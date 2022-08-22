От Петра I до Якова Свердлова и обратно

22 августа – День государственного флага РФ. Если кто не в курсе. Уверен, что не в курсе – большинство. Праздник был учрежден по результатам «перезапуска» страны после путча 1991 года, но по прошествии времени сам этот «перезапуск» как-то затмил новый идеологический нарратив, скажем так. Пару лет назад ВЦИОМ проводил опрос среди россиян на предмет знания российского государственного флага. Выяснилось, что половина не могут его правильно описать. Примерно треть вспомнили цвета триколора, но не смогли правильно расположить. Надо полагать, что после того, как с этого учебного года в школах будут устраивать церемонии поднятия флага, многие подтянутся по части узнавания того, под каким флагом мы живем.

Что касается происхождения триколора в нынешнем виде, то среди историков полной ясности нет до сих пор. Нет и единства по части трактовки того, что именно обозначают его цвета. В конце ХIХ века, когда бело-сине-красный триколор был признан национальным флагом (перед коронацией Николая Второго) толкование звучало примерно так: красный цвет означал державность, синий – цвет Богоматери, под покровом которой находится Россия, белый – цвет свободы и независимости. Эти же цвета призваны были обозначать содружество Белой, Малой и Великой России. В принципе, и сейчас многих, наверное, такое объяснение устроит.

Однако исторически с этим цветовым сочетанием не один век соперничало другое – черно-желто-белое. Такой триколор был утвержден указом Александра Второго в 1858 году как государственный флаг Российской Империи. При этом данное сочетание цветов уходит корнями даже еще глубже в историю. Например, когда в 1472 году великий князь Иван III Васильевич вступал в брак с племянницей последнего византийского императора Софьей, то принял символ императорского рода Палеологов и Византийской империи – черного двуглавого орла на золотом фоне, присоединив к нему уже устоявшийся символ Московского княжества – всадника святого Георгия в белых одеждах на белом коне, пронзающего копьем змея.

Именно такое сочетания цветов сохранилось до Петра Первого. Да и после него оно же сохраняется в разных сочетаниях на разных лентах, кокардах и прочей окологосударственной амуниции. Черно-желто-белое сочетание, например, было утверждено официально Александром Первым для кокарды для военных. Николай Первый предписал иметь таковую всем офицерам.

Впрочем, насколько известно, отправился Петр в свое двухлетнее Великое посольство в 1697 году все же под бело-сине-красным триколором. Почему? Тут важна предыстория. Первый русский корабль – «Орел» – был построен еще при Алексее Михайловиче. Помогли голландские мастера. Тогда никакого импортозамещения у нас в этой отрасли не было. Первым капитаном первого русского корабля был тоже голландец – Давид Бутлер. Когда встал вопрос о том, какой флаг на нем поднимать, то другой голландец – купец Йохан ван Сведен, «сидевший на госконтракте» по закупкам, запросил материю как раз красного, белого и голубого цветов. В точности неизвестно, как эти цвета расположились потом на корабельном флаге. Однако предположим, что сочетание было близко к голландскому. Что касается «Орла», то он в конечном итоге просто сгнил.

Петр утвердил бело-сине-красное сочетание для «флага царя Московского» в 1693 году, а именно для корабля «Святой Петр», построенного уже в Архангельске. То есть цвета «голландские», но последовательность другая. Современные историки любят, правда, отрицать что «голландское», что «французское» происхождение российского триколора. Но думаю, что делают они это по политическим причинам – дескать, непатриотично. Хотя никакого другого объяснения решению Петра, большого поклонника идеи учиться всему у голландцев, не просматривается.

Да и вообще геральдические заимствования в Европе были делом совершенно житейским и обыденным. Тем более что и сам Петр, как известно, был последним чисто русским царем по происхождению. Дальше уже пошли «полукровки» (в хорошем смысле слова) и просто «немцы».

Никакой собственной трактовки этих цветов первый русский император не оставил. В 1705 году такой триколор был утвержден петровским указом для торгового флота. Тогда как Андреевский флаг был утвержден для флота военного. Но до этого короткое время и на военном флоте развевался бело-сине-красный триколор (под ним, например, русские корабли ходили в Керченский поход в 1700 году). Апостол Андрей считался покровителем Руси еще с древности, он же – покровитель рыбаков и мореплавателей. Но ведь Петр еще и подсмотрел андреевский крест на гербе Амстердама. А орден Андрея Первозванного учредил как раз по возвращении из Голландии. Тоже, получается, заимствовал.

Стоит напомнить еще и то, почему статус черно-желтого сочетания в петровские времена был несколько выше – в ранге государственного штандарта. Да все потому, что это же были цвета и Священной Римской империи (германской)

Как и изображение черного двуглавого орла на золотом фоне. Тем самым Петр и в этом подчеркнул свой курс на вестернизацию. В окончательном же виде, как сказано выше, черно-желто-белый триколор был утвержден в 1858 году.

Но! После подписания унизительного для России Парижского мира после поражения в Крымской войне и во время празднования наступления мира на российском посольстве в Париже красовался все же бело-сине-красный триколор (торгового флота формально). Почему? Доподлинно неизвестно. Но известно, что именно такой триколор довольно часто использовался потом во второй половине ХIХ века в частном порядке для украшения домов и т.д.

Почему же именно такой триколор был признан в 1896 году государственным флагом? А еще раньше – в 1883 году Александр III распорядился разрешить использовать для украшения зданий бело-сине-красный флаг в качестве флага Российской Империи, вместо черно-желто-белого. Но и до этого, например, в 1880 году бело-сине-красный триколор использовался во время торжественной многолюдной церемонии открытия памятника Пушкину в Москве (сохранились свидетельства). Это был уже к тому времени как бы «народный флаг».

А вот Александр Третий, пойдя навстречу массовым настроениям, учитывал еще и новые, как теперь бы сказали, геополитические реалии. Ведь уже началась размолвка с Германией и Австро-Венгрией (чьи государственные флаги были сильно похожи на тогдашний российский официальный), началось сближение с Францией. Вот, собственно, и все объяснение. Снова не обошлось без «влияния заграницы».

К тому же именно бело-сине-красные флаги к тому времени уже активно использовались «братьями-славянами» в борьбе против Османской империи и за независимость, и этот фактор был немаловажен в контексте тогдашней российской внешней политики. Почему использовался именно он? Да потому что именно его балканские народы часто видели на русских судах в Средиземном море. В начале ХIХ века бело-сине-красный триколор появляется у сербов и черногорцев, в 1840-х – у хорватов. Затем у словенцев и чехов. В 1870-х триколор переняли болгары, заменив, правда, в нем красный цвет на зеленый. И в общем они всегда были в какой-то мере «не до конца лояльны».

Откуда же большевики, с подачи Якова Свердлова, взяли потом красный цвет для своего государственного флага? Вы будете смеяться, но тоже из-за границы. Они были, как известно, большими поклонниками Великой французской революции, во время которой их главные кумиры якобинцы использовали красный фригийский колпак в качестве эмблемы республики, а красное знамя — как символ крови мучеников революции.

В XIX веке красный флаг окончательно утвердился в качестве революционного символа. В Европе. С которой мы были исторически, а с какого-то момента и культурно неразлучны.

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