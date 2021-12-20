В далекой Новой Зеландии решили, что если уж бороться за ЗОЖ, то до конца. Мы знаем ведь, сколь настырны, как нежелательные в России саентологи, бывают ЗОЖ-фанаты. Сакральной жертвой намечено курение. Составлен план государственных действий, согласно которому будет полностью поэтапно запрещено торговать табачными изделиями. С 2027 года будет ежегодно повышаться на один год минимальный возраст для покупки сигарет. Так что те, кто родились после 2008 года, уже не смогут легально купить курево (сейчас можно с 18 лет). Вроде бы благое дело, однако ведь в нем явно просматриваются язвы той самой cancel culture. Или, как говорили раньше партийные, торчат ослиные уши (осел – символ Демпартии США, двигателя «культуры отмены», наши вожди уже тогда что-то знали, видать).

По сути, речь идет о своеобразной «табачной стигматизации» пока примерно 13,5% населения, столько курильщиков осталось в Новой Зеландии (для сравнения, у нас примерно 23%, число тоже постоянно снижается). Казалось бы, табакокурение само идет на спад – и сойдет – под воздействием пропаганды и разных ограничительных мер (нельзя курить там и сям, повышаются цены на сигареты). Ан нет, надо непременно государству влезть и придумать новый фактически запрет.

Ну хорошо, установлено, что курение вызывает рак и всякие прочие неприятности. Но распитие спиртсодержащих напитков тоже вызывает много чего плохого, а это терпят. Или, скажем, применительно к другим разного рода «меньшинствам» проявляется куда больше терпимости, и даже воинствующей терпимости, я бы сказал. А вот курильщики признаны «общественным маргинальным отстоем», который надо усиленно вытравливать из жизни.

Я их не защищаю отнюдь,

просто в современном обществе не усматривается вообще никакого единства принципов табуизации.

Еще смешнее то, что не далее как в прошлом году в той же Новой Зеландии проводился референдум по двум вопросам: о разрешении эвтаназии и о легализации марихуаны. Первый вопрос прошел с подавляющим перевесом (более 80%), второй немного недобрал – 46% «за». Но получается, что марихуана видится не таким страшным злом, как табак? А эвтаназия и вовсе примирилась каким-то чудесным образом с христианскими ценностями – и далеко не только в Новой Зеландии – на уровне закона. А вот во многих других странах, включая нашу, она – табу.

С табакокурением вообще европейская мысль металась, как заяц, начиная с XV века, когда табак был завезен в Европу (американские индейцы к тому времени баловались им уже лет эдак так тысячи четыре). В некоторых европейских странах, а также в Османской империи были времена, когда табакокурение не только запрещали, но и карали смертной казнью. Но мода постепенно взяла свое. А потом, к концу ХХ века, пошла на спад. У нас, как известно, на табак Россию-матушку подсадил ярый западник Петр Великий, хотя она бы все равно, полагаю, подсела. А вот до него, бывало, за это дело и казнили, даже четвертовали. Тем более что основными поставщиками в Московии этого зелья долгое время были крымские татары, носившие в оные времена статус, аналогичный даже не нынешнему «иностранному агенту», а сразу «нежелательной организации».

Оправдывая всевозможные запреты, вводимые государством или поддерживаемые просто силой общественного мнения (порицания), часто говорят, что они – основа всей современной культуры. Сразу хочется уточнить – какой «всей» и с какого момента она уже и не «вся» вовсе, а «маргинальная»? А также, с какого порога начинается «современность» и кончается «архаичность»? И еще – почему одни «меньшинства» равнее других?

Происхождение табу в древнем мире современная наука с того момента, как она перестала быть алхимией, пыталась объяснить часто с рациональной точки зрения. Мол, в формально религиозных запретах таился на самом деле некий практический смысл.

К примеру, подобие «табу» на свинину у иудеев и мусульман логично ложилось на жаркий климат соответствующих стран, при котором свинина плохо хранится. Аналогично, люди довольно рано интуитивно поняли вред от кровосмешения, табуировав инцест. Правда, до европейских монархий вред от браков между родственниками доходил довольно туго, оттого, в частности, тамошний «монархический иконостас» не блещет в целом красавцами и красавицами. Марксизм тоже приложил руку к объяснению происхождения табу – разумеется, с классовой точки зрения.

Однако в современном мире на каждом шагу уже встречается столько всевозможных «запретов», что они не поддаются никакому целостному объяснению вообще.

И это, кстати говоря, окончательно добивает теории основоположников антропологии позапрошлого века, согласно которым существует якобы некая универсальная сущность человека, общая для всех народов мира. Отголоском этих теорий, наверное, можно считать концепции «общечеловеческих ценностей». И то, и другое не выглядит, мягко говоря, бесспорным для значительной части человечества. А нас так вообще ничем «общечеловеческим» не проймешь.

Почему в одних странах, скажем, женщинам можно ходить в шортах и короткой юбке, а в других (даже со схожими религиозными традициями) нет? Где-то разрешены однополые браки, а где-то (и опять речь подчас о странах общей культурной традиции) категорически запрещены, поскольку такой «традиции» противоречат? То же самое с эвтаназией. А некоторые наиболее «продвинутые» и насчет инцеста еще скажут – «ну а чо такова» (это же природный инстинкт, встречается, мол, в животном мире сплошь и рядом). И продолжат при этом бороться за ЗОЖ и против табака, но за «легалайз».

Можно отыскать тысячи примеров вполне даже действующих законов в разных странах, которые в других сочтут идиотскими.

От запрета играть в снежки в Бельгии до наказуемого побитием камнями внебрачного секса в некоторых мусульманских странах. От запрета остановки или торможения на автобане в Германии до тоже караемого штрафом неспускания воды в общественном туалете в Сингапуре, куда еще и ввоз жевательной резинки запрещен (чтоб не плевались на тротуар и ее потом не отскребать). От наказуемого сурово факта «попрания» ногой банкноты с изображением монарха в Таиланде до запрета на поцелуи в общественных местах в ряде стран (порой уголовно наказуемого).

Степень сексуальной откровенности (изображения, обсуждения и пр.) вообще колеблется и даже шарахается не только от страны к стране, но и внутри одной страны в зависимости от текущего политического режима. Еще вчера это было можно, а сегодня то же самое вызовет не только гнев и погром от «скрепоносцев-охранителей», но и уголовное дело от государства.

И вот, собственно, от чего еще многих «плющит и колбасит». Мир вроде как становится все более глобальным. С паузой на пандемию, разумеется, которая тоже ведь вскрыла массу «культурно-исторических особенностей». Начиная с того хотя бы, что в одних странах (да той же Новой Зеландии) повылезла и покрыла, как бык овцу, современный постмодерн сущая архаика в виде «островного менталитета», когда надо закрыться от всего мира и законопатить все форточки. И тут выяснилось, что и Япония не так чтобы навсегда ушла от некоторых замашек эпохи до Мейдзи, и Китай отнюдь полностью свою Великую стену не демонтировал и не собирается (в головах в том числе). Да и Британия уже больше не Империя, над которой никогда не заходит солнце, а мой дом – моя крепость. Он же локдаун. И даже евреи в родном Израиле устроили себе нечто вроде «сэлф-гетто».

Так вот, мир, конечно, глобализируется, уверяли нас еще недавно. Только отчего-то перемещения в нем людей – на временной или постоянной, в качестве мигрантов, основе – все чаще взрывается конфликтами и непониманием. Поскольку «единый мир» делится на делянки, где свои запреты, притом не всегда понятно, с какого дуба/кедра/пальмы взятые, устанавливают национальные государства. И они вовсе не в курсе ни о якобы «общей сущности людей», ни тем более об общих цивилизационных ценностях.

И, что главное, таковые табу-запреты отнюдь не очевидны не только для «чужеземцев», но и для многих аборигенов. Потому как – а кто нынче верховный жрец? Вот этот вот самовлюбленный павлин (вариант – недалекая курица), с таким-то ма-а-аленьким рейтингом? А по какому такому праву он, пусть даже коллективный, решает, что такое хорошо и что такое плохо? Какое меньшинство «правильное и уважаемое», а какое маргинальное. Какой образ жизни истинно здоровый, а какой – здоровый лишь фейково.

В ирландском, да, собственно, в кельтском эпосе известен такой герой, супермен даже, как Кухулин. Он, если кто не в курсе, совершил много славных подвигов. И чем больше подвигов он совершал и чем больше росло его величие, тем больше он вынужден был подчиняться всевозможным табу (так называемым гейсам). Они носили индивидуальный характер, и их число росло, можно сказать, синхронно с ростом величия героя, он обрастал табу, как медалями или струпьями. Так вот под конец своей героической карьеры этот Кухулин уже сам запутался в своих гейсах, противоречивших друг другу, да и, признаемся, здравому смыслу. Тут-то его и замочили.



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