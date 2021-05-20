Стычка города с деревней Анастасия Миронова о том, как села околостоличных регионов превратились в дачи

Наконец к нам пришла весна. Дачи ожили, зажужжали на участках косилки, заиграла музыка… И пришла, пожалуй, пора подвести честные итоги многолетнего процесса по превращению околомегаполисных сел в дачи.

Если вам меньше сорока и вы живете в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани или Новосибирске, при слове «дача» вы вряд ли уже представляете себе крошечные 4,8 соток в советском СНТ. Сейчас под дачей скорее подразумевают небольшой дом с 12-20 сотками в отдаленной деревне, которая оживает только на лето, потому что почти все местные из нее ушли, а им на смену в их дешевые дома приехали дачники.

Сегодня дачная «экспансия» москвичей и петербуржцев распространяется в радиусе едва ли не 400 км, жителей остальных мегаполисов – в пределах 150 км. На таком отдалении от крупнейших городов вы можете найти дачников. Что они там делают? Купили опустевшие деревенские дома. Почему они их там купили? Потому что было дешево. Хорошо ли это? Многие годы считалось, что хорошо: дачники поднимают деревню, они первыми начали вкладывать в нее деньги, ставить новые заборы, ремонтировать дома, бурить скважины – деревня, освеженная потоком городских эскапистов, приводила себя в порядок.

Но это было хорошо, когда дачное население составляло мизерное число и растворялось среди местного. А теперь у нас появились целые районы пристоличных областей, где местные жители составляют меньшинство. И я вижу, что наступил конфликт.

Впервые деревня остро ощутила, что у нее с дачниками разные интересы, когда началась пандемия. Дачники поехали из городов на свои дачи, которые никакие не дачи, а деревенские дома. Здесь они слонялись по улицам, скучали, не желали держать своих детей дома, потому что им же целый месяц на 15 сотках сидеть скучно. С собой дачники привозили инфекцию. Заболевали сами и уезжали лечиться в столицу, а деревенские оставались у себя, с больницей в 50 км от дома, которая на три района имеет один аппарат ИВЛ, второй в ремонте.

Вот тогда я своими ушами впервые услышала, что деревня начала переосмыслять итоги многолетнего процесса передачи деревни в руки горожанам. Были конфликты, драки, в СМИ писали о самосудах, расправах над дачниками, которые заражали окружающих или подчеркнуто не соблюдали карантин. И тогда же деревня начала задумываться над дефицитом ресурсов.

Например, в нашем районе Ленобласти население летом увеличивается в 12-15 раз. В больнице в сезон можно часами сидеть со сломанной рукой: вереницей идут дачники – кто отравился, кто поскользнулся, кто с крыши упал. А медперсонала на всех нет, он, как и сама больница и число машин скорой помощи, рассчитаны только на местных жителей. В случае с СНТ и ДНТ ситуация иная: для них разворачивают ФАПы, на них к лету готовят дополнительные койки. А в деревнях и на селе все ассигнуется по числу прописанных в муниципальном образовании: медицина, дороги, коммунальные услуги...

С ними, кстати, тоже беда. Пожалуй, первой стычкой дачников с местными стала даже не инфекция, а мусорная реформа. Ну когда везде поустанавливали мусорные баки, навыписывали квитанций за вывоз отходов. Я, надо сказать, несмотря на свой протестный и непримиримый нрав, конкретно в нашей деревне не возмущалась, я осталась довольна: у нас разобрали стихийную помойку, баков поставили много, люди начали меньше мусорить в кустах. Но пришло другое – споры из-за платежей. Мы живем здесь круглый год, у нас много животных. Даже не помню, сколько мы платим за вывоз мусора, может, 360 рублей в месяц – я сочла, что это не тяжелая сумма, осилим. Зато не надо на своем хэтчбеке пакеты с отходами возить. Но это нас устраивает, а дачников – нет. Во-первых, они не согласны оплачивать вывоз мусора зимой, во-вторых, летом они приезжают на два дня в неделю, да и то не каждые выходные, и не хотят столько платить. А если они платить не будут, мусорные баки у нас заберут. Или нам придется каждому минимум за пять домов оплачивать. Несколько лет я пыталась что-то придумывать в деревне с вывозом мусора – все упиралось в дачников, которые не были готовы платить. Разумеется, если бы все эти люди не купили деревенские дома под дачи и те остались пустовать, все равно бы некому было делить с нами расходы, однако дачники ведь сопротивлялись и требовали баки убрать, то есть всячески мешали нам!

Таких нюансов очень много: обслуживание дорог, очистные сооружения – все рассчитано по числу постоянных жителей. У нас на двух улицах прописано три человека, а летом живет почти 70 семей, которые возят стройматериалы, инструменты, урожай – дороги разбиваются, но гравия на них выделяют так, как будто по ним те трое только и ездят, причем на велосипедах.

А есть в соседстве и более тяжелые разногласия. Например, дачников стал возмущать скот. Он, дачник, что все эти годы делал? Копил денежку обшить дом сайдингом, вставить пластиковые окна, сделать новый забор, потом он у забора высаживал елки, цветы, кустики. Но и деревенские люди в это время не на печи валялись, деревня как-то потихоньку восстанавливается, многие находят работу вахтами, подрабатывают у тех же дачников. Не знаю, честно говоря, где люди в деревне зарабатывают, но работу находят. Они тоже встают на ноги, ремонтируют дома, а потом… А потом деревенский человек заводит хозяйство: сначала курицу, потом козу, а за ней, чем черт не шутит, и корову! Тем более продукты такие, что без слез есть не будешь, все дорого и фальсифицируется. Вот человек живет на селе, держит коз или корову. А дачникам не нравится! Он, дачник, купил дом, чтобы на цветы смотреть, а соседи сено свалили у себя. Дачник елки в лесу выкопал и у забора посадил, а козы по пути на пастбище их съели. Кто виноват? Дачник бежит жаловаться в управу, там разводят руками: село же, у соседа земля ЛПХ, он там вправе скотину держать, а скотина пастись ходит, она живая. В деревнях, еще не окормленных столичными дачниками, никто вне своих участков ничего не сажает, потому что могут пройти коровы, козы, гуси – все съедят. А в захваченных дачниками Владимирской, Тверской, Ярославской, Ленинградской областях настоящие схватки уже деревни с горожанами: за цветы, за кусты, за «я тут дом купил не для того, чтобы навоз нюхать».

А для чего? У меня коровы нет, а вот у знакомой есть три. Жила себе, горя не знала, пока не обступили ее со всех сторон дачники: набрали 15 соток по 200 тысяч и решили всех обмануть, не платить полтора миллиона за пять соток в дачном СНТ в пригороде, а разбить рай посреди опустевшей деревни. Забыв, что здесь есть аборигены, которые могут и корову завести. Какие там в поселке скандалы из-за коров: и воняют они, видите ли, и на сено с сараем соседу неприятно из клумбы смотреть, и кусты рогатые топчут, пока на выпас идут…

А идут они, кстати, далеко, потому что в пределах трех часов езды от Москвы и Петербурга во всех селениях вдоль ж/д-ветки администрации нарезали под застройку поля. Все что можно отдали под жилое строительство. Эта моя знакомая водит коров на выпас за 2,5 км! А мы можем пасти коз в основном на участках тех, кто еще не построился, – просто негде, все порезано на 12 соток и отдано в аренду. Администрация как будто и сама не верила, что здесь кто-то сельским хозяйством займется. А вот мы занялись. И что делать? Козу на поле не выведешь – кругом клумбы разбили. Меж тем, у нас земля ЛПХ, и вокруг – тоже.

А возьмите шум, шашлыки. Многие деревенские работают, есть какие-то лесопилки, есть совхозы, кто-то ездит на лесоповал, трудится на заводах в райцентрах. В выходные люди с утра встают покормить кур, подоить корову, в огороде что-то поделать, пока солнце не печет, в обед они отсыпаются, а тут дачники с музыкой и косьбой. Уже ввели тихий час, но никто не соблюдает: дачник возмущен, у него полтора дня на все про все, он должен успеть и покосить, и дров напилить, и напиться, и под оглушающую музыку свой городской невроз выпустить, ему в воскресенье снова в город по пробкам волочиться. Они с местными жителями не союзники, это оппоненты, у них принципиально разные интересы.

Для деревни дачник сегодня – большая проблема, пожиратель ресурсов, источник шума, неудобств, замечаний…

А что для самого городского человека дача в 150-400 км от Москвы или Петербурга? 10-15 лет назад, когда они за сто тысяч покупали полгектара с домиком, им казалось, что это выгодная покупка. В домик вложились, землю обрабатывали. Но с каждым годом домик стал обходиться все дороже: стройматериалы, инструменты растут в цене, бензин подорожал беспощадно. На дачу из какого-нибудь Домодедова в Камешково съездить туда-обратно стоит 2500 рублей только за бензин. Электрички тоже подорожали. Не секрет, что раньше все воровали электричество, отапливались конвекторами – теперь это невозможно, а само электричество взлетело в цене. Дорог стал домик. Даже трижды в месяц съездить на такую дачу стоит 7500 рублей. Прибавить всякие расходы на текущий ремонт, инвентарь, косилки, обновление забора, покраску дома и пр. – за сезон получится около 100 тысяч рублей без учета еды, причем 50 тысяч уйдет только на бензин. Еще надо что-то есть там. Нужны чайник, плита, холодильник, микроволновка, фен, утюг, постельное белье – полноценный второй домашний комплект обихода. Это очень дорого в нынешних условиях. Я замечаю по нашим дачникам – приезжать стали меньше. Сначала я все списывала на погоду, но теперь стоит жара, а дачников мало.

Думаю, в ближайшее время все эти факторы: и конфликт интересов, и дороговизна владения отдаленным домом – приведут к тому, что люди станут массово «сбрасывать» деревенские дачи, как балласт: они поедают слишком много времени и денег.

Оставят себе их только предпенсионеры, которые планируют уехать жить в деревню. Да экстравагантные молодые семьи, работающие из дома. Остальные попытаются свои дома продать. Только кому? В деревнях покупателей не народилось, а горожанам такие виллы в сотнях километров от дома больше не нужны. Что-то купят по ипотеке на селе, субсидиям для многодетных, молодых специалистов. А остальные дома будут пустовать: ни доехать до них, ни протопить их, ни траву покосить на некогда вожделенных сотках. Цены на жилье в деревнях начнут падать, а земля в дачных гетто вблизи мегаполисах подскочит: люди привыкнут к новым условиям и поймут, что выгодно иметь пять соток в СНТ у МКАДа, чем кататься за 300 км на дачу под Владимиром, где коровы мычат, свиньи хрюкают и коза может объесть клумбу.