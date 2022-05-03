Илон Маск как зеркало свободы хрюканины

Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов. И вернет туда свободу слова (и Трампа). Илон Маск покупает Coca-Cola за 287 миллиардов долларов. И вернет туда кокаин. Илон Маск – первый человек в мире, чье состояние достигло 300 миллиардов долларов. Илон Маск мог бы покупать и освобождать целые страны. Но он освобождает только Twitter и газировку.

Параллель символична: освобождение духа слова и высвобождение души кокса. Сравнивая одно и другое, можно далеко зайти.

Злоключения свободы слова не менее поучительны, наблюдать за ними не менее увлекательно, чем за эволюцией культуры кокса в человеческой истории, который сперва был разрешен, даже рекомендован и употреблялся и для отбеливания зубов, и для борьбы с газообразованием, и для того чтобы сделать трусливых солдат храбрыми, и «как средство укрепления детского здоровья», пока не выяснилось страшное – что это самый обычный наркотик. Свобода слова тоже, видать, опасный наркотик и тоже запрещена под разными соусами в разных частях света. На Востоке предпочитают прямую цензуру. А вот на Западе, в США, например, первая поправка к Конституции запрещает правительству препятствовать выражать свое мнение. И никакого чикатилу, начни он проповедовать свои взгляды, благодаря знаменитой первой поправке нельзя лишить свободы слова. Видимо, именно по этой причине и появилась славная кэнсл калче. Она замена цензуре. Раз нет правового механизма – вот общественный механизм: работает не менее слаженно. Вообще отлично работает. Потому что просит душа, ну просит, запретить все, ровным счетом все, с чем ты не согласен. С глаз долой.

И тут такой Илон Маск, бизнесмен, блин, мечты, со своей свободой.

Сотрудники Twitter против Маска. Совет директоров был категорически против. Продавили акционеры. Маск сразу же начал с буллинга центральных персонажей в руководстве компании, дразня их за левый уклонизм.

Действительно в Twitter (как и в принадлежащем Meta (признана экстремистской организацией) Фейсбуке) давно наблюдался «левый уклон», его модерация явно несправедлива к консерваторам. Леволиберальные пользователи могут писать что хотят, буллить и хейтить кого хочется. А вот право-консервативную хрюканину требуется жестко фильтровать. Или – немедленное расчеловечивание и скоропостижный бан. Самой громоздкой жертвой этого крена шумно рухнул Дональд Трамп (помните такого?).

И вот леволибералы уже открыто ругаются с Маском в Twitter, но потом в рамках самоцензуры стирают написанное. В общем и целом, смешно ругаются, но Маск поостроумнее. То ли публика слишком серьезная, то ли у баб юмора нет.

– Какой взрыв преступлений на почве ненависти произойдет из-за того, что какой-то миллиардер с проблемой эго контролирует огромную коммуникационную платформу после ужина у двух правых, – написала и стерла одна демократка.

– Не подкатывай ко мне, я застенчивый, – ответил Маск.

Общая озабоченность сотрудников компании родила замечательную фразу, что Маск, дескать, понятия не имеет о свободе слова и сведет на нет многолетнюю работу по очистке платформы от «токсичного контента». Очищение «токсичного контента» (незаурядное и важное словосочетание) – это ведь никакое не нарушение свободы слова, правда ведь. Начальники отдела очистки праведно разгневались на Маска.

Но вообще вопрос: пусть будет свобода слова, но всем будет на каждом шагу противно? Или: пусть все живут в своих очищенных от токсичного контента информационных пузырях, всем будет приятно, тепло и сыро, но без свободы? И стоит ли та свобода того, чтоб нюхать токсичный контент?..

Свобода слова вещь эфемерная. Условность. Социальный конструкт… Где ее границы, как ее понимать… Она обеспечивает нам право говорить все? Или все, кроме того, что запрещено законом? Но законы же во всех странах разные… Или все, кроме того, что оскорбляет (не важно во что) верующих? Почему за какую-то свободу слова требуется отдать жизнь, а за другую такую же свободу запросто можно надолго присесть. Почему какую-то хрюканину надо сдерживать особенно тщательно, если она нарушает социальные нормы (очень подвижные)…

Говорение и цензура – две стороны одной медали. Цензура – такая же неотъемлемая часть публичной жизни, как и высказывание. Есть базар – есть и фильтрация.

Ну, представьте себе, вернул Маск в Twitter свободу слова. Я пошел в Twitter, ты пошел в Twitter, мы его не любим – он тоже пошел в Twitter.

– Трамп есть?

– Есть!

– Правые уклонисты есть?

– Есть!

– Чикатило есть?

– Есть!

– Фууу блин.

– А свобода слова!

Я сказал, ты сказал, мы его не любим – он тоже сказал. Все сказали. Все ходим злые, бледные. Цензор идет – мы его не замечаем. Директор телеканала идет – мы на него плюем! Марк Цукерберг – как простой инженер! Это хорошо? Это противно! Пусть будет свобода слова, пусть будет все! Но пусть кого-то самого токсичного забанят! А?

Считается, что управленческое мастерство не распространяется на разные виды бизнеса, но Маск управляет равно и электромобилями, и колонизацией Марса, и крупнейшей медиаплатформой. Почему? Потому что Маск управляет мечтой. И стоимость Twitter зависит не от самого бизнеса – а от восприятия личности Маска и концепции успешности как таковой. Tesla и Twitter торгуются не как компании, а как эманации личности Маска. Потому-то акционеры и продавили и победили редакцию Twitter с ее идеологией очистки.

Маск – гений, он управляет акциями с помощью единого твита, он выпускает многоразовые космические корабли, вернуть которые обратно и снова подготовить к полету чуть ли не дороже, чем запускать одноразовые, он производит электромобили, которые не загрязняют атмосферу бензином – но загрязняют мазутом и углем для электросетей, при этом он находит время, чтобы троллить Рогозина и собственных будущих сотрудников компании Twitter.

Конечно, электромобили приносят не реальную пользу, а иллюзию энергоперехода – но так работает механизм мечты. Так работает имиджевый бизнес. Всех убеждаешь, что это круто – задираешь акции – богатеешь. И, конечно, Маску не хватало только Twitter, так как в информационном обществе носители власти – это владельцы соцсетей.

Надо сказать, что не вполне понятно, что будет с Маском теперь, ведь он – плоть от плоти этого (уже пошатнувшегося) глобализованного мира, который усиливал виртуальные имиджевые возможности. А сегодня мир с треском колется на части. Как Маск будет существовать в новом разбитом на кластеры мире, если победят тенденции раскола? В любом случае он – зеркало этого еще трепыхающегося мира. Имеет или не имеет он понятие о свободе слова, но он твердо намерился пустить высказываться в публичном поле всех: и либералов, и консерваторов. Посмотрим, что будет. Давно же напрашивалось. Илон Маск – главный бизнесмен этого времени, и то, что он делает, и то, что он скажет, и то, что он ляпнет, и то, что хрюкнет, – важнее, чем кажется…

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