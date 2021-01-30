Что Байден грядущий всем готовит?

Администрация Джозефа Байдена обозначила свои внешнеполитические приоритеты. И россиянам они оптимизма не внушают. Команда Байдена постепенно вступает в свои должности – в том числе и та ее часть, которая отвечает за внешнюю политику. 22 января присягу в качестве министра обороны принял Ллойд Остин, а на днях Сенат утвердил официальным госсекретарем Энтони Блинкена. И сенатор Чак Шумер (лидер демократического большинства) уже обозначил Блинкену три важнейших направления работы: «Мы должны заставить Россию отвечать за ее злобное вмешательство в дела демократий. Мы должны противостоять незаконным действиям Китая в экономической и политической сферах, а также в области защиты прав человека. Мы должны бороться с экзистенциальной угрозой в виде изменения климата».

С климатом все давно понятно. Борьба с глобальным потеплением – это традиционная идея фикс помешанных на экологии левых демократов. На эту тему написана куча докладов, проведено множество исследований – однако активисты продолжают верить в то, что виной всему исключительно антропогенный фактор. Умные же люди используют экологическое помешательство и всяких грет тунберг в своих интересах. Например, в борьбе с конкурентами из развивающихся стран (чьи товары оказываются дешевле в производстве), а также для захвата экономик этих государств. Так, во имя борьбы за чистый воздух Штаты будут требовать свертывания в данных государствах «неэкологичных производств», предлагая заменить их исключительно чистыми технологиями (естественно, американскими). Те, у кого нет денег на развитие или покупку этих технологий, вынуждены будут либо влезать в долги, либо продавать свою экономику Соединенным Штатам. Те же, кто откажется, будут лишены возможности экспортировать свои товары на американский и европейский рынок из-за введения на этих рынках новых «экологических» стандартов. Так что борьба против глобального потепления – это не блажь. Просто бизнес.

А вот первые две обозначенные господином Шумером задачи (Россия и Китай) станут если не основными, то, как минимум, наиболее интересными для России в американской внешней политики. Борьба с Россией – уже давно не враждебной Штатам державой, не оспаривающей американское мировое господство, но такой удобной в роли врага для сплочения ширнармасс. Причем не только граждан Америки (которые сегодня разделены как никогда со времен Гражданской войны), но и западного мира в целом. Ведь этот мир тоже разделен – и не только из-за хамского поведения Дональда Трампа (да славится он в веках за помощь в реализации давней российской мечты о расколе между США и ЕС), но и из-за расхождения интересов между двумя берегами Атлантики. Европе не интересно жить под перекрестием российских ракет после выхода Америки из Договора о ракетах малой и средней дальности, Европе не улыбается иметь у себя на восточных рубежах полыхающие пространства из-за того, что США решили дестабилизировать российское подбрюшье, Европе не нравится наплыв в Старый Свет исламистов из-за того, что американцы решили поиграть в демократию на Ближнем Востоке.

Борьбе с Китаем же – это борьба с державой, еще не оспаривающей американское мировое лидерство, но идущей в данном направлении семимильными шагами.

Первые шаги на этом пути в тысячу ли, которые китайцы сделали еще при Дэн Сяопине, привели их к статусу второй экономики мира, колоссальному внутреннему рынку, конкурентоспособному IT-сектору и технологическим прорывам. Да, пока что китайцы не готовы вести себя как великая держава (поэтому, например, они не сопротивлялись экономическому давлению Дональда Трампа, шли ему на уступки), однако в недалеком будущем американцы услышат китайское «нет». Услышат – или почувствуют на своих шкурках.

Однако ни сенатор Шумер, ни госсекретарь Блинкен, ни даже президент Байден не понимают или не хотят понимать, что реализовывать обе эти задачи просто невозможно. Одновременное сдерживание России и Китая неизбежно приведет к сближению или даже союзным отношениям между этими странами (что сейчас и происходит). Получив же российские ресурсы, политическую поддержку, военные технологии, гарантии стабильности в среднеазиатском подбрюшье, противостоять Китаю американцы банально не смогут. Поэтому умные люди давно просят американцев сделать выбор между противостоянием реальному конкуренту и борьбой с ветряной мельницей, переставшей представлять угрозу три десятка лет назад. Однако команда Байдена, потерпевшая унизительное поражение на российском направлении в клинтоновско-обамовские времена, слишком сильно хочет взять реванш. Ценой, понятно, национальных интересов Соединенных Штатов.

На Ближнем Востоке команда Байдена вынуждена будет смириться с последствиями израильской политики Дональда Трампа. В частности, не станет переносить посольство США из Иерусалима назад в Тель-Авив – столь демонстративный шаг, конечно, не похоронит американо-израильские отношения, но может быть расценен арабскими государствами как команда «фас» на Израиль, а значит, приведет к проблемам для Соединенных Штатов. Однако отношения с Саудовской Аравией и Эмиратами, скорее всего, будут пересмотрены.

Так, Байден уже приостановил продажи новейших систем вооружений в эти страны. Формально массовых нарушений прав человека, совершаемых этими странами в Йемене, а фактически из-за того, что Эр-Рияд рассматривается Байденом как проблемный партнер. Кронпринцу Мохаммеду ибн Салману так и не удалось зарекомендовать себя как надежного и предсказуемого американского союзника, готового либерализовать (а для демократов это важно – они действительно верят в концепцию либерального мира) Саудовскую Аравию. Жестокое убийство журналиста Джамаля Хашогги, совершенное по приказу саудовского кронпринца, настроило против последнего множество американцев. Поэтому в лучшем для Эр-Рияда случае администрация Байдена подрессирует саудовских партнеров, а в худшем сменит «любимую арабскую жену» с Саудовской Аравии на тот же Катар.

Который, между прочим, уже играет в пользу интересов Байдена – например, посредничает в деле нормализации отношений между иранцами и арабами. Ведь Джозеф Байден, по всей видимости, постарается вернуться к заключенной еще при Обаме ядерной сделке с Тегераном. Да, сделать это будет непросто. Американцам недостаточно лишь три раза вслух сказать «я возвращаюсь к сделке и отменяю санкции». Им нужно будет еще убедить иранцев вернуться к взятым на себя ядерным ограничениям, а также поверить в то, что следующий американский президент не выкинет ядерную сделку на помойку (как это сделал Трамп). С другой стороны, иранская экономика в кризисе, и Тегеран сам заинтересован в снятии американских санкций, а также в возобновлении экономического взаимодействия с Европой. Поэтому, скорее всего, стороны в ближайшее время будут обсуждать цену, которую Вашингтон должен будет заплатить за восстановление иранского доверия.

Насколько конструктивной является политика Байдена в иранском ядерном вопросе, настолько деструктивной она ожидается в северокорейском. Дональд Трамп занимал единственно правильную позицию в отношении Пхеньяна: не дергать тигра за хвост. Не провоцировать Северную Корею, не третировать ее – просто не обращать внимания и не мешать Ким Чен Ыну заниматься внутренними реформами. Эволюция северокорейского режима – медленная, небеспроблемная – является, тем не менее, единственным способом разрешения северокорейской ядерной проблемы. Способом, который не отберет у КНДР ядерные игрушки (ибо это невозможно сделать без большой войны), а сделает Пхеньян их ответственным хранителем. В свою очередь личные встречи Трампа с Кимом хоть и не решили всех проблем, но в то же время привели к резкому снижению количества провокаций со стороны КНДР. Фактически стороны заняли позицию «ты меня не трогаешь – я тебя не трогаю».

Однако демократы намерены вернуться к своей старой мантре: «Давим на КНДР, третируем по вопросу прав человека, не ведем иных переговоров, кроме как о полной, необратимой и верифицируемой денуклеаризации».

Если этот подход будет реализован, то он, конечно, даст дополнительные основания для усиления американского военного присутствия в Восточной Азии (ведь КНДР будет отвечать на давление новыми провокациями), однако не стоит забывать, что это уже не та Северная Корея, которая была при Клинтоне и даже при Обаме. У этой, например, есть ракеты, способные поразить американские города – Сан-Франциско, Лос-Анджелес и другие населенные пункты Западного побережья.

Так что с администрацией Байдена скучать не придется. И если кто-то считал, что Трамп (не начавший ни одной войны) был воинственным президентом, то, возможно, через пару лет республиканец окажется образцом миролюбия и внешнеполитической трезвости.

Автор — доцент Финансового университета при правительстве РФ.