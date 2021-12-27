Покой и воля: новая трудовая этика

«Не хотят наши люди работать, словно деньги им не нужны», – сетуют работодатели, сокрушаясь заодно, что ковид треклятый изгнал из страны миллионы гастарбайтеров и цена на их рабский труд взлетела до небес. «А вы платите нормальные деньги россиянам, создайте им человеческие условия труда – и народ к вам потянется», – парируют другие. И вы знаете, правы и те, и другие.

Потому что когда сокрушается «работодатель», скажем, из строительной сферы, где без откатов процентов под 30 вы в регионе (любом, потому что отличаются они не столько по процентам откатов, сколько по абсолютным цифрам в деньгах, в силу разницы стоимости квадратного метра) работать просто не будете, – мол, «ленивые русские» не станут горбатиться за 50-80 тысяч рублей по 10-12 часов на стройке, то он выглядит лицемером и даже подонком. Однако, когда предлагают такую же примерно сумму за работу куда менее пыльную и более комфортную, то на нее ведь тоже толковых работников бывает днем с огнем не найти. Потому что эта сумма не перебивает такой железобетонный аргумент, как «да ну его на фиг». Или даже еще дальше.

Ведь какие такие важнейшие жизненные проблемы вы можете решить, кардинально повысив свой статус благополучия, за эти условные 30-50 тысяч, в зависимости от региона? Если без дополнительных приработков. Да в общем никакие. Хватит на еду, коммуналку, то-се по мелочи, но высоко не взлетишь. На «жизнь из телевизора и Instagram» не хватит.

На прозябать разве что достаточно. А если дети? И еще хуже, если вдруг случилась ипотека. Это, пожалуй, один из немногих остающихся пока жестких мотиваторов трубить с утра до вечера в офисе, конторе, на производстве с регламентированным графиком работы. А если этого ярма нет, то некоторое число людей (и оно прирастает) вполне устраивает фриланс и случайные заработки. И не потому, что «русские ленивы и не хотят работать как гастарбайтеры». А потому что современный человек все больше любит себя любимого и свое драгоценное свободное время.

А вот упорно, годами и даже десятилетиями делать карьеру по избранной специальности (это уже о высшем образовании), начиная с 30-50 тысяч, он все меньше хочет. Во-первых, не верит в честность якобы меритократической конкуренции, видя, как блатные пробиваются куда выше куда меньшими усилиями. Во-вторых, он живет мечтами (и они даже у некоторых сбываются, примеры «бузовщины» известны всей стране), что всякими тик-токами, инстаграмами, стримами и прочей фигней можно заработать в разы легче, но в разы больше. В-третьих, работодатели в самых разных отраслях по большей части остаются жлобами с вечно душащей их жабой. И они пока не просекли тот великий момент, что нынче рынок труда – уже не рынок покупателя (то есть работодателя), а рынок продавца. И посему жлобские привычки придется менять. Особенно в стране с падающими рождаемостью и численностью трудоспособного населения. Да и откаты в привычных прежде размерах уже не лезут ни в какую ни себестоимость, ни рентабельность.

Знаю вокруг себя кучу людей, которые, окончив в том числе престижные вузы, занимаются всякой в меру креативной ерундой, которой не надо было вообще учиться так долго. Даже непонятно, на что они живут, но с голоду не умирают, в рубищах не ходят. Их занятия трудно бывает подчас даже определить. Кто-то что-то «устраивает» или «разруливает», работая посредником между громоздкой госбюрократией и реальной жизнью. Кто-то «делает проекты», срубая порой шальные суммы (до пандемии было проще, конечно, но и сейчас еще не край). Кто-то что-то «проворачивает» через ИП или через самозанятого. Периодически случаются какие-то самые разные заработки. И они не так чтобы катастрофически ниже, чем те, которые эти люди получали бы, просиживая задницу в офисе со своим дипломом, развесив уши и слушая наставления начальников, что высокий KPI выведет их в люди якобы раньше и выше, чем вон ту его «соску», которая уже вся давно целиком в людях, проникнув туда через правильную постель. По такой логике «приличным девушкам» рентабельнее вкладываться в макияж, фитнес и ботокс, а не в образование.

В нашей стране ничтожное вроде бы число безработных, и власти радостно рапортуют, что оно уже упало ниже уровня до пандемии. Однако похоже, что уровень безработицы уже не является таким же показателем состоянии экономики, как десятилетия назад.

И не только в нашей стране, о чем ниже.

Численность «случайно занятых» или не занятых ничем вовсе, но не регистрирующихся как безработные, устойчиво растет. Оно уже в несколько раз выше числа официально безработных. У нас ведь свой вариант «количественного смягчения» и накачки рынка «лишними деньгами». Огосударствленная по самое не могу экономика на пару с коррупцией выливают на теневой рынок труда достаточное количество денег (откаты, сверхвысокие заработки чиновников и менеджеров, в том числе госкорпораций, бессмысленные, хотя и государственные, проекты и т.д.), чтобы содержать все большее число людей, которые предлагают услуги по уборке, переводам, по уходу за пожилыми и инвалидами, репетиторов, исправляющих косяки деградирующей системы гособразования, «дизайнеров по интерьеру», садовников, дрессировщиков собак, всевозможных «решальщиков», наконец, таксистов-извозчиков – и несть числа таким профессиям.

И когда нас пытаются убедить, что, мол, это все ненадежно, что нет социальных гарантий, что пенсия будет нищенская, то хочется, конечно, про соцгарантии и пенсию поподробнее. А разве вздорный и жадный начальник не плевать хотел на все эти «гарантии»? А разве типичная пенсия после 40 лет чистого стажа и белой насквозь зарплаты дает возможность отправиться в кругосветное путешествие на белоснежном лайнере? А разве еще кого-то парит именно официальное трудоустройство, если «бабки платят хорошие»?

Это я еще мягко формулирую.

Ну а по ОМС всех в общем и так худо-бедно вылечат. Если смогут и особенно если вы доплатите сиделке после операции, а также врачам за «человеческое отношение». При этом все эти работы и услуги могут вполне сочетаться с наличием трудовой книжки, которая где-то лежит и ее обладатель в тех местах даже показывается.

Случайная занятость, наверное, даже шире той самой «теневой экономики», на которую, по самым скромным оценкам, приходится от 22% ВВП. По некоторым оценкам, в теневой рынок труда в нашей стране вовлечено более 40% работоспособного населения, в том числе легально трудоустроенного в разных местах.

И это еще не в полной мере раскрыт потенциал удаленной работы и аутсорсинга, которые дают еще больше возможностей для гибкого графика, ценность которого становится все более очевидной против варианта «отсидки в офисе», куда еще надо доехать на все хорошеющем и дорожающем общественном транспорте или личном авто, которое еще надо суметь припарковать и заплатить за это.

А у нас есть ведь и такие «зарплаты/работы», при которых, грубо говоря, дешевле сидеть дома, никуда не ездить и не тратиться на бизнес-ланч и деловой прикид. Они себя не окупают.

Так что всех этих людей, не спешащих вступать в конкуренцию с гастарбайтерами за рабочие места, не стоит спешить обзывать лентяями. Хотя некоторые действительно просто не хотят париться. Но и еще они выше ценят то, что имеют гибкий график и могут сами распоряжаться своим временем, в том числе свободным.

В современном мире сам характер рабочей силы изменился и будет продолжать меняться. Она стала «много о себе понимать». Последний фактор немаловажен, поскольку в наше время принцип «жить, чтобы работать» уже давно проигрывает не только условно модернистскому «работать, чтобы жить», но и (тоже условно) постмодернистскому «жить в свое удовольствие, а работать только в случае крайней необходимости».

Конечно, в более благополучных странах это проявляется более наглядно. Вот, например, в той же Америке полтора года назад (еще Трамп рулил) разносился стон: «Ах, безработица уже 20%!». Его охотно подхватывали наши американоненавистники: мол, вот Америка сейчас и накроется. Тогда на фоне пандемии напечатали около 5 триллионов долларов, что-то перепало людям в виде пособий. Во многих случаях они были выше, чем зарплата на рабочем месте до его потери. И вот экономика вроде как выходит из пике, деньги в виде «коронавирусных пособий» уже не раздают. И что же? А то, что в поднимающейся экономике обнаружился колоссальный дефицит рабочих рук. Работодатели стонут теперь о том, что множащиеся контракты некому выполнять. Людей нет. Многие из тех, кто ушел с работы или потерял ее в начале пандемии, не хотят возвращаться на «потогонный график». А другие уходят с работы, ссылаясь на «выгорание» (кто-то слышало таком в пору промышленной революции, да и много позже?) – и плевать они хотели на экономическую конъюнктуру. Так, только за один месяц в Америке уволились в никуда почти четыре с половиной миллиона человек. Причем текучка выше как раз с низкооплачиваемых работ – ну почти по принципу «это не работа и это не зарплата, чтоб так корячиться».

Что делают эти люди? Ничего. Путешествуют, занимаются «самосовершенствованием», ищут себя, находят и тут же теряют и снова ищут, пробуют приложить у кого какие есть таланты то тут, то там; опять же – случайные заработки. Там поработал, тут поработал. Делать карьеру? А зачем? «Мне и так хорошо».

У нас тоже таких «полуотставников» – миллионы. В крайнем случае, в торгово-сервисно-развлекательной экономике, каковой является во многом и российская тоже, всегда можно найти какую-нибудь халтуру или присосаться к тонкому ручейку, протекающем от тех, кто решает вопросы и пилит бюджеты. Особенно если есть родительская/бабушкина квартира и вопрос с жильем не горит. Семью можно не заводить, детей не рожать, налоги не платить. Свобода – от всего этого – лучше для некоторых, чем несвобода и унылость бытия «офисного планктона».

Ну и, наконец, вспомним о нашем главном общенациональном качестве. Это помимо «годить» (прокрастинировать, лежать на печи и пр.). Умение приспосабливаться. Буквально ко всему, как еще старик Достоевский (с 200-летием вас, Федор Михайлович) заметил. Казалось бы, что диктует «стандартный» западнический ум (да и то теперь уже не диктует, как мы выяснили) в пору, когда наступают трудные времена? Мобилизоваться, больше работать, чтобы заработать больше денег и с их помощью решить вопросы. Искать, куда вложить деньги, если имеются, найти приработок или более высокооплачиваемую работу и так далее. Это, в принципе, и сейчас по-прежнему работает. И у нас работает тоже. Много, много таких людей среди наших – суетятся, ищут возможности, не довольствуются малым, не сдаются, если их жизнь ставит на колени, – поднимаются с них. Однако, как показывают отечественные социологические исследования, к активизации так называемой «трудовой стратегии» (больше крутиться, что-то предпринимать, стараться больше заработать) прибегают от силы 10-15% наших соотечественников.

Примерно половина в сложных ситуациях предпочитает «тупо» выжидать (то есть годить) – вдруг что-то подвернется или обстоятельства изменятся. То есть эти люди вообще ничего не предпринимают. А подавляющее большинство из тех, кто предпринимают хоть что-то, начинают просто ужиматься – меньше тратить, если упрощенно. Меньше желать. Меньше планировать. Если и ищут работу, то без фанатизма, поскольку те же случайные заработки, да и вообще условия современной жизни, позволяют не умереть с голоду. Так что все большему числу людей уже более не нужны ни великие свершения, ни даже «великая страна», во имя величия которой надо сильно убиваться. А нужны им просто «покой и воля». Желательно со скидкой и кешбэком.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.