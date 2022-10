Судить надо с уважением

…Впрочем, в наши тревожные дни есть и хорошие новости. Вот, к примеру, актер Алек Болдуин достиг мирового соглашения с семьей Халины Хатчинс (очевидно, ранее Галины, она родом с Украины), которую он нечаянно застрелил в октябре 2021 года. Тогда где-то на просторах Нью-Мексико шли съемки фильма «Ржавчина», в котором Болдуин еще и продюсер. Ему передал на репетиции револьвер (вполне антикварный реальный револьвер позапрошлого века) человек, ответственный за эту часть реквизита, предупредив, что он «холодный», в смысле не заряжен боевыми патронами. Однако произошел выстрел, не только убивший оператора Халину, но и ранивший режиссера Джоэля Соузу. Болдуин говорит, что курок не спускал и не понимает, как это произошло.

Мировая по гражданскому иску, который подан в феврале текущего года от имени вдовца и юного сына убитой, может стать важным этапом к тому, чтобы если не замять дело полностью, то спустить на тормозах по максимально возможному мягкому сценарию.

Стоит напомнить, что в Америке, как и во многих других странах, гражданские и уголовные иски могут различаться по своим последствиям порой кардинально. Это два совершенно разных процесса, которые у нас часто объединяют в один.

По уголовному процессу присяжные могут и оправдать даже полностью (таких примеров довольно много), но затем по гражданскому иску будет вынесен обвинительный приговор с обязанностью выплатить огромную компенсацию жертве. В нашей судебной практике тут ближе всего разве что дела по автоавариям, когда водитель может быть признан невиновным в увечьях или гибели людей, ставших жертвами, но, будучи владельцем «средства повышенной опасности», все равно будет принужден к выплате компенсации. В США по этой части все как раз немного по-другому, вина водителя или пешехода имеет решающее значение.

Теперь с вдовцом и прочими родственниками достигнута мировая, сумма которой не разглашается. Но речь явно об очень больших цифрах. При том что от продюсерской компании семья уже получила 137 тысяч долларов компенсации за пренебрежение правилами безопасности. А вдовец Хатчинс теперь не только отказывается обсуждать и тем более осуждать Болдуина, настаивая на версии «трагического несчастного случая», но и получил работу в том же фильме, унаследовав ее от убитой. Съемки возобновятся в январе, show must go on.

С моральной точки зрения для многих, наверное, такой шаг – «работать на убийцу жены» – будет выглядеть сомнительным. Но, во-первых, американцы люди практичные. Во-вторых,

я и у нас что-то не слышал, чтобы семьи отказывались от компенсаций (а работа за хороший гонорар может быть частью компенсации) ни от частных лиц, ни тем более от государства. Так что о морали хорошо рассуждать с трибуны мягкого дивана ровно до тех пор, пока ситуация не коснулась тебя лично.

Мировая по гражданскому иску, разумеется, не означает, что закрыто уголовное дело. Оно как раз продолжается, и под обвинения (которые пока не предъявлены) могут попасть четыре человека в съемочной группе, включая самого Болдуина. «Неужто теперь посадят голливудскую звезду»? – сразу возникает вопрос. А инсинуаций на тему, что, мол, в Америке «законы пишутся не для больших людей, а для маленьких», теперь полно в американской прессе тоже.

Вообще, мне кажется, если бы столь резонансное дело завелось у нас, то наверняка кто-нибудь уже бы точно сидел, как минимум, в СИЗО.

Если не сам актер, то ответственный по реквизиту. Поскольку у нас еще с советских времен принято реагировать на резонансные дела именно «делом», каковым считается скорейшая посадка хотя бы под арест. Иначе «народ не поймет». А если уже с самого начала принимается политическое решение «отмазать» (не будем лукавить, такая практика существует), то это происходит без лишнего информационного шума и пыли. По-тихому.

В треклятой Америке пока никто не присел, несмотря на намеки на тему «не для всех законы писаны». Однако там практика по этой части вообще другая: человек по тяжелому обвинению может быть на свободе или под залогом, а потом отправиться в тюрьму на много лет после приговора суда.

Объективно говоря, в данном деле вполне изрядно именно уголовного состава. Налицо, как ни крути, нарушение элементарных норм обращения с оружием. У нас каждый военрук или начальник тира перво-наперво, например, объяснит, что не надо направлять ствол на человека, если не собираешься в него стрелять. Хотя в Штатах, конечно, где ствол есть чуть ли не в каждой семье, бдительность притупляется. Да и не сразу придет в голову, что реквизит может стрелять боевыми. Но тогда еще больше вопросов к тем, кто должен был проследить, чтобы заряжены были холостые патроны.

Так или иначе, самое мягкое наказание по преступлению такого рода – непредумышленное убийство четвертой степени, если удастся доказать именно такую версию, которая подразумевает наличие элемента невменяемости в действиях убийцы – по законам штата, где оно произошло, предусмотрено до 18 месяцев заключения и штраф до 5 тысяч долларов.

Против этого будут работать, без сомнения, самые дорогие юристы на стороне Болдуина, гонорары которых будут исчисляться десятками, если не сотнями тысяч долларов в месяц. Будут копаться в том, спускался ли курок или нет. Хотя ФБР, как и здравый смысл, считает официально доказанным, что револьвер (пистолет) не может выстрелить, если не спущен взведенный курок. Будут искать и доказывать любые расхождения в показаниях свидетелей. Каждое «я не помню точно» попробуют истолковать в пользу защиты. В случае, если полностью отвести обвинение от актера не удастся, будут напирать на то, что формально это было не его делом (наверняка есть четкие занудные инструкции в Голливуде на сей счет) проверять, чем заряжен револьвер. Будут пошагово проверять, кто и как следовал каким стандартам и регламентам. Среди потенциальных присяжных наверняка будут как те, кто симпатизирует Болдуину, так и те, кто его не любит. Будут стараться отвести побольше последних.

Мне кажется, что Алек Болдуин все же не сядет в тюрьму, хотя полностью исключать такого вариант нельзя, и он будет маячить до конца сюжета, чтобы сохранить интригу и впечатление полной объективности процесса и непредвзятости правосудия. Тот факт, что мировая по гражданскому иску заключена до завершения уголовного дела, должен произвести должное впечатление и на будущих судей, и на присяжных. Бабло непременно победит зло. Но это должно быть сделано не просто так, а сделано с уважением и красиво. И только если с уважением (к судебным состязательным процедурам) и красиво не получится – тогда, да, тюрьма. Чего точно не будет – так это отмены приговора присяжных, чем любят увлекаться в некоторых других странах, когда приговор сильно не нравится прокуратуре.

