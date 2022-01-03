Немирное время

Российские и западные политики пытаются остановить сползание украинского конфликта в полномасштабную войну. В итоге сложилась ситуация, когда все участники переговорного процесса стреножат одного из игроков – самого агрессивного, самого воинственного. И этим игроком, как ни странно, оказалась не Россия.

Вот уже несколько месяцев западные СМИ живут ожиданием войны на Украине. И, судя по их публикациям, войну эту начнет Российская Федерация, которая вторгнется на территорию Незалежной. В России же иная точка зрения – Москва говорит о возможности военных провокаций со стороны Запада или Украины, включая попытку оккупировать территории ДНР и ЛНР силами украинской армии.

И какой из сторон должны верить простые обыватели? Никакой. Вместо того чтобы принимать на веру слова, нужно просто проанализировать мотивы главных игроков украинской партии: России, США, ЕС, народных республик и Украины. Проанализировать и понять, какой из сторон нужна та война.

Казалось бы, она нужна России. С ее помощью Владимир Путин убивает двух зайцев. Во-первых, расширяет территорию РФ как минимум за счет двух новых субъектов (Донецкой и Луганской областей), а как максимум за счет других регионов Украины. Никакого югоосетинского сценария номинальной независимости тут не будет – в ДНР и ЛНР живут русские с российским гражданством, поэтому после их неизбежного (в случае начала войны) признания со стороны РФ они входят в состав Федерации. Во-вторых, Владимир Путин продемонстрирует Западу свою геополитическую мощь. Показывает, что его предупреждения о недопустимости вмешательства США и ЕС в дела на постсоветском пространстве нужно воспринимать всерьез. И что если подвижек в переговорах с США нет, то Москва решает проблемы своей безопасности иными, менее дипломатическими способами. Да и повод для убийства двух зайцев более чем железобетонный – защита жизней полумиллиона российских граждан, которые проживают на Украине.

Однако, если взглянуть глубже, то в войне Москва не заинтересована. Нельзя получить то, что уже имеешь – ДНР и ЛНР фактически интегрированы в РФ во всех смыслах, кроме официального. И разинтегрироваться для возвращения на Украину они не собираются. Что же до демонстрации, то она сейчас не нужна, ведь прогресс в переговорном процессе как раз есть. С 10 по 12 января пройдет серия переговоров между Россией с одной стороны и США с НАТО с другой. И даже если на нем не будет достигнут компромисс, то эскалации со стороны Америки (требующей российского военного ответа) тоже не предвидится.

Что же касается интересов самой Америки, то, казалось бы, Штатам она как раз нужна. Если подтолкнуть украинскую власть на попытку устроить блицкриг в Донбассе и получить в ответ ввод российских войск на украинскую территорию, то можно получить основания для жесточайших санкций против Москвы, включая технологическое эмбарго.

Кроме того, можно сорвать российско-западные переговоры и втянуть Россию (вторгнувшуюся на Украину) в болото на годы вперед. Однако, как и в случае с мотивами РФ, заинтересованность США в войне в Донбассе серьезно преувеличена. Плюсов от этого не будет. Санкции Америка может ввести и без войны. Российско-западные переговоры нужны самим США для того, чтобы как раз снизить эскалацию и высвободить ресурсы для решения куда более важной задачи – сдерживания Китая. Точнее, нужны администрации Байдена – в США достаточно политиков, которые уверены, что Штаты могут одновременно конфликтовать с Москвой и Пекином. Политиков, которые живут в совершенно иной реальности и которые не оказывают сейчас определяющего влияния на процесс принятия решений в США.

С Евросоюзом же все просто – Европа будет главной проигравшей в случае войны. Именно на территорию ЕС хлынет поток украинских беженцев из числа тех украинцев, кого научили ненавидеть Россию. Именно европейские государства вынуждены будут рвать оставшиеся связи с Россией, теряя из-за этого деньги. Именно на территории европейских государств будут размещены американские войска (включая дополнительное ядерное оружие), после чего ЕС окажется в перекрестии российских прицелов. Именно Евросоюз потеряет Россию как надежного поставщика трубопроводного российского газа. Наконец, война подчеркнет бессилие и политическую импотенцию Европы, с которой США и Россия и без того не считаются и которая отстранена от переговоров о гарантиях безопасности. Именно поэтому Европейский союз рассказывает сказки о намерении Владимира Путина отправить российские танки на Киев – но в то же время молится, чтобы никакая украинская провокация не привела к войне. Ни большой, ни малой.

Тогда война, может быть, нужна народным республикам Донбасса? Ведь итогом этой войны будет долгожданное для республик вступление в состав РФ. Кроме того, в ходе боевых операций они могут несколько расширить свои границы и вернуть под свой контроль утерянные в 2014 году части территорий ДНР и ЛНР. Наконец, подняться могут другие регионы страны.

Но – опять же – все эти надежды являются иллюзорными. Как уже было сказано выше, ЛНР и ДНР интегрированы в РФ во всех смыслах, кроме территориального. Поднимать другие регионы, живущие вот уже много лет в условиях жесткой антироссийской пропаганды, будет крайне непросто. Да и война чревата очень большими жертвами для и без того небольших республик.

Наконец, Украина. Любой незамутненный читатель скажет, что Украине война уж точно не нужна. Что украинское руководство не страдает садомазохизмом и не будет приглашать русских на войну. Что Киев вообще тут за мир во всем мире. Но если же взвесить мотивы, то что теряет Украина в случае ограниченной (а Путин в любом случае танки на Киев не отправит) войны? Донбасс, который ей уже не принадлежит? Деньги, которые пополнятся за счет западных фондов. Что?

По сути, больше ничего. А вот приобретет она многое. Новый пакет санкций против России, пресловутый срыв российско-западного переговорного процесса (ведь если Байден и Путин будут договариваться, то именно за счет интересов нынешнего украинского режима). Наконец, мобилизацию населения вокруг смелого президента Зеленского, чей пикирующий рейтинг срочно нуждается в геройстве, который «остановит российскую агрессию» (там, где российские войска захотят остановиться).

Украинские власти, видимо, искренне считают, что могут получить политические дивиденды от проигранной войны. Таким образом, единственным серьезным бенефициаром войны выступает Украина. И Киев ее давно начал бы, если бы не прямой запрет со стороны США. Пока еще Америка может раздавать приказы своим союзникам. Пока.



Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.