полезны в подготовке отпора тем, кто теперь для них, палестинцев, «хуже евреев». А евреи обняли бы их и повели пожить в свои поселения. И Байден бы показался всем кремлевским такой душкой, такой душкой – по сравнению с чудищами, повылезавшими из НЛО. И американский конгресс, собравшись на внеочередную сессию, отменил бы все санкции против всех и особенно против русских. И МОК простил бы нам весь наш допинг, наоборот, призвав взять на вооружение опыт имени Mutko-From-My-Heart в целях укрепления сил человеческих перед лицом общего врага.

Ну и, самое главное, как бы сплотились мы – даже и представить невозможно в полной мере. Начали бы, конечно, с отмены всех этих выборов, поскольку дорого, а деньги нужны на оборону Земли и ее одной седьмой суши особенно.

Всякая оппозиция, разумеется, отменилась бы сама собой. Все бы сразу у нас закрутилось-завертелось, поскольку в мирное время нам скучно, а вот когда наступает большой ахтунг, то мы проявляем свои лучшие чувства и качества. Лозунг «Можем повторить!» зазвучал бы с новой эпической силой и даже у самых отпетых циников не вызывал бы неправильных ассоциаций. Вообще в нашем обществе сразу все неправильное бы сгинуло, а все правильно – усилилось бы стократ.

Хотя, может, я чрезмерно оптимистичен?

Ведь не сплотилось же человечество перед мурлом коронавируса. Хотя, казалось бы, вот она, общая угроза. Каждый, кто мог, сам себе вакцинку стал варганить. В секрете большом. Потом если ей и делиться, то за деньги и только с теми, кто тебе политически-стратегически лоялен. Чужие вакцинки не признавать, потому как конкуренты, а бабло и в борьбе со злом в том числе побеждает не только самое это зло, но и все, что вокруг, готов выжечь напалмом конкуренции. Потом, если бы пришельцы нас всех сразу не зачистили бы, прекратив как неудавшийся эксперимент по выращиванию разумной жизни на Земле, то последствия сожительства с ними могли бы оказаться куда как более неоднозначными, чем это выше описано.

Например, могли бы появиться страны и люди-коллаборанты, которые попытались бы использовать общую беду себе во благо по принципу «умри ты сегодня, а я завтра». А другие бы выжидали или даже науськивали бы посредством телепатической связи агрессию пришельцев в сторону своих исторических врагов-соперников. Заключили бы с ними какой-нибудь даже (если бы смогли и успели) «Мюнхенский сговор». Все это, разумеется, на фоне всемирной гонки вооружений. Которая в этом случае уж точно оказалась бы совершенно бесполезной, но это все равно ее не отменило бы в пользу более реалистичных способов договориться с проблемой, если таковые вообще возможны.

Да и на уровне отдельных стран разве что ковид-диссиденты примирились бы с ковид-фашистами. А так – кто начал бы воспринимать пришельцев как «новых викингов», которые спасут от «ненавистного режима» и обустроят все на халяву да по-разумному. Кто основал бы новую религию, назначив себя любимого жрецом нового культа. Кто ударился бы в бега, уклоняясь от призыва на войну с инопланетянами. Ну и так далее…

Обычно вера в пришельцев и существование внеземных цивилизаций в «приличных кругах» приравнивается к невежеству и даже мракобесию. Не случайно во время соответствующих соцопросов всякий раз выявляется обратная корреляция между уровнем образования и верой в НЛО и прочих инопланетян. Чем уровень ниже, тем вера выше. Такая вера в пришельцев сродни прочим теориям заговора, которые прочно пустили корни в нашем обществе в том числе.

К примеру, почти половина россиян (данные ВЦИОМ) считают высадку на Луну американцев в 1969 году фальсификацией правительства США, а 60% уверены, что есть группа лиц (сидящая, видимо, где-то в отдельном бункере, получая тайные команды-депеши от Ротшильдов с Рокфеллерами), которая стремится переписать российскую историю и «преуменьшить величие России». Эти цифры разительно совпадают с числом тех, кто вообще не верит в науку. Мол, нет ее, все ложь и алхимия. Лишь процентов 40-45 россиян верят в истинность знаний ученых. Примерно столько же уверены в обратном, а почти две трети уверены, что ученые скрывают от них правду. Видимо, исходя из того, что ученые – это примерно как «правительство», только чуть умнее. Так вот, в существование инопланетян верят у нас примерно 40-45%.

А теперь сделаем совсем уже серьезное лицо и напомним, что начиная примерно с 1960-х годов, КГБ СССР вполне серьезно занималось этой темой, как и вообще паранормальными явлениями.

Подтвердить или опровергнуть это в точности невозможно, как и судить о том, были такие исследования завершены (если они были начаты) или все еще продолжаются. Публикации слухов и даже признаний бывших сотрудников на сей счет публиковались еще сравнительно недавно, в том числе в солидных российских СМИ. Тогда еще не было наказуемо и зазорно публиковать подобную «непроверенную информацию», как сказали бы сейчас строгие регуляторы информпространства, о солидной организации. Были утечки и в иностранные СМИ – может, правдивые, а может, в порядке спецоперации, чтоб запутать потенциального врага. В частности, о том, что якобы в конце 1960-х КГБ удалось даже заполучить то ли разбившуюся, то ли сбитую ПВО «летающую тарелку» инопланетного происхождения, а в ней – труп гуманоида, который был потом исследован, но врачи, проводившие вскрытие, потом вдруг разом все умерли в течение недели.

Это, конечно, сильно напоминает расхожий миф (или это имело место все же?) о поимке американцами НЛО с гуманоидами на борту в 1947 году в пустыне в штате Нью-Мексико. Якобы останки до сих пор хранятся на страшно секретной «Базе 51» в Невадской пустыне.

Ну а поскольку в Америке тоже есть некоторые число людей, которые верят в пришельцев, то дело дошло до законодателей. И они решили проявить любопытство официальным образом за госсчет. До конца июня будет опубликован специальный доклад разведки США на тему «необъяснимых атмосферных явлений», охватывающий период, как можно понять из уже последовавших утечек в прессу, последних лет 20. Там будет как секретная, только для Конгресса, так и рассекреченная для широкой публики часть.

В Пентагоне группа, собиравшая такие необъяснимые с точки зрения науки явления, начала работать официально в 2007 году. Хотя, возможно, в ЦРУ тоже было не меньше любопытных, чем в КГБ, и там соответствующие работы велись и раньше. Деньги на такое любопытство военных кончились было в 2012 году во времена Обамы. Но затем работы были продолжены после возобновления финансирования в 2017-м – Дональд Трамп подписал ассигнования на это «святое дело».

Собраны видео-, фото- и прочие свидетельства, включая показания военных летчиков, сталкивавшимися с этими явлениями, – всего набралось материалов на 120 эпизодов. Основной вывод в докладе, как уже стало известно, такой: достоверных свидетельств наличия инопланетных технологий в обнаруженных «НЛО» не найдено, однако исключать такой возможности нельзя.

Точно установлено лишь, что во всех 120 случаях речь не шла об американских технологиях, в том числе самых секретных и современных. В ряде случаев допускается возможность, что это были российские или китайские технологии, в том числе гиперзвуковые. Однако последнее объяснение точно не может быть отнесено ко всем явлениям или хотя бы к большинству из них, включая те, что наблюдались непосредственно в воздушном пространстве США. При этом у современной науки нет объяснения тому, как в ряде случаев маневрировали эти объекты, с какой скоростью (версия воздушных шаров в подавляющем большинстве случаев также отметена). Но и на русских все списать на сей раз тоже явно не удастся.

120 случаев, вошедших в нынешний доклад, выглядят весьма скромно по сравнению с теми временами, когда тема НЛО была в большей моде. Так, на волне реакции на события 1947 года, когда частный пилот из Айдахо Кеннет Арнольд рассказал о девяти «летающих тарелках», перемещавшихся со сверхзвуковой скоростью, была начата секретная правительственная программа по изучению таких явлений под названием Project Sign. При этом основное подозрение тогда пало на некие советские военные технологии. В период с 1952 по 1969 год было рассмотрено более 12 тысяч случаев «атмосферных явлений», 701 из которых не получил никакого внятного объяснения. Затем официально о каких-либо подобных программах ничего не сообщалось до 2007 года. Возможно, они были свернуты. А возможно, и нет.

Недавно Барака Обаму, хотя он и зарезал упомянутую выше программу в 2012 году, спросили на одном ток-шоу, как он относится к пришельцам. Он ответил, что вполне серьезно относится к самой этой теме, поскольку целый ряд зафиксированных в небе явлений не имеют никакого внятного научного объяснения. Насколько я помню, нашего президента спрашивали на эту тему всего лишь один раз, и то в порядке дурацкой шутки на прямой линии: мол, не инопланетянин ли он сам (он с улыбкой ответил, что нет и у него есть доказательства в виде его родных, близких и детей). А вот всерьез, вернее, публично, этой темой наши законодатели и власти никогда не интересовались. А все почему? Потому что в нашем воздушном пространстве не может быть «необъяснимых атмосферных явлений» и нечего глупостями заниматься, отвлекать серьезных людей от серьезных проблем.

Хотя иногда оглянешься вокруг – и так уж хочется, чтоб «викинги 2.0» прилетели и во всем разобрались. А то мы что-то закопались/запутались, и мир явно идет не туда.