Бегство от фактов

То и дело мне приходится наблюдать споры об эволюции. Сам уже стараюсь не участвовать, убедившись, что это просто бесполезно. Биология — совершенно не моя специальность, но я изучаю Библию, и для некоторых людей важно отметить, что теория эволюции не соответствует ее буквальному прочтению. Действительно, не соответствует, с этим не поспоришь. А значит, для некоторых она неприемлема.

Теория эволюции опирается на три вполне очевидных факта. Во-первых, все живые организмы передают врожденные свойства своим потомкам (а приобретенные не передают: в иудейских и мусульманских семьях вот уже много поколений у обрезанных отцов рождаются необрезанные мальчики). Во-вторых, бывают мутации: иногда организм рождается с новыми свойствами, которых не было у его предков. Ну, а третий факт состоит в том, что в большинстве случаев эти мутации вредны, но некоторые из них могут помочь организму в конкурентной борьбе с другими подобными организмами, особенно если изменилась среда обитания (сибирские кошки гораздо пушистей европейских).

Если подключить логику, то механизм эволюции логически выводится уже из этих простых фактов. А если посмотреть на окружающую действительность, мы увидим эволюцию в действии. Так, пресловутый коронавирус, по всей видимости, возник в 2019 году из какого-то другого вируса или сочетания вирусов, по отдельности безвредных для человека. Каким бы ни было его происхождение, мы наблюдаем, как появляются его новые штаммы, притом те, что легче передаются, вытесняют своих менее удачливых собратьев. А вирусологи предсказывают, что со временем наибольшее распространение получат те штаммы, которые не убивают человека, как было сто лет назад со знаменитой «испанкой»: вирус, который оставляет своего носителя в живых, имеет больше возможностей для распространения. Хорошо бы поскорее!

А если принять радикальный креационизм (есть, конечно, и более мягкие «переходные» формы), то получится, что все разнообразие живых существ, и даже вирусы, были одномоментно сотворены семь с небольшим тысяч лет назад в их нынешнем виде и с тех пор не изменялись. Интересно, а как существовала эта нынешняя зараза все эти семь тысяч лет?

Но сторонники креационизма не отвечают на такие вопросы. Они указывают на проблемные места в теории эволюции, на нехватку свидетельств или споры ученых. Разумеется, все это существует, потому что теория эволюции – научная теория и не религиозная догма, а значит, она меняется, чтобы учесть новые данные, и допускает разные мнения по частным вопросам. Эволюционирует, так сказать.

Научная гипотеза считается доказанной, если она логичным и непротиворечивым образом объясняет максимальное количество наблюдаемых фактов. Как только другая гипотеза объяснит больше и лучше, первенство перейдет к ней. Проблема креационизма в том, что его сторонники вообще не выдвигают связной научной теории.

Это было бы понятно, если бы при этом креационисты принципиально отказались пользоваться достижениями современной науки, как амиши в Америке или старообрядцы Лыковы в сибирской тайге. Но они вполне себе пользуются техникой вроде компьютеров или самолетов, если заболеют — принимают лекарства, которые были созданы медиками, разделяющими основные положения современной биологии. Как в старой шутке: «Здесь играем, здесь не играем, а здесь рыбу заворачивали».

Почему они так себя ведут? Полагаю, потому что теория эволюции предполагает неуверенность. Не все в этом мире было задумано благим и всесильным Богом. А значит… и их собственная религиозность может оказаться ошибкой? Если библейский рассказ о сотворении мира не понимать буквально, то вдруг окажется, что ты отвергнешь какие-то другие крайне важные вещи из Библии? Мне теория эволюция не мешает верить в Бога. Мне кажется, что так гораздо красивее и интереснее, чем при буквальном понимании Библии. Но я сейчас не об этом.

Если даже в естественных науках такой подход оказывается возможным, то уж тем более в гуманитарных — недаром иные естественники их презирают и считают болтовней ни о чем. Например, история. Огромное число людей вокруг считают, что никакой исторической истины не существует, а только переливчатые и переменчивые взгляды и мнения, каждое из которых кому-то выгодно, а значит — кем-то проплачено. Например, американцы никогда не высаживались на Луне, потому что… потому что это обидно для нас, ведь первыми в космосе были мы! Даже советская пропаганда так не говорила, но сегодня это уже практически мейнстрим.

Но самое удивительное — когда люди отказываются верить свидетельствам о том, что происходит здесь и сейчас или только что произошло, что непременно повлияет на их собственную жизнь. Они легко хватаются за «удобные, выгодные» версии происходящего, каждый раз за новую, и сами как будто не замечают, что только что версия была совсем иной. Позвольте не приводить сейчас конкретные примеры из новостной повестки.

Я видел, как человек упорно игнорирует даже подтвержденный медицинский диагноз — свой собственный! Он упорно ищет другого, «доброго» врача, который скажет, что все это ерунда и ни о чем беспокоиться не надо. Бегство от фактов — нелепое и вместе с тем страшное явление…

Все бы ничего, в конце концов, личные убеждения — дело каждого, и не надо никого ни в чем переубеждать. Но в нынешнюю пандемию мы убедились, как это опасно для общества, когда человек уверен: коронавирус «придуман» производителями масок и вакцин, а сам он будет жить, как ему удобно и чихать он хотел на всех окружающих в прямом и переносном смысле. Такое невежество обходится слишком дорого не только ему самому, но и всем окружающим.

Главной причиной мне видится инфантилизм, желание обрести некий «выгодный», а потому якобы правильный взгляд на все вещи, сделать вид, что все зависит от тебя и ты «опять всех переиграл». Но такой человек сам себе завязывает глаза, закрываясь от неуютной и непонятной реальности.

Такой человек слишком много переколотит вокруг себя – не злонамеренно, а так, от неловкости, он ведь мало что замечает вокруг, он заменяет реальность фантазиями. Он, в конечном итоге, проиграет тому, чьи глаза открыты, но это уже далеко не только его проблема.