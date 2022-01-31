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Георгий Бовт

От любви до отстрела

О том, как людям сосуществовать с бродячими собаками

Политолог
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Бродячие собаки в Забайкалье загрызли семилетнюю девочку, которая шла домой из музыкальной школы через пустырь. Депутаты встрепенулись и обещали оперативно принять новый закон о бродячих животных. Так раньше они встрепенулись после очередного преступления педофила – и уже приняли закон. У нас верят: стоит принять закон – и дело пойдет тут же на поправку, еще не успеют просохнуть чернила подписи президента. Тем временем бродячие собаки успели загрызть 58-летнего мужчину, который шел на работу через гаражи в Астраханской области. А еще раньше, в декабре, загрызли немолодую женщину в Якутске. И вообще такие случаи происходят регулярно. Хотя, к сожалению, отдельной статистики по числу нападений именно бродячих собак на людей в нашей стране нет. Ну загрызли и загрызли. Раньше медведь задрал или волки съели. Теперь вот собаки.

После гибели ребенка все причастные и уполномоченные обещают принять меры. Губернатор Забайкалья, например, обещает, помимо того, что убрать собак подальше от жилья, еще и наладить вывоз мусора (ему открылась-таки связь собак с помойками и проваленной покамест мусорной реформой), выделить автобусы, чтобы возить детей в школу (оказывается, им не стоит ходить под вечер через пустыри), и даже поставить уличное освещение там, где его нет.

То есть, может, дело не только в собаках, но и в той самой «разрухе», которая способствует росту поголовья безнадзорных животных?

А вообще-то последний раз думцы занимались этим вопросом не далее, как в 2020 году, когда были приняты поправки к соответствующему закону. Бродячих собак было запрещено усыплять без медицинских показаний. Их полагается отловить, стерилизовать, привить от бешенства и либо отпустить на волю, либо, если животное агрессивное, держать в приюте. Все за муниципальный счет, который, как известно, скуден.

Однако более глубинная проблема с бродячими собаками у нас состоит, видимо, в том, что небогатая северная и довольно суровая нравами страна приняла закон, который в основе своей позаимствован у стран более богатых, более теплых и более пронизанных той самой «толерантностью», которая нам глубоко противна. Нам бы, конечно, по нутру (не всем, но в массе своей) вернуться к советским временам, когда бродячих собак отстреливали. Так нам проще.

У нас вообще сам по себе термин «отстреливать» некоторым нравится применительно к решению очень многих проблем в обществе. Что собак, что педофилов, что, на иной резкий нрав, геев, а то и разных наркоманов, СПИДоносцев и всяких там «хипстеров». Не говоря об «иноагентах», и так далее.

На бумаге в законе о безнадзорных животных все вроде хорошо и гуманно. По-европейски. А как спускается сей гуманный закон на нашу грешную и суровую климатом землю, так все идет не так. Во-первых, денег на отлов и стерилизацию животных мало либо совсем нет. Тендеры проходят либо впустую (цена закупок ниже себестоимости), либо не проводятся. Сильно зависит от региона к региону. В том же Забайкалье ситуация так себе. А, скажем, в Нижегородской области получше. Во-вторых, те деньги, что выделяют, часто разворовывают, поэтому сплошь и рядом встречаются собаки, которые, если судить по бирке в ухе, стерилизованы, а на самом деле у них появляются щенки (кстати, о приплоде: максимальное число, которое может за шесть лет появиться от одной собачьей пары, а затем их непосредственного потомства, зашкаливает за 60 тысяч особей). Собственно, раньше деньги тоже воровали, но только на отстрелах. Принципиально тут ничего не изменилось.

В-третьих, денег на приюты, где содержат отловленных животных, не хватает даже у самых благополучных регионов, разве что Москва еще худо-бедно держится. Только кормление одной собаки в месяц в частном приюте обходится от 10 тысяч рублей. Какая на это первая реакция на уровне глубинных народных, так сказать, масс? Ну правильно: у нас пенсионеры меньше получают. Примерно такая. Не до собак нам с нашим уровнем жизни. В муниципальных приютах условия суровее, но и там не выходит меньше 20 тысяч рублей на одну собаку. Правда, в год. А собак тысячи. А «нам самим денег мало».

И если вы думаете, что условия в этих приютах чем-то особенно хороши в стране, где дома престарелых горят буквально от небрежения и убогости, а в тюрьмах все еще пытают и снимают это на видео, то вы ошибаетесь. И если бы вы были собакой, то точно выбрали бы свободу.

Еще об агрессии. Часто причина этой агрессии – сами зверствующие люди, которые своим жестоким обращением дают основания животным понять, что они враги. Часто – это нарушение «границ обитания», которую бездомные животные, по сути, ведь делят с нами.

В-четвертых, те, кто заводит собак (и кошек, которые, правда, пока людей не грызут) не несут за своих питомцев (почему-то ненавижу это фальшивое слово, особенно в данном случае) никакой ответственности. Купили ребеночку на лето на дачу – потом бросили. Или надоел. Или «невоспитанный» и «не слушается» – нам ведь надо, чтобы нас слушались. Или переехали. Или была собака – завели ребенка, собаку – вон. Или «у жены/мужа аллергия» вдруг обнаружилась. Или хозяин умер. Будь собаки разумными существами, они бы наверняка поставили в своей собачьей думе вопрос о том, что таких «хозяев» тоже надо отстреливать, кроме разве что последнего случая.

В-пятых, так называемые «заводчики» тоже, по сути, бесконтрольны и давно уже пустились во все тяжкие, руководствуясь подчас только наживой. В том числе по этой причине буквально за два-три поколения происходит резкое ухудшение-вырождение практически всякой породы, едва ей начинают у нас массово заниматься такие предприниматели. Им не до чистоты породы. А что касается всяких-разных дипломов всевозможных выставок, то многие из них банально покупаются. Или вы думаете, что только в спорте допинг бывает, а в собачьих конкурсах никакой коррупции?

Самое время теперь задаться вопросом: а как у них там, за бугром? Откуда мы списали свой закон, стремясь показаться добрыми (ну хоть в чем-то) и любящими животных по мировым стандартам. И еще чтоб понравиться Леонардо Ди Каприо, наверное. Так вот, схема «отловить-стерилизовать-привить от бешенства – отпустить на волю» работает во многих странах. Но, как правило, там гораздо теплее климат. И бродячим собакам не надо лютой зимой сбиваться в стаи, чтобы добыть себе белковую пищу. Стерилизация проводится с меньшей коррупцией. При этом бродячие собаки, вопреки распространенному у нас представлению, есть по всей Европе, даже в аккуратной Германии встречаются. В большей степени на юге и востоке Европы, чем на севере. В том числе по социальным причинам.

В Восточной Европе даже появился своеобразный бизнес – по пристраиванию бездомных собак в богатые страны Северной Европы, в том числе в Германию. В ФРГ они и сами перебегают – по некоторым подсчетам, до 100 тысяч в год. Прямо как беженцы из неблагополучных стран.

Отнюдь не всех содержат в приютах пожизненно, приюты тоже переполнены. Тем, кому не повезло найти новых хозяев, может грозить эвтаназия. Однако сотни тысяч и даже миллионы бездомных собак продолжат бегать по всей Европе. Я встречал их в самых разных странах и ни разу не встречал агрессивных – ни стаи, ни отдельных особей. Более того, практически все собаки, которых приходилось встречать по всему миру, были более-менее здоровы и сыты (если собака вообще может когда-нибудь наесться). Они вовсе не выглядели изнывающими от тоски по какой-нибудь душной двушке в «бетоно-человейнике», пусть даже с регулярным питанием сухим кормом и прогулками на поводке дважды в день по полчаса.

Что их, этих собак, так расслабляет в этой Европе, как бы узнать, чтобы перенять опыт?

Но даже и в мусульманском Стамбуле (собак в исламском мире традиционно считают «грязными» животными) проживают на улицах не менее 150 тысяч бездомных собак. Чем-то кормятся (город не сказать, чтобы был вылизан), кто-то их подкармливает. В Греции после финансового краха на улицах оказалось более 3,5 млн собак, которые стали не по карману прежним владельцам. В «стране-Золушке Европы», бедной Румынии, бездомных собак около 6 млн. В еще более бедной Индии – 30 млн.

В Америке тоже не все так радужно, как кажется. Тамошние прагматичные люди часто бросают животных: переезд, запрет на содержание в кондоминиуме, материальные условия и пр. Из 10 собак в Америке 9 не имеют одного постоянного дома в жизни. До 2,7 млн особей умерщвляют ежегодно (больше половины из тех, что оказываются в приютах), поскольку приюты не могут вместить всех, а вместив, не могут всех пристроить. Наибольший процент эвтаназии – среди агрессивных питбулей (более 90% попавших в приют). При этом в приютах (их число около 3,5 тысяч по стране) содержится почти 4 млн собак, это, кажется, в десятки раз больше наших масштабов такого содержания. Точное количество бездомных собак в США неизвестно, но это миллионы. Не более трети собак забирают из приютов хозяева.

В нашей стране мы тоже не знаем точного количества бездомных животных. Хотя, учитывая качество нашей статистики по другим направлениям, может, оно к лучшему. Не встречалось и оценок количества содержащихся в приютах животных.

В ряде стран (Германии, Австрии, Франции, Норвегии, Швеции и т.д.) есть налоги на животных как средство воспитания ответственности за них. А также большие штрафы за жестокое обращение или в случае, если животное бросают. В принципе, это хороший вариант.

Но он предполагает, во-первых, тотальное чипирование всех домашних животных. Во-вторых, надо быть готовыми к тому, что на улицах окажется сразу большое количество бездомных собак, как и кошек, за которых хозяева не захотят платить ни копейки. Потому как не время сейчас для такой «платной» доброты. При этом «благородное возмущение» глубинного народа будет не меньше, а то и больше, чем в случае с попытками провести законы о QR-кодах для сдерживания пандемии. По принципу «мой котик/песик – это моя частная жизнь, и нечего в нее лезть своими фискальными лапками». Поэтому, полагаю, законодатели отступятся перед непопулярными мерами и, свернув не присущий нам и прежде гуманизм к братьям меньшим, прибегнут не к этой европейски-фарисейской эвтаназии, а к нашим посконным «старым добрым и проверенным» средствам. То есть – отстреливать.

Что касается меня, то я придерживаюсь известного девиза, авторство которого приписывают кто Генриху Гейне, кто Бернарду Шоу, кто Джеку Лондону: «Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак». Хотя людей, конечно, мне тоже бывает жалко.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

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