Из нацменьшинств, но не гопник

Следующим премьером Великобритании впервые может стать представитель не белой расы. Риши Сунак вышел в финал гонки за лидерство в Консервативной партии наряду с главой МИДа Лиз Трасс. В правительство Бориса Джонсона Сунак работал министром финансов. В голосовании тори-депутатов парламента по отбору кандидатов в премьеры Сунак неизменно лидировал. Теперь же предстоит голосование всех членов партии – по почте. Экая милая традиция, как же мы упустили такую возможность вовремя перенять ее у «англичанки»? Но теперь уж поздно. Итоги подведут в начале сентября.

Карьера Сунака могла бы послужить примером того, что Соединенное Королевство стало обществом равных возможностей, а расовые предрассудки там окончательно преодолены. Впрочем, это не совсем так. Стартовые возможности Сунака, родившегося в Саутгемптоне, были изначально не нулевые. Его отец с матерью не были бедняками, хотя богачами их тоже считать нельзя. Работали оба родителя в медицинской сфере. В Англию приехали один из Кении, а другой из Танзании (они там родились) в начале 1960-х. В Восточную Африку предки попали из Индии, разумеется.

Биография Сунака скорее является подтверждением того, что главной базой для удачной карьеры является хорошее образование. В данном случае, разумеется, британское. И вообще «англосаксонское», как ни противно. Сунаку повезло дважды: он родился не в Танзании, а его родители смогли оплатить его образование, для чего им пришлось поднапрячься. Первый принцип хорошей карьеры: самая первая школа должна быть хорошей. Начал Риши в Winchester College, затем продолжил в Оксфорде, а затем в Стэнфорде. На летних каникулах подрабатывал в ресторане. Последнее (такого типа работа) тоже «желательная» составляющая успешной карьеры.

Кстати, то, что многие советские руководители попадали в номенклатуру «от сохи», имело большой смысл, даже если они потом про эти соху и станок напрочь забывали, питаясь из спецраспределителей. Сейчас, к сожалению, карьерная лестница у нас во многих местах сломана, совсем уж снизу по ней непонятно как забраться.

Окончив Оксфорд с блестящими результатами (Сунак был первым на курсе по философии, политике и экономике), одаренный юноша получил стипендию Фулбрайта (некогда и у нас программа Фулбрайта работала, причем началось это еще в советское время, но потом ее запретили). Так что в Стэнфорде в Калифорнии он уже учился не за родительский счет. Большое количество всевозможных грантов и стипендий для не очень обеспеченных, но талантливых студентов, является нынче, пожалуй, единственной для них возможностью получить хорошее образование, цены на которое в Британии и США взлетели до заоблачных высот. И оканчивать вуз с долгами по кредитам (в среднем, скажем, по США) за 250 тысяч долларов не каждый захочет.

Окончив Стэнфорд, Сунак пошел зарабатывать деньги, успев поработать в разных инвесткомпаниях, включая «кузницу кадров» Goldman Sachs, работал как в США, так и в Британии и Индии. Заработал к 2010 году на собственный инвестфонд с капиталом в полмиллиарда фунтов. Самое время заняться политикой. Забавно, что если бы в Британии были такие же ограничения по владению иностранными финансовыми инструментами, то никаким политиком Сунак бы там не стал. А так пошел волонтерить за консерваторов. Но не в напряг – пару дней в неделю. Добровольцем и бесплатно – в буквальном смысле. Политика – она вообще для «пассионариев» и в каком-то смысле «альтруистов»: в том смысле, что не стоит искать вариантов быстро срубить бабла, поскольку эта игра в долгую и в основном про собственную самореализацию, а также про желание воплотить в жизнь некоторые, прости, господи, принципы и идеи. Что не отрицает большую долю цинизма, разумеется. Но все при этом «хотят как лучше». Но каждый по-своему.

В принципе – ну, чисто теоретически – хорошо, когда в политику идут люди состоятельные и уже состоявшиеся. Они – потенциально бОльшие альтруисты и пассионарии, нежели те, кто из гопоты и голодранцев рвется в политику «заработать денег».

Но и дружбы в политике быть не может. Скажем, Сунак вовремя решил уйти из правительства Джонсона, не остался «терпеть» и пережидать добивавшие его скандалы. Но премьер почему-то счет это предательством, обиделся и призывал сопартийцев ни в коем случае за Сунака не голосовать.

До министерского поста Сунак успел поработать в парламенте (он там был едва ли не самым богатым депутатом), избравшись от заведомо едва ли не самого «надежного» для тори округа, где ни за кого кроме консерваторов не голосуют. Молодец, хорошо просчитал.

С женитьбой все тоже неплохо вышло. Сейчас у счастливой и богатой пары двое детей. Папа не пьет. От слова «совсем». И любит кока-колу, в чем мы теперь с ним расходимся «чисто стилистически». Риши встретил будущую супругу Ашкату Мурти в Стэнфорде. Это вообще неплохое место для составления выгодных партий для детей (пометьте себе, вдруг пригодится). Она – дочь индийского миллиардера Нараяна Мурти, которого еще называют Биллом Гейтсом Индии, основателя IT-компании Infosys. У дочурки там от папы примерно 1% акций, что делает ее не беднее английской королевы. Плюс своя компания дизайнерской одежды. При том что Акшата остается гражданкой Индии (по месту рождения), которая запрещает двойное гражданство. Однако ни Индия, ни, главное, Британия не запрещает политику с женой-иностранкой, у которого еще и американская гринкард в анамнезе, стать британским премьер-министром от правящей Консервативной, заметим, партии. Во какие настали времена. По нашим меркам, буквально последние.

Сунак был весьма неплохим министром финансов, он помог провести страну через трудные ковидные времена. По его инициативе правительство выделило огромные деньги (330 млрд фунтов) с тем, чтобы запертые на карантин люди, не работая, могли получать от работодателя до 80% зарплаты. Была разработана также специальная программа помощи ресторанам, закусочным и барам, предусматривавшая субсидирование еды для посетителей (до 10 фунтов на человека). Сейчас Сунак выступает за снижение налогов, но после того, как удастся снизить инфляцию. Он обещает проводить экономическую политику в духе Маргарет Тэтчер. Впрочем, Лиз Трасс тоже на нее равняется. И она не бесперспективна в этом плане, хотя, помнится, будучи с визитом у нас, оплошала по части географии.

Ну и, наконец, как насчет расизма? Официально его в Британии нет, как в СССР «не было секса». Однако после выдвижения Риши Сунака на роль лидера партии по соцсетям пошли волны вполне расистских комментариев.

К тому же, как это ни отвратительно для многих, политик индусского происхождения еще и богат – настолько, что может позволит себе тратить 13 тысяч фунтов в год на подогрев личного бассейна (даже о таких расходах приходится им, бедным, отчитываться). Да еще у него и жена-миллиардерша-иностранка. И в качестве таковой имеет нешуточные льготы по уплате налогов в Британии. Последнее особенно бесит.

Сам Риши Сунак лишь в последнее время – на волне движений типа BLM – стал вспоминать публично, что в детстве и молодости ему приходилось сталкиваться с оскорблениями и унижениями на расовой почве. Но всегда добавлял при этом, что с тех пор, как его родители приехали в Британию, ситуация резко улучшилась.

В самой Консервативной партии, надо отдать должное, учитывают современные демографические тенденции и уже давно работают над тем, чтобы в ее рядах было побольше представителей нацменьшинств. 15 лет назад среди парламентариев-консерваторов лишь двое были не белыми. Сейчас 22.

Доля, впрочем, все равно меньше, чем у лейбористов (у тех 41, да и голосуют две трети представителей нацменьшинств именно за лейбористов). Работать над «процентовкой» усердно начал еще Дэвид Кэмерон: представителей нацменьшинств стали стараться ставить на заведомо проходные для тори избирательные округа.

Судя по опросам, большинство членов партии готовы поддержать Риши Сунака. Как поддержали его большинство партийцев-парламентариев. Впрочем, большинство простых партийцев хотели бы и чтобы Борис Джонсон не уходил. Букмекеры ставят все же на победу Лиз Трасс (я бы тоже на нее поставил, но небольшую сумму). Она вроде обладает более выраженными лидерскими качествами. К тому же может сказаться латентное, не произносимое вслух предубеждение против премьера Британии-индуса.

Честно говоря, я не очень верю пока в победу Сунака. Однако попытка diversity в любом случае засчитана. Каковая вроде бы провоцирует на рассуждения типа, а когда же у нас будут выбирать (или назначать) лидеров страны из числа представителей нацменьшинств? Но мы оставим эти рассуждения на будущее. Сейчас нам пока не до diversity.

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