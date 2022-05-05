«Он лжет!»

Какие-то неполные сто лет назад испанский философ Ортега-и-Гассет объявил миру, что скученность рабочих в городах, высвобождение у них свободного времени за счет облегчения труда и в целом выросшая продолжительность жизни привели к катастрофе – они позволили толпе, то есть массам, зайти на историческую сцену и даже править на ней. Автору казалось, что ничего страшнее этого нет. Восстание масс он называл концом большой исторической драмы. А оно оказалось началом. И сегодня привело уже к тому, что массы полностью торжествуют на сцене. Вернее, думают, будто торжествуют. Ортега-и-Гассет предрекал государствам, особенно национальным, смерть от окрепшей толпы. Он не знал, что государства быстро научатся мобилизовать массы, а вред им придет отнюдь не от миллионов рабочих.

Когда-то мыслителям казалась невероятной большевистская революция и попытки левых переворотов в Европе. Они удивились, что политики в новых условиях могут сколотить себе стотысячную группу активных последователей.

Сегодня можно мобилизовать миллиарды. Все решает тот, кто быстрее обманет массы. При этом повод не важен: выбросы CO2, строительство сталелитейного завода в экопарке, программа вооруженной экспедиции на Марс, новый Суэцкий канал, объявление наркобарона борцом за демократию, а педофила – жертвой репрессий… В условиях, когда массовый человек может в режиме реального времени высказываться буквально по всем вопросам, а на принятие решения и лайк у него есть не больше пяти секунд, потому что на шестой он теряет к новости интерес, доступ к этому человеку – самая большая ценность.

Мне кажется, еще лет пять назад человечество не осознавало, сколь серьезные выпады сделал в его сторону прогресс, создав глобальные соцсети. Я отлично помню, как даже во второй половине 2010-х проблему сосредоточения таких огромных ресурсов в нескольких частных руках сводили к вопросу частной цензуры и свободы слова. Был казус Трампа, которого эти частные руки едва ли не выключили из мировой политики. Были слухи о том, что украинцы устраиваются модераторами в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), дабы блокировать россиян. Были войны жалоб и банов. Все эти проблемы сводились к несовершенству управления конкретной компанией. А ответные реакции отдельных государств в виде блокирования соцсетей и попыток их ограничивать объяснялись их, этих государств, недемократичностью.

Сегодня понятно, что человечество столкнулось с вызовом, который серьезней всех военных конфликтов, потому что он может любой военный конфликт переврать, легитимизировать, назвать невоенным, поменять в нем местами действующих лиц, заранее объявить победителя, назначить виновного… И все эти возможности сосредоточены по-прежнему в нескольких частных руках. Вдумайтесь только: покупку Маском Twitter называют решающим исход будущих выборов в США шагом! Потому что все понимают, что и нового президента тоже можно будет от Twitter отключить.

В чем Ортега-и-Гассет действительно оказался прав, так это в крушении идеи суверенных национальных государств. В условиях, когда один человек может в течение минуты отправить сообщения напрямую полутора миллиардам людей и даст им пять секунд на выбор позиции и формирование мнения, множество государств де-факто свой суверенитет теряют, потому что им нечего противопоставить мнению этого миллиарда с лишним. Несколько человек в мире получили возможность рассказывать всей планете, какие государства, институции, меньшинства правы, а какие нет, кто морален и кто аморален, чья история настоящая, а чья – выдуманная.

Никто не готовился к тому, что все решает общественное мнение, которое легко подтасовывать или имитировать благодаря простоте манипуляций с многомиллиардной малограмотной толпой.

Вы уверены, что сопротивления государств такому сценарию – это всегда тоталитарный ответ? Может быть, страны, которые первыми решились на установление хотя бы призрачного контроля за соцсетями, просто лучше понимали, с какой глобальной проблемой мы все столкнулись? Представьте, допустим, что сейчас уже где-то 2025 год, но ни одна страна не предпринимала попыток хоть как-то контролировать деятельность соцсетей и их ответственность перед обществом и пользователями. ФБ снижает выдачу постов тех, кто в день ЛГБТ не поставит радужный флаг. Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) грозит отключением каналов звездам, не поддержавшим какой-нибудь очередной BLM. В России всем, кто не написал на аватаре «Стыдно быть русским», выкрасили эти аватары в черный цвет, а китайцам, не написавшим на своей странице «Свободу Тайваню», перекрасили лица на фото в цвета тайваньского флага. И всем СМИ, которые не выступают с такими лозунгами, отключили аккаунты. Или приделали плашку «Это медиа лжет». Или отрубили от монетизации. Каждому журналисту этих медиа к аватару прилепили бирку «Не поддерживает ценности демократии».

Где грань, после которой люди перестали бы рассуждать о свободе частного бизнеса и праве проводить любую политику? Сколько человек должны зависеть от этой политики? 10 млн? Сто? Миллиард?

Вот китайцам нельзя налепить сейчас в фейсбуке флаг Тайваня, потому что они создали свой фейсбук. Но для этого им пришлось отключить настоящий. И нам нельзя налепить. Вернее, можно, но мы развернемся и уйдем, например, во «ВКонтакте», нам есть куда. А каким-нибудь македонцам или сербам идти некуда. И они все будут терпеть. Потому что если они тоже развернутся и уйдут во «ВКонтакте», им, например, отключат экспорт.

Что страшнее – заставлять хранить данные пользователей на локальных серверах, как делает Россия, запрещать соцсети из-за фальшивой рекламы криптобирж, как это делала Австралия, или жить в мире, где совершенно все решения принимаются в одном офисе? Написал про политика-вора, про фальшивку либеральной прессы или про митинг противников детской перемены пола – получи уведомление: «По нашим данным, вы распространяете ложную информацию». И если ты российская домохозяйка или торговка уличной едой из Китая, то ты плюнешь и пойдешь на другую площадку, где, может, и сидит товарищ майор, но ты знаешь, что он хотя бы не следит за каждым предложением каждого пользователя, потому что у него элементарно не хватит на это сил. К тому же, если и ты против перемены детьми пола, и товарищ майор против, то очень глупо назло майору выступать за.

Человечество не знает еще, как жить в условиях, когда несколько лиц имеют возможность в считаные часы создать иллюзию поддержки любой инициативы миллиардом пользователей. Во-первых, мы все не готовы к тому, что мнение этого неинформированного и необразованного миллиарда ничего не значит, потому мир часто идет у него на поводу. Во-вторых, этот миллиард позволил себя обмануть, он забыл, что еще недавно считал злом медиагигантов и кричал об опасности транснациональных медиахолдингов, а теперь поддакивает словам о неприкосновенности политики частных компаний, которые вздумали решать, какая страна, какое СМИ и какой журналист лжет.

Я думаю, в ближайшие годы человечество наконец осознает, что произошло. И дальше будет два варианта событий. Первый – естественное отмирание медиамонополий, диверсификация горизонтальных каналов связи. Люди будут с интересом искать альтернативу либо и вовсе переболеют соцсетями и оставят их. Потому что человеку не нужно столько общения, с ролью поставщика новостей соцсети не справляются, а ощущать себя боевой единицей информационного фронта неприятно. Второй вариант радикальный – своего рода национализация крупных площадок или такое сильное их ограничение, что они фактически станут достоянием человечества.

Вы, например, можете представить, что у нас до сих пор интернет являлся бы собственностью Пентагона и все платили бы ему за подключение? А он бы выбирал, что можно писать в интернете, а что – нет? Не исключено, что с соцсетями будет нечто подобное. Их признают всеобщим достоянием и, допустим, введут независимые наблюдательные советы. Какая-нибудь сытая и сильная страна может обязать соцсети согласовывать с ней каждую блокировку пользователя или смену алгоритма поиска. Или – защитить аккаунты от блокировки. И все, у нас будет новая эра!

Года два-три назад я здесь же писала об этом. Что человечество идет по пути урезания свободы владельцев соцсетей и повышения их ответственности. Потом был Трамп, который пригрозил приравнять соцсети к СМИ и требовать с них как со СМИ, если они будут цензурировать пользователей. Сейчас соцсети в Штатах и почти во всем мире пользуются свободой от уголовного преследования за распространяемые у них тексты. Предполагается, что в обмен они дают пользователям свободу, какой нет в СМИ. А в итоге свобода есть только у собственников площадки. Жаль, что Трамп не успел это сделать – польза была бы для всего человечества. Потому что или соцсети взяли бы на себя уголовную ответственность за все, что у них пишут, или они гарантировали бы пользователям неприкосновенность.

Я также когда-то писала, что вскоре аккаунт человека или компании в социальных сетях могут признать его собственностью, которая охраняется от любых ухудшений и внешних ограничений. Помню стройный вой в ответ: в развитом мире-де, слава богу, частный бизнес неприкосновенен, никто не даст его обидеть.

Прошло несколько лет, по миру прокатилась череда судов. Та же Австралия не раз судилась с фейсбуком. Например, требовала, чтобы он отчислял деньги с доходов от публикаций текстов австралийских СМИ. Но главное, к чему человечество пришло, – требование от соцсетей ответственности. Сегодня в России ряд блогеров подали иск к инстаграму, который отключил им возможность заработка. Были иски и к ютьюбу. Людей можно понять: они, как та же Ивлеева, годами вкладывали в развитие каналов, они связывали с ними всю свою жизнь (насколько это было умно – другой вопрос). Многие компании тратили миллионы на продвижение своих страниц в соцсетях. Даже обычный человек, который ничего не зарабатывает там и ничего не продает, а просто годами собирал в фейсбуке или твиттере свою аудиторию, должен быть защищен от блокировки и всяких воспитательных злоупотреблений, вроде пессимизации в выдаче. Потому что это его капитал, социальный, а иногда и буквальный. Он вложил в свою страницу все свои связи, свое имя, репутацию, умения. У него одна жизнь – никто не смеет требовать от него начинать все сначала. Хотят зарабатывать на обывателе? Пускай дают ему гарантии!

Я уверена, что пройдет несколько лет и мы все уже привыкнем к тому, что никто не имеет права тронуть аккаунт в соцсети, а при ее закрытии будет обязан перенести данные пользователя на другую площадку без потери аудитории и контента. Так будет, можете не сомневаться. Потому что нельзя, как сейчас, делать деньги на миллиардах, не отвечать ни перед одним государством и ничего своим пользователям не гарантировать в ответ. И новым лидером социальных медиа станет сеть, которая первой объявит о неприкосновенности пользовательского аккаунта и отказе от политики блокировок, рестрикций и снижении в выдаче без решения суда. Люди пойдут туда, где их уважают.

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