Перестроение на марше

Настал тот момент, когда за фразу: «Кризис – это всякий раз новые возможности» – хочется дать в морду. Потому что спасибо, как говорится, но и со старыми возможностями было не так чтобы уж совсем плохо. Тем не менее новая реальность настала, как всегда, не спросясь, поэтому придется, напевая для бодрости: «Однажды мир прогнется под нас», срочно перекраивать жизненные планы и прогибаться пока самим под него. У вас, кстати, был план именно на такой вот случай? Думаю, ни у кого не было. Потому как человек, представляя себе новый «ахтунг», всякий раз экстраполирует свой прежний опыт и текущие возможности/ограничения. Но наша жизнь всегда богаче и креативнее любых самых наших смелых фантазий.

Относительно более состоятельные люди, хотя и понесут огромные потери, имеют лучшие шансы адаптироваться к новой реальности, хотя придется отказаться от многих привычек, товаров и услуг. Также опыт других стран, уже попадавших под жесточайшие санкции (хотя нас, похоже, хотят проучить жестче всякого Ирана) показывает, что, как правило, в наименьшей степени страдает от вражеских эмбарго именно самая-самая верхушка общества. Более того, для многих ее представителей это открывает именно что новые возможности: происходит концентрация скудеющих ресурсов и денежных потоков. Это я к тому, что партноменклатура даже в блокадном Ленинграде, как известно, с голоду не умирала.

Менее состоятельные граждане тоже, как ни странно, пострадают в меньшей степени. Их доходы, как правило, низки, но относительно стабильны, связаны с теневой экономикой (а она сейчас расцветет) и натуральным хозяйством, которое может даже перестать быть полностью натуральными и попробует выйти на какую-никакую прибыль. Будут какие-никакие пособия. Уже доводилось встречать также немало самых оптимистических ожиданий малого и среднего бизнеса (скорее малого, чем среднего), который также может воспользоваться новой ситуацией. Она благоволит мелким производителям и лавочникам, хоть как-то связанными с мелким производством, опирающемся на отечественные ресурсы.

Дешевые столовые и шашлычные с удовольствием заменят всякие там макдональдсы. Спрос, неудовлетворенный в закрывшихся магазинах косметики и брендовой импортной одежды, найдет себя в покупках квашеной капусты, соленых огурцов, выращенной на личных подсобных хозяйствах (очень удобная юридически форма) свинины (сразу исчезнет африканская чума свиней, вот увидите, как «исчез» вмиг коронавирус, уйдя из России, но обещав, что старые «версии» пока будут работать без обновлений), и так далее. С голоду мы точно не помрем.

Самообеспечение нашей страны основными продуктами высока, а по многим направлениям – вообще полная. Хотя платить придется дороже, особенно за доставляемые окружными путями «заморские лакомства». Да и сами эти окружные пути еще предстоит отработать, пока что нам собираются устроить полную воздушно-морскую блокаду, похоже.

В наибольшей степени пострадает так называемый средний класс, более «европеизированный» и занятый в сферах, которые в наибольшей степени попадут под санкционный удар.

Модель «работы на удаленке» или жизни за счет сдачи в аренду «бабушкиной квартиры» уйдет в прошлое. В том числе по причине снижения числа богатых арендаторов. В других небогатых странах есть полно примеров, когда квартиры сдавали просто за платежи за коммуналку (в странах Балтии, например).

Пока за границей ваши деньги из России вообще недоступны, и непонятно, что будет дальше. Многие сейчас уповают на китайскую платежную систему UnionPay. Однако я бы до конца не исключал, что в случае усиления давления Америки на Пекин последний будет проявлять сдержанность, по крайней мере, в том, чтобы связываться с попавшими под блокирующие санкции российскими банками (а этот список на сегодня, как мы понимаем, открыт). Также полностью нельзя исключать, что наши бывшие «западные партнеры» могут начать блокировать все карты российских банков не по принципу платежной системы, а по национальной принадлежности. Поэтому интернет-заказы, скорее всего, восстановятся, а вот туризм лучше планировать туда, где принимают «Мир» (стоит также учитывать политическую ситуацию в той или иной стране в плане отношения к русским на фоне спецоперации на Украине) или вообще по родной стране. Но не на самолете (будет дорого, а со временем все менее безопасно, если так и не будет решена проблема запчастей), а на поезде или автомобиле.

Некоторые представители среднего класса уже рванули в Грузию, Армению, Турцию или даже Узбекистан, который при президенте Мирзиееве тихой сапой начал вполне вменяемые реформы. Одни рассматривают это как временный вариант – просто отсидеться. Другие – как трамплин перед эмиграцией куда-нибудь в Аргентину или Канаду. Европа для таких целей, похоже, закрыта: там будут принимать граждан Украины, но не России, у последних могут и ВНЖ начать отзывать (прибалты уже отзывают). При этом, оглядевшись в той же Грузии, наши «беженцы» быстро поймут, что в долгосрочном плане делать там, в бедной стране, может быть нечего, а отношение к гражданам страны, «оттяпавшей» Абхазию и Южную Осетию, может быть неоднозначным. Да в общем, уже все места «временного пребывания» вблизи границ РФ нынче уже не вызывают чувства надежности данных «вариантов».

Номенклатура товаров супермаркетов, конечно, изменится. Сильно. Как и магазинов электроники, спортивных товаров, товаров для животных и одежды. Если есть возможность, то лучше уже сейчас заменить то, что устарело и потребует ремонта, с учетом того, что комплектующих с треклятого Запада не будет еще долго. По одежде и обуви, видимо, ситуация не будет столь критичной, тут выручат уже имеющиеся отечественные производители (они часто маскируются под псевдозападными брендами) и китайские братья.

С электроникой все будет хуже, и пока непонятно, насколько именно. Пока что наши китайские друзья очень дисциплинированно следуют всем санкционным «рекомендациям» из Вашингтона (в том числе по части полупроводников и продукции, их содержащей), хотя и делают в его адрес критические замечания. Но совсем без бытовой техники мы не останемся. За айфонами, мне кажется, гоняться уже не стоит, они скоро могут превратиться в тыкву. Как, впрочем, и всякие андроиды. В нынешней ситуации нельзя исключать ничего. Поэтому на всякий пожарный случай можно купить себе даже и кнопочный телефон. И если у кого Google на компьютере в качестве главного поисковика и, что еще важнее, облачного хранилища, то лучше уже начать думать в сторону «Яндекса».

Не вполне ясна ситуация с медициной. По лекарствам ранее западные санкционеры били в последнюю очередь, но в отношении России все будет намного жестче, тут сомнений нет. В медицинской технике, давайте будем честными, импортозамещение если и было, то чисто символическим. Некоторая надежда на азиатские компании, но не оказались бы они завышенными. Весь российский медицинский рынок был заточен под коллективный Запад, перестройка на Индию и Китай потребует времени. Поэтому стоит уделить внимание простому и недорогому (это главное) ЗОЖу. Без всяких там фитнес-центров, но, скажем, с тренировками онлайн или самостоятельными. Лыжи, коньки, бег трусцой и закаливание не подвержены никаким санкциям. Возможности отечественной медицины тоже не стоит преуменьшать, поэтому лучше иметь ДМС (от работы или заплатить самому), поскольку лечиться (если качественно) будет очень дорого.

Самое тревожное и уязвимое потенциально направление – это, помимо высоких технологий в самых разных областях (от нефтедобычи и авиации до локомотивов и электроэнергетики и вообще машиностроения) всякое современное компьютерное обеспечение. Обновлять его вроде не собираются, поэтому непонятно, где, когда и как именно начнет сбоить и справятся ли с этим легендарные «русские хакеры». Тут пока полная неясность.

Про деньги гадать сейчас – это все равно что тыкать пальцем в небо. Пока лишь можно выразить осторожный оптимизм (если тут вообще уместно это слово) в связи с тем, что ЦБ, ограничив выдачу наличной валюты «временно» (тут тем более зарекаться нельзя), все же не пошел (пока во всяком случае) по более жестким вариантам Венесуэлы или Аргентины, обещая вернуть деньги по рыночному курсу. Судя по всему, основные банки ЦБ также будет держать сейчас, чтобы избежать паники. Туда можно, воспользовавшись текущим предложением, положить деньги под 20+ процент, но в пределах суммы страхования вкладов. Я бы все равно отдал предпочтение госбанкам (прежде всего, понятно, Сберу, который останется, когда умрут вообще все) и банкам с иностранным участием (пока таковые есть).

Менять ли доллары или покупать? В краткосрочном плане, видимо, возможно еще большее падение рубля к 130-140, но потом его стабилизация и даже некоторое укрепление (в долгосрочном плане пока – туман). Хотя бы по той простой причине, что отток валюты за пределы страны практически полностью ограничен, а какой-никакой экспорт пока еще остается. Импорт явно упадет сильнее, чем экспорт, это сработает в пользу рубля. В то же время пока невозможно предсказать уровень инфляции в стране к концу года. Он явно будет двузначный (пока не трехзначный).

Пока не вполне понятно, где будет то «дно», на которое опустится наша экономика и на котором будет перестраиваться наша жизнь. Как она будет выглядеть через месяц, полгода, год? Мое личное ощущение, что санкционный потенциал уже (или пока еще?) реализован на 70-80%. Пыль от происходящей битвы еще не осела. Преобладающее значение играют эмоции, нагнетаемые массмедиа, в результате чего огромная страна и все ее граждане (вне зависимости даже от политических убеждений и отношения к властям) попали под каток так называемой cancel culture, согласно которой ни с какими русскими и их бизнесами дело иметь не надо.

Поэтому некая ясность по части деталей будущей жизни появится лишь, когда эта кампания несколько сбавит обороты. И политики начнут изучать вопрос, на каком уровне и в каких масштабах мы все же сможем взаимодействовать. Пока кажется, что уже ни в каких масштабах. Именно из этого и стоит исходить для выстраивания планов на своем бытовом уровне. Потому что как прежде уже не будет никогда. Ну а потом мы что-нибудь придумаем и как-нибудь выкрутимся.

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