Не догонишь – не похоронишь

Вот интересно, как бы выглядело сейчас в подробностях выполнение лозунга «Догоним и перегоним Америку!». В чем бы это считали? 55 лет назад такой лозунг бросил от всей своей широкой души в народные массы Никита Сергеевич Хрущев. У него, кстати, таких хлестких лозунгов было не один. Самый знаменитый про то, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». И еще до того, как мы их догоним (или после? Он не уточнял), Хрущев предупреждал янки: «Мы вас похороним!». Это было время смелых мечт и звонких лозунгов, зовущих в светлую даль.

Будучи человеком простым (хотя хитрым), Хрущев собирался соревноваться с Америкой в том, что близко и понятно людям: по мясу, молоку и маслу. Первому секретарю ЦК казалось, что это проще всего, достаточно только поднажать и спустить приказ по партийной вертикали. Помимо этого, конечно, было еще соревнование в космосе, вполне успешное, в отличие от молока и мяса. СССР также делал ракеты, «как сосиски» (тоже образ, придуманный Никитой Сергеевичем). Появились в заметном количестве какие-никакие бытовые приборы типа стиральных машин, холодильников, транзисторных приемников и т.д. Они стали товарами именно массового спроса, хотя до брежневского «раздолья» было далеко. А знаменитые «хрущобы», массовое панельное домостроительство! Это тоже тогда была мечта, вполне осязаемая.

То есть в хрущевские времена правящая партия, наконец, дозрела до мысли, что зарю коммунизма советский человек должен встретить все же более-менее сытым, обутым-одетым и не в землянке.

Планы были, как всегда, у руководства исключительно гениальные, а вот исполнение «на местах» тоже, как всегда, подвело. Чтобы выполнить планы по мясу, областные партийные секретари приказывали забивать весь скот подряд, так что показатели единоразово скакали в разы. А потом падали. Большую часть домашнего скота, который был у частников, понуждали сдавать в колхозы. Ну и прочий административный восторг. Старожилы до сих пор помнят также кукурузную эпопею. Хрущев подсмотрел, какие она сказочные дает урожаи в той же Америке, и сильно впечатлился. Сеять ее стали по приказу партии аж за полярным кругом.

Однако кукуруза на вечной мерзлоте, зараза, не росла. А коровы-дуры не хотели плодиться ускоренными темпами по приказу КПСС. Мясо из продажи исчезло. А в ответ на «повышение цен по просьбе трудящихся» (цены в СССР повышали только таким образом, конечно) вспыхнул бунт в Новочеркасске, жестоко подавленный, с десятками жертв.

Бег наперегонки с Америкой вылился в то, что в 1963 году СССР начал закупки зерна за океаном. И продолжалось это до самого конца существования Союза. С другой стороны, голодомор Хрущев устраивать все же не стал. Либерал практически. Но ведь и какой романтик!

Он действительно загорался такими идеями. Почему вон у американцев есть всякие кухни-телевизоры, а у нас нет? И у нас должно быть! Американская выставка в Сокольниках летом 1959 года (по сути, экспозиция американского образа жизни) вошла в историю. Хрущев там буквально сцепился с тогдашним вице-президентом Никсоном, пытаясь убедить его, что в СССР даже цветное телевидение лучше американского, хотя советские граждане тогда даже толком не знали про такое.

Не с тех ли пор мы стали сравнивать себя именно с Америкой, состязаясь с ней или, вернее, переча ей – во всем?

Нет, Хрущев тут не был таким уж новатором. Он просто в доступной обывателям и секретарям обкомов форме пропагандировал идеи «догоняющего развития». По сути, делал то же самое, что Петр Первый или сталинские большевики. Они тоже хотели догонять и перегонять – и Америку, и Англию с Францией, и много кого еще. И надо признать, ни у кого это не вызывало ощущение бреда. Такие задачи казались многим вполне достижимыми. Надо лишь еще сильнее поднажать – и непременно скажутся преимущества социалистического строя перед капиталистическим эксплуататорским. При этом если Сталин ставил задачи догнать и перегнать развитые капстраны в технико-экономическом отношении, то Хрущев добавил к этому сугубо житейские-обывательские вещи.

И американцы охотно приняли вызов. Надеясь, что советский человек, посмотрев на выставке, как живут простые американцы, тоже захочет жить так же и начнет требовать от своих руководителей, чтобы они тратили меньше денег на межконтинентальные ракеты и прочую «войнушку» и больше на производство мебели, бытовой техники и индивидуальных быстровозводимых домов. Вам такая логика рассуждений, кстати, ничего не напоминает?

Мне иногда кажется, что Хрущева свергли его партийные товарищи не только за то что, он чуть было не вверг мир в ядерную войну во время Карибского кризиса, не только потому, что бесконечно мутил партийно-бюрократическое болото своими странными организационными авантюрами, но и потому, что он, загоревшись идеями «догнать и перегнать Америку», слишком много у нее собирался перенимать, не перенимая, впрочем, никаких социальных и политических институтов. «Не надобно нам такого», – возможно, в какой-то момент подумали партийные соратники.

Мы уже давно ни с кем не соревнуемся. Собирались было догонять Португалию, но потом передумали. Геополитика, конечно, интереснее. Ну и потом мы стали сами по себе. То ли боясь себя с кем-то сравнивать. То ли считая невозможным более догнать тех, за которыми раньше так рвались. Что-то тут не так, мне кажется. Потому что не может быть развития без конкуренции. А критерии успешности не могут определяться иначе, как в сравнении и соревновании. Ставить вопрос о том, на кого мы хотим в чем-то ориентироваться, – вовсе не значит отрицать самое себя, а значит стараться делать себя лучше. Не стоит воспринимать лозунг Хрущева «Мы вас похороним», обращенный к Америке, буквально. Он не имел в виду засыпать ядерным пеплом. Он имел в виду превзойти в мирном соревновании, переняв лучшее. Ну и что в этом было плохого?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.