Лохи для развода

Знаете ли вы разницу между аннуитетной и дифференцированной схемами погашения кредита (особенно если на вас не висит уже кредит и вы не ознакомились с этим на своей шкуре)? А куда обращаться, если вас нагрел ваш банк? А как работает система пенсионных накоплений? Какая вам нужна подушка безопасности, если придурок-начальник оставит вас без зарплаты, а мировая закулиса сойдется с руководством родной страны (ну, или оно – с ней) в таком клинче, что вы позавидуете полунищему советскому существованию? Если вы уверенно и правильно ответили на все эти вопросы, то вы круты до невозможности по части финансовой грамотности. Если нет, то вам стоит подтянуться. Можно вместе с детьми-школьниками, поскольку в стране уже со следующего года как раз и собираются вводить в школах уроки умения считать свои деньги. Чему там учить?

Относительно нашего народа и его умения ориентироваться в современном мире со всеми его возможностями, но и обманами и подлостями, существует много мифов, некоторые из которых и не мифы вовсе, а так оно и есть на самом деле.

Главный миф, поддерживаемый в том числе на государственном уровне, о «народе-ребенке», за которым нужен глаз да глаз, а то он натворит бед себе во вред. И буквально все нужно за этого «ребенка» решать «взрослым» государственным мужам. Плохо, конечно, унизительно. С другой стороны, иной раз посмотришь на поведение здоровых лбов-инфантилов и согласишься, что им не то что огнестрел нельзя в руки давать, но и острые предметы, а также – и особенно – избирательный бюллетень. Есть свои мифы касательно и образования. Одни говорят, что «надо вернуться к истокам», к советской школе. Которая якобы лучше всего, что придумало человечество по этой части. Другие – что мир так стремительно меняется, что куда больше пользы будет не набить головы суммой ответов на готовые вопросы из фундаментальных и в меру прикладных наук, а научить людей практическим вещам – как себя в этом мире вести и как научить заниматься самообразованием.

Когда я первый раз услышал, что, мол, надо в школе «воспитывать потребителей», то и сам жутко возмутился: и так ведь дебилов плодят, которые не то что первый закон Ньютона не знают (как и два других) или что куда лить нельзя (например, воду в кислоту), но и в простых правилах арифметики путаются, а география для них вообще темный лес. Впрочем, последнее уже не поправить. Во всяком случае быстро, поскольку запроса на такое количество «шибко умных» со стороны государства просто нет. А жить этим людям в согласии с собой и окружающим их миром как-то надо. В том числе потреблять то, что производят другие (люди и страны).

Обязательное преподавание финансовой грамотности введут уже в следующем году, в том числе оно будет вестись в рамках уроков по математике. Чтобы сблизить школу с жизнью и увереннее отвечать на вопросы неучей и их родителей типа: «Зачем мне это учить, если в жизни это не пригодится?».

Преподавание предмета в перспективе расширится с 1 по 9 класс. Пока неясно, в чем конкретно оно будет состоять.

Исходя из государственного понимания народа как вечного ребенка, наверняка много внимания будет уделяться опасностям, подстерегающим нашего хрупкого, доверчивого и падкого до поиска приключений на свою голову человека во внешнем мире.

Угрозы при совершении финансовых операций в интернете, риски (в первую очередь именно они, а то и только они) предпринимательства вообще (вряд ли при этом будут акцентировать внимание на специфических рисках именно в нашей стране). Даже старшеклассников, правда, не будут учить торговать акциями через брокерский счет. Хотя число таких счетов в этом году достигнет 15 млн. Активных среди них только 5 млн всего. В принципе, было бы неплохо дать уже со школы представление о том, как устроен рынок акций. ЦБ сейчас сильно обеспокоен тем, что могут натворить со своим деньгами хлынувшие на фондовый рынок «физики», посему стремится ограничить их в возможностях совершать операции с теми или иными инструментами, которые наши «взрослые» государственные руководители считают рискованными. Это, разумеется, называется защитой прав граждан (как детей). И в этом есть своя логика.

Наше государство подозревает, что когда тот или иной «физик» прогорит на рынке, то виноват в этом для многих таких погорельцев будет, условно, снова Путин. Которому он, как папе, побежит жаловаться. Это в умной терминологии называется дестабилизацией социально-политической ситуации. У нас наверху такое не любят и боятся как огня.

Заодно можно начать рассказывать школьникам о природе инфляции – хороша она или нет и в каких случаях. Почему наше государство не может просто взять и напечатать много денег и раздать всем желающим. Нам же говорят, что оно ради людей. Какой процент доходности можно считать приемлемым, какой рискованным, а какой – просто финансовой пирамидой, от которой надо бежать, как черт от ладана (и почему). Почему в нашей стране растут цены на бензин вне зависимости от колебаний нефтяных цен в мире. Сколько налогов мы платим в общей сложности, помимо подоходного, куда они поступают и как расходуются. Какую оплату труда можно считать «справедливой» и почему по этой части у нас многое таковым не кажется. И так далее.

Несколько лет назад (с тех пор мало что изменилось) под эгидой Минфина было проведено довольно масштабное исследование уровня финансовой грамотности россиян. Результаты его вас местами неприятно удивят.

Например, не больше пятой части россиян продемонстрировали понимание основ системы пенсионного обеспечения, подавляющее большинство знать не знают ни про какой принцип личной ответственности человека за размер своей будущей пенсии (помимо государства). Лишь треть понимают важность создания финансовой подушки безопасности на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций.

Это все тот же великий и ужасный русский авось, он же фатализм. Наши люди не страхуют жилье даже в зонах с повышенной угрозой стихийных бедствий. Они бы и ОСАГО не покупали, не то что каско, если бы их государство не заставляло. Нежелание делать прививки от ковида – из той же серии.

При этом (по данным НАФИ) финансовых сбережений россиян в случае увольнения хватит в среднем на два месяца, а немногим менее половины, оставшись без работы, подержатся без кредитов и займов у друзей и родственников лишь месяц. При этом две трети россиян самоуверенно считают, что умеют эффективно распоряжаться своими деньгами.

Наши люди также не верят почти никаким государственными институтам. Это известный факт. Но финансовым институтам они не верят еще сильнее.

Лишь пятая часть наших соотечественников считают, что смогут рассчитывать на справедливое разрешении споров с финансовыми организациями в случае их возникновения. Они исходят из того, что не поможет ни суд, ни Роспотребнадзор, ни ЦБ, ни прокуратура – все равно «ограбят и пустят по миру». Менее половины россиян вообще считают нужным куда-либо обращаться при нарушении их прав со стороны финансовых организаций. Суд как верный и надежный адресат назвали менее 20%, Роспотребнадзор или ЦБ – менее 5%.

Лишь треть наших сограждан способны при этом справиться с самым примитивным тестом по финансовой арифметике. Типа: рассчитайте конечную сумму через два года на вашем депозите, положенном под фиксированный процент и на условиях неснятия денег. Или рассчитайте годовую ставку по кредиту при условии выплаты таких-то сумм в месяц. Люди в значительной массе своей (вы не поверите, наверное) не могут правильно рассчитать даже, какая скидка в магазине выгоднее – выраженная в процентах или в конкретной сумме. Не более 15% представителей населения с низкими доходами, например, справились с этим примитивом. Отсюда вопрос на недавней прямой линии Путину от женщины с месячным доходом в 12 тыс. рублей, у которой после выплат по кредитам (кто ей их вообще дал?) остается 1,5 тыс. рублей, и она просит президента помочь расплатиться. Примерно половина людей не понимают или не принимают никакую личную ответственность за потерянные деньги, если они вложены в банк, который обанкротился. Менее половины россиян считают неприемлемым отказ от погашения взятого кредита.

При определенных обстоятельствах в той или иной степени допускают возможность не возвращать взятый в банке кредит 2/3 наших сограждан.

Так что «луч света» в таком царстве тьмы финансовых знаний действительно не повредил бы. Но вот кто будет учить и по каким учебникам? Разве у нас есть хотя бы один нормальный отечественный учебник по тому, что называется Economics? Да еще для школы. Мне во всяком случае таковые не известны. И я бы посоветовал пойти по тому пути, по которому в свое время, в момент своего основания пошла, прости господи и да упокой теперь бог ее душу после отставки ректора, Высшая школа экономики, – она взяла американские учебники. Сегодня такое предложение прозвучит, конечно, крамолой, но оно все равно единственно правильное. Но невыполнимое. А разве наши школьные учителя сами-то такие доки по части финансовой грамотности? С их-то зарплатами и замордованностью чиновниками. Лучше уж пригласить вести спецкурсы удачливых предпринимателей, брокеров и финансистов (но они должны быть, в идеале, вне школьной кафкианской системы отчетности, что тоже невозможно). Они-то уж рассказали бы детям, как в реальности жизнь устроена.

А так, боюсь, все обучение финансовой грамотности в нашей школе в ее нынешнем состоянии выльется в очередную профанацию. Хотя, конечно, от таких выпускников — «лохов для развода» кому-то в наших условиях точно будет польза. И мы таких людей знаем.

Да и вообще, если дать сложные ответы на поставленные в самом начале этой заметки вопросы, то люди могут начать сами задавать еще более сложные вопросы. А потом они захотят научиться не только финансовой грамотности, но и политической. Условно, перейдут от вопросов типа «Как выживать в таких условиях?» к вопросам типа «Почему так все устроено и что делать, чтобы это изменить?». А это уже чревато…