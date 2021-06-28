Загрузите мне мозг. И тщательно промойте

«Дорогая, я же никогда не знаю, что у тебя на уме», – в его словах слышалась определенная досада, ведь он опять «не угадал» список продуктов, которые надо было купить на неделю и которых не было в списке, но про которые она-то подумала, что «это же и так очевидно, не идиот же он круглый». Оказывается, в этой вот частности – она ошиблась. А вот уже упрек с ее стороны: «И чем ты только думал в этот момент?!». Каковая фраза может быть произнесена, как вы понимаете, практически по любому поводу.

И тут вдруг! «Хочешь знать, что у меня на уме? На, подключись на минутку, дам тебе доступ в зону «А», в остальные, которых как букв алфавита, – пока перебьешься. Может, дам на смертном одре, но далеко не факт, лучше помни меня непознанной».

Или он: «Да вот тебе, посмотри сама, что я думал, хотел ведь как лучше». Тут доступ к чипу в мозгу тоже, разумеется, ограничен. Но это – для своих, для близких. А вот для тех «органов, которые не ошибаются», все может сложиться куда иначе. И транспарентность, наконец, обретет четкие технологические параметры…

Недавно в СМИ прошла информация о некоей программе Минобрнауки, МГУ и еще одной госкорпорации аж на 54 млрд рублей под названием «Мозг, здоровье, интеллект, инновации». Речь о вживлении чипов в голову человека, которые позволят напрямую передавать в мозг информацию с внешних устройств и, соответственно, управлять силой мысли этими устройствами. Практически любыми. Возникнет так называемая нейроморфная система искусственного интеллекта. Отечественная программа должна была составить конкуренцию проекту Илона Маска Neuralink (основан в 2017 году), занятому как раз аналогичной тематикой. Илон Маск, иной раз кажется, вообще наш рулевой. Правда, никогда за ним не поспеваем. А тут буквально сразу же последовало вполне однозначное опровержение Минобрнауки: мол, программа признана «нецелесообразной» на уровне правительства, финансирования нет.

В то, что финансирования нет по линии Минобрнауки, – в это я охотно верю. В то, что программа такая свернута и не проходит теперь совсем по другому ведомству (которое формально правительству именно вообще не подчиняется), – извините, не верю ни секунды. Потому что не изучать – и получить – неограниченные возможности с помощью данных технологий, совершить прорыв сразу во многих областях, в том числе в управлении человеческим поведением, – это значит не иметь совсем никаких мозгов, даже обычных человеческих. К тому же настоящие «мозговеды» у нас всегда числились именно по «другому ведомству». Или вы хотите поверить в то, что наши ответственные руководители будут сидеть и ждать, пока появятся соответствующие зарубежные технологии, чтобы их потом купить для отечественных нужд? Даже не смешно. К тому же – не продадут.

Пока что великий футурист Маск обучил макаку играть в компьютерные игры силой своей обезьяньей мысли. Макака довольна, и этот побочный положительный эффект стоит зафиксировать: многие люди, не ушедшие особо далеко в развитии от обезьяны, тоже будут рады чипироваться только ради того, чтобы еще круче выступать в компьютерных играх, на стримах и в Тик-Токе. И индекс счастья в обществе, уверяю вас, сразу взлетит ввысь.

Еще Маск обещает, что вживленные в мозг чипы уже вот-вот помогут лечить паралич, избавлять от боли, возвращать потерянные по дороге жизни память, слух и зрение. Ну а такие проблемные вещи, как бессонница, депрессия и различные фобии ваш друг чип в башке вообще будет щелкать, как бабка семечки на завалинке. Альцгеймера и Паркинсона можно будет выгнать вон, точно ссаными тряпками, но не таблетками (которых толком пока и нет), а, очень упрощенно говоря, электрическими импульсами.

Успешные опыты с экзоскелетами известны даже у нас. Однако почему-то кажется, что обучение ходьбе неходячих и прозрение незрячих будет не самой главной и точно не единственной целью подобных проектов. Особенно опять же у нас, где больные и убогие – это точно не главный объект государственной заботы.

Уже в обозримом будущем (с горизонтом не более 10-20 лет) миллионы людей смогут подключиться к интернету непосредственно через мозг. В том числе к «интернету вещей», ко всему, что поддерживает технологию Bluetooth или ее будущий аналог.

Это может кардинально изменить не только медицину, каковую выпячивают как заведомо «гуманистическую аргументацию» в пользу таких технологий, но и, скажем, образование. Представьте, что вам не надо больше часами и годами учить не то что английский, но даже и китайский (что особенно ценно в нынешних условиях), а весь «софт» у вас моментально загрузится в мозг одним кликом. Не нужны станут школы и университеты в привычном нам понимании. На место учителей придут «системные администраторы», которые будут «готовить по профессиям» путем загрузки соответствующей программы в голову.

Кстати, аналогичными технологиями занимается и хозяин Faceboоk Цукерберг. Его задумка на ближайшее будущее куда практичнее – сделать так, чтобы в соцсети можно было ничего не писать в буквальном смысле, а публикации появлялись бы силой мысли, которая позволит создавать текст постов со скоростью 100 слов в минуту. Это отличный показатель. И большое счастье, поскольку писать грамотно народ уже практически разучился. Ровно так же и «фронтальный» проект Маска – Tesla – тоже будет учиться ездить по приказу мысли водителя (но в рамках дозволенных правил).

Примечательно, что Цукерберг для разработки соответствующих технологий создал специальное подразделение, известное в его корпорации как «Строение 8», руководить которым он пригласил бывшего директора, подчеркнем это особо, DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, тесно связано с Пентагоном) Регину Дуган. А вы говорите – Минобрнауки…

«Чтение мыслей» перестанет быть уделом цыганок и телепатов, люди смогут общаться посредством так называемой неязыковой телепатии по обоюдному согласию. Каковая будет иметь заведомо большую точность и эффективность в плане доведения мысли до адресата, чем устная речь и тем более письменная (тем более безграмотная). Можно, например, будет выбирать себе партнера и даже целого спутника жизни не через тиндеры всякие, а пообщавшись мысленно часок-другой с кандидатом на совместное счастье.

Приложение на смартфоне тут же покажет вам степень совпадения по шкале «химия отношений». ЗАГСы, если поставить такую задачу, могут сверять заявления брачующихся с показателями той шкалы, чтобы сократить число нежелательных разводов. К примеру, вот так: это куда это вы, молодые люди, жениться собрались, когда у вас по шкале «химии» показатель только на троечку, а мы принимаем заявления только у тех, у кого минимум 5 из 10. Или с вас залог в такой-то сумме.

Соответственно, и выражение «трахать мозг» обретет совершенно новое звучание, раскрывшись во всем своем нынешнем немыслимом разнообразии поз, приемов и уловок. А выражение «сломать мозги» в смысле «взломать» тоже заиграет по-новому. Неужели можно будет купить в даркнете базу взломанных мозгов известных персонажей, особенно селебрити? Бесценно ж! Какое славное занятие по жизни – изучать, обсасывать в бесконечных обсуждениях это вываленное наружу «богатство мысли».

С другой стороны, возможность узнать, что «на самом деле» думает о тебе, себе, стране и окружающем мире тот или иной человек, – это полное потрясение основ общества в том виде, как мы его знаем или даже можем только представить. Мир уже не будет прежним.

Люди и сейчас уже зомбированы смартфонами, соцсетями и бесконечным «информационным шумом». Они уже практически и так готовы к чипированию.

И если сейчас, при отсутствии чипа в мозгах, интернет мгновенно ухватывает ваши текущие потребности и желания, подстраивая рекламу не то что под ваш конкретный поиск в сети, но просто под ваши устные разговоры в присутствии смартфона, то что же будет, когда в вашем мозгу появится чип?! Вот вы только подумали о холодном пиве в жару, а оно уже у вас в холодильнике, настроенном на автопополнение запасов.

Но боже мой, какой необъятный простор возможностей откроется для того, что сейчас называется государственным управлением! Ведь если граждане будут подключены к сети непосредственно через мозг, как сейчас к госуслугам, то, скажем, недобрые намерения можно улавливать именно на стадии зарождения любой противоправной мысли.

И пресекать мгновенно без отправки наряда Росгвардии, а посредством лишь «коррекционного сигнала». Можно настроить искусственный интеллект на автоматическую коррекцию всего противоправного в стране в режиме 24/7. Даже когда люди спят. Сны, знаете ли, тоже надо прочищать на предмет блокировки противоправного контента. Чтоб не стали явью.

Закончится, издохнет постылая, наконец, утомившая всех, а пуще всего ее непосредственных участников – политика, каковой ее придумали еще древние греки с римлянами. Особенно эта треклятая демократия. Она и так уже на последнем издыхании в силу взрывного развития информационных манипуляций и фильтраций. Но иногда и они не срабатывают и приходится вторгаться во всамделишную реальность посредством всамделишных же правоохранителей. А с чипами в мозгах все наладится и упростится.

Исчезнет само понятие «против», останется только «за». Новые поколения людей будут жить, не зная слова «не хочу», а только «хочу». Потому что и хотеть, выстраивать свои желания они научатся сугубо правильно.

Со смертью политики также умрет, вероятно, и само понятие свободы. И уже неважно будет, лучше она несвободы или нет. Важно, что «человек чипированный» (назовем его hominium concise) должен быть в состоянии постоянной гармонии – с условиями жизни, какими бы они ни были, со своей работой или родом занятий, с окружающей его действительностью и особенно с режимом, в условиях которого он живет в той или иной стране. И достижение таковой гармонии переходит из разряда задач, требующих экономического или политического решения, в разряд задач, имеющих решение чисто технологическое, программное в буквальном смысле этого слова.

Зачем что-то менять во всамделишной реальности, если можно полностью переехать мозгами в реальность виртуальную?

Удобство в стримах и общения в соцсетях, когда даже не надо пальцами клацать по клаве, удобство потребления и развлечений, когда угадывают (и диктуют одновременно) все твои желания, для десятков, сотен миллионов обывателей перевесит тягомотину так называемой политической вовлеченности с этим старомодными выборами и прочей ерундой, которая в нынешнем потребительском обществе и так уже стала почти бессмысленной, а скоро станет бессмысленной полностью и окончательно. Это когда достаток пива, жрачки, определенного круга развлечений и отдыха, а также туалетной бумаги важнее в глазах обывателя фракционного состава парламента.

Ах, да, есть одна проблема. Как заставить людей вживить чип в мозг? Ну, во-первых, скажут нам, это удобно. Это как подключиться к госуслугам. Не надо никуда ходить для выполнения каких-то бюрократических дел и всех остальных тоже. Даже писать ничего не надо: только подумать, упершись взглядом в ту или иную иконку на мониторе. При этом выражение «согласие на обработку персональных данных» приобретает, конечно, качественно новые звучание и смысл. Во-вторых, кому «неудобно», того заставят. Спустят разнарядку: к такому-то числу чипировать столько-то процентов сотрудников/жителей. И по приказу люди поймут, что лучше жить в гармонии, чем в борьбе за невесть что. Которое все равно есть обман, длящийся до конца дней твоих. Хотя, конечно, порой не менее увлекательный, чем сконструированная за вас виртуальная реальность.