Новый американский курс

В начале марта госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен выступил со своей первой программной речью в новой должности. И описал, как он и его шеф — президент Байден — видят будущее американской внешней политики.

Если целью внешней политики при Трампе было «сделать Америку великой снова», то курс Байдена называется «Внешняя политика для американского народа». Целью которой является, по словам Блинкена, «более безопасная жизнь, создание возможностей для американцев и их семей, а также урегулирование мировых кризисов, влияющих на будущее граждан США». Однако, как ни странно, именно линия Трампа (основанная на национальных интересах Америки так, как их видел Дональд Фредович) могла бы сделать жизнь американцев безопасной, процветающей и стабильной. Тогда как то, что анонсировал Энтони Блинкен, мало сочетается с благами американского народа.

Госсекретарь признал, что народ нынешняя американская дипломатия не устраивает. «Я знаю: внешняя политика иногда кажется чем-то далеким от нашей повседневной жизни. Мы обращаем внимание лишь на глобальные угрозы — такие как пандемия или терроризм, — а на все остальное не обращаем внимания. Отчасти потому, что оно касается людей и событий на другом конце света. Отчасти потому, что дипломатия не проходит у нас на глазах — в частности, та ее часть, которая касается недопущения возникновения кризисов или подковерных переговоров. Однако иногда причиной становятся люди, которые не могут нормально выполнять свою работу и сделать так, чтобы она соответствовала нуждам и желаниям американцев. В результате уже какое-то время граждане Америки задают жесткие, но справедливые вопросы о том, что мы делаем, куда мы ведем мир — да и должны ли мы его вести», — говорит Блинкен.

Выступая с такими речами, американский госсекретарь — как и многие до него — пытается возложить ответственность за рост среди американцев изоляционистских настроений на тех, кто «плохо работает». Ну что ж, он прав — только вот этими «плохо работающими» являются сам Блинкен и его коллеги из числа глобалистов. Те, кто пытается сделать из США универсальной затычкой для всех бочек. Кто искренне считает, что Америка должна везде в мире играть первую скрипку, вмешиваться во все конфликты и тратить огромные ресурсы на сдерживание тех, кому игра первой скрипки не нравится. А американцы от этого устали. Устали от бессмысленных внешних интервенций, от колоссальных трат на поддержание миропорядка — особенно на фоне того, как внутри Америки столько нерешенных проблем, начиная от разваливающейся инфраструктуры и заканчивая вопросами межрасовых отношений.

Да, Блинкен прав, утверждая, что Штаты не могут просто взять и уйти из мировых дел.

«Нравится нам это или нет, мир сам себя не организует. Когда США делают шаг назад, происходит одно из двух. Либо одна из стран пытается занять наше место таким образом, что это не соответствует нашим национальным интересам и ценностям, либо никто это место занять не хочет, и мы получаем хаос со всеми вытекающими из него опасностями», — говорит госсекретарь. Мир не готов жить без американского лидерства — однако весь вопрос в том, каким должно быть это лидерство. Уровень вашингтонских политиков, их непонимание мировых процессов приводит к стилю управления под названием «слон в посудной лавке» — или, точнее, «осел в посудной лавке», учитывая, что у власти все-таки демократы, чьим символом осел и является. Поэтому если Блинкен заботился бы о благе американского народа и о стабильности в мире, он продолжил бы ту линию, которую пытался проводить Дональд Трамп, лишь немного ее изменив и доведя до ума.

Блинкен бы анонсировал постепенный отход США от мировых дел в пользу внутренних проблем с параллельным созданием институтов коллективного управления процессами на региональном уровне. То есть помогал бы переходу от однополярности к многополярности и приучал бы региональные державы ответственно относиться к возложенным на них обязанностям. Ведь если кто-то уже готов к такой системе (Россия, Китай), то другие слишком местечковые и агрессивные (Саудовская Аравия, Турция), а третьи банально разучились решать большие вопросы самостоятельно (ЕС).

Однако господин Блинкен идет по другому пути и пытается сохранить американскую гегемонию, переложив лишь часть ответственности и расходов на союзников. Именно поэтому он возлагает на Америку задачу остановить эпидемию коронавируса в мире — дабы не допустить спасения людей российской и китайской вакцинами, после чего распространяемые западными СМИ сказки об агрессивности восточных держав будут восприниматься населением как откровенная ложь. Кроме того, он обещает остановить мировой экономический кризис и создать новую, стабильную и инклюзивную глобальную экономику. Правда, не поясняя, каким образом инклюзивность сочетается с экономическими санкциями, которые США вводят против Москвы. Ну или как с инклюзивностью сочетаются планы экономического сдерживания того же Китая.

Кроме того, США намерены и дальше заниматься демократизацией всего мира. «Авторитаризм и национализм укрепляются во всем мире», — пугает всех господин госсекретарь.

И это — прямая угроза американским национальным интересам. «Сильные демократии являются более стабильными, более открытыми… более приверженными правам человека, менее склонными к конфликтам и более надежными рынками для наших товаров и услуг. Когда демократии слабы, правительства не могут обеспечить своих граждан или страна становится настолько разделенной, что становится трудно что-либо сделать. Страны становятся более уязвимыми для экстремистских движений изнутри и вмешательства извне. И, как следствие, оказываются менее надежными партнерами США», — поясняет Блинкен. В переводе на русский язык это означает, что Америка не готова работать с суверенными государствами, выбравшими путь авторитаризма или авторитаризма-лайт. Не готова сотрудничать с теми, кто не намерен перекраивать свои общества по американским лекалам и готов защищать свои интересы, причем как внутриполитические, так и внешнеполитические. Не авторитаризм, а суверенитет является тем врагом, которого госсекретарь намерен давить при помощи демократизации.

Конечно, Блинкен отчасти трафит изоляционистам и обещает, что при нем США будут вести себя прилично и не станут больше нести аборигенам демократию на крыльях бомбардировщиков. «Вопрос не в том, должны ли мы заниматься демократизаций, а в том, как мы должны ей заниматься… Мы не станем продвигать демократизацию через дорогостоящие военные интервенции или попытки силой сместить авторитарные режимы. В прошлом мы пытались так поступать, и это не сработало. Какими бы правильными ни были наши намерения, они не сработали. Они очернили само понятие «продвижение демократии», американский народ в эти меры больше не верят. Мы будем поступать по-другому», — говорит госсекретарь. Но «по-другому» — это отнюдь не «оставить всех в покое и дать им развиваться так, как они считают нужным — если, конечно, это развитие не угрожает безопасности США». Нет, Блинкен не просто хочет, а настаивает на продолжении кампании по навязыванию мира демократии как единственно приемлемой политической системы. Просто, по его мнению, делать это нужно тоньше и дешевле — через институты мягкой силы, различные НПО и внедрение американских ценностей.

В этом, по мнению Блинкена, должны помочь союзники, отношения с которыми Байден будет укреплять. Ведь, как верно утверждает госсекретарь, «союзы множат нашу силу». И в этих союзах «все будут выполнять свою роль и нести свою часть ответственности — а не только мы». В переводе опять же на русский язык это означает, что союзников заставят подключиться к сдерживанию России и Китая — но не силой кнута (как это пытался делать Трамп), а через улыбку и подковерные хуки, как это происходило в период Обамы.

Ну и, наконец, госсекретарь победивших на выборах леволибералов не мог не заявить о лидерстве США в деле борьбы против изменения климата, в частности за переход к «зеленой энергетике». Это выглядит очень смешно на фоне недавних событий в Техасе, где мода на возобновляемую энергию (в частности ветряки) привела к настоящей катастрофе и замерзанию всего штата во время неожиданного падения температуры.

Что же касается взаимоотношения с отдельными странами, то тут господин Блинкен сделал Москве подарок. Главным врагом США он назвал не Россию, а Китай. «Единственная страна в мире, чья экономическая, дипломатическая, военная и технологическая мощь способна бросить серьезный вызов стабильной и открытой международной системе, а также всем правилам, ценностям и отношениям, которые позволяют миру работать так, как мы от него хотим». Это значит, что львиная доля американских ресурсов будет уходить на сдерживание КНР и — что бы там Блинкен ни говорил о сочетании соперничества и сотрудничества — будет происходить системное углубление конфликта Пекина и Вашингтона. Что выгодно Москве, поскольку повышает ее значение в глазах китайцев и усиливает голоса тех американских экспертов, которые призывают к отказу от одновременного соперничества США с Россией и Китаем. Соперничества, которое лишь сближает эти две страны друг с другом, усложняя тем самым реализацию американских задач.

Вопрос в том, прислушается ли к этим голосам Блинкен — или все-таки прочистка ушей произойдет уже при следующей администрации.

Автор — доцент Финансового университета при правительстве РФ.