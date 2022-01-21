Миру нужно американское лидерство

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не откажутся от мирового лидерства. И слава Богу. Ведь при всех сложностях, злоупотреблениях, хамском и воинственном поведении американцев уж лучше пусть у мира будет такой лидер, чем его не будет совсем.

Можно вечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и разговоры о том, что Соединенные Штаты вот-вот рухнут с трона мирового лидера. Эти разговоры идут уже много десятилетий, но вплоть до сегодняшнего дня США сохраняют за собой статус мирового лидера.

Однако завтрашний день внушает американцам серьезные тревоги. Целая серия военных поражений (Ирак и, прежде всего, Афганистан) подорвали веру в мощь американской армии – не только за рубежом, но и внутри США. Ведь если американские военные не могут победить крестьян в халатах и шлепках, то как же они будут воевать с теми же китайцами в третьих странах? Если в 2019 году сторонников военного превосходства Штатов было 58%, тогда как Китай более сильным считали лишь 11% американцев, то в 2021 году голоса распределились уже как 46% против 18%. То есть впервые за все время менее половины граждан США были уверены в том, что их страна сможет победить Китай на поле боя.

С технологическим преимуществом тоже беда. Если в 1990 году на долю США приходилось 37% мирового производства полупроводников, то в 2021 году уже 12%. Целый ряд государств (Россия и тот же Китай) уже опережают американцев по ряду научных направлений. Американские эксперты уверяют, что догнать русских и особенно китайцев Вашингтону будет очень непросто.

В экономическом плане Америка уже не на твердом первом месте. «Им не сдержать развитие Китая, они должны осознать это в конце концов. Не сдержать. Сегодня по паритету покупательской способности экономика Китая больше, чем американская. Пройдет 2035 год, 2050-й – Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям. Надо понимать это», – заявил Владимир Путин.

Наконец, Соединенные Штаты просто устали от конфликтов. Вашингтонская элита считает, что внешнеполитический принцип «во всех бочках затычка» требует слишком много ресурсов, а также слишком крепкого единства – а в США сейчас нет ни того, ни другого. Поэтому Джозеф Байден пошел по пути, который в свое время хотел реализовать Дональд Трамп, – заявил о включении режима экономии в американской внешней политике. Отказался от проведения цветных революций и принудительных демократизаций мира, а также предложил союзникам Америки взять на себя значительную долю расходов на обеспечение их собственной и региональной безопасности.

Но при всем этом в Штатах дали понять, что открывать шампанское сторонникам ухода Америки с поста мирового лидера рано. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сохранит за собой мировое лидерство – ради своих и, что самое важное, общемировых интересов. «Когда мы не вовлечены в работу, когда мы не ведем за собой, тогда происходит одно из двух: или кто-то другой пытается занять наше место, но не в том виде, который бы продвигал наши интересы и ценности, или никто не пытается. Тогда получается хаос», – заявил глава американского Госдепа.

На первый взгляд кажется, что хаос как раз создают Соединенные Штаты. Именно они – на пару со своими европейскими «младшими братьями» – активно вложились в русофобское воспитание новых поколений постсоветских стран. Именно они организовали серию цветных революций на постсоветском пространстве, которые привели к демонтажу государственности в Молдавии и на Украине, а также к окончательной потере Грузией Южной Осетии и Абхазии. Именно они уничтожили ливийскую и отчасти иракскую государственность. Именно они разожгли пожар арабской весны, приведшей к резкому всплеску исламизма и радикализма на Ближнем Востоке. Именно США сейчас разжигают кризис в Тайваньском проливе, рискуя организовать войну между КНР и его мятежной провинцией Тайванем. И это лишь малый список американских грехов.

Однако если кому-то кажется, что сбрасывание Соединенных Штатов с лидерского пьедестала сделает мир лучше и безопаснее, то это не так. Какими бы неумелыми, корыстными, непрофессиональными и некорректными ни были американцы в роли лидеров, сам факт их лидерства сдерживал мир от ряда серьезных военных конфликтов и кризисов.

Только благодаря наличию глобального мирового полицейского не началась война между Саудовской Аравией и Ираном, Китаем и Японией, Китаем и Индией или Индией и Пакистаном, арабскими странами или Ираном и Израилем (причем три последние имели бы ядерный характер). Только благодаря наличию мирового лидера удается ни шатко ни валко сохранять режим нераспространения ядерного оружия (которым бы в ином случае сразу же обзавелись Саудовская Аравия, Япония и Южная Корея – а за ними и многие другие). Только благодаря этому лидеру Европа снова не превращается в громадное пространство, охваченное внутренними конфликтами. И таких «только» можно привести огромное количество. Поэтому Энтони Блинкен прав – без американского лидерства в мире наступит хаос.

Возникает вопрос: ок, миру нужен лидер – но почему им обязательно должны быть американцы? Ответ очень простой – а больше некому. Ни одна другая страна не готова потянуть финансовое, политическое, имиджевое и военное бремя глобального лидерства. Ближе всего к роли претендента находится Китай, однако здесь есть другой момент: Пекин не готов к такому лидерству не только материально, но и идеологически. У КНР нет идеологии, которая была бы привлекательной для третьих стран, – чего-то, хотя бы близко напоминающего «американскую мечту». Кроме того, у КНР нет опыта интеграции с другими народами – на примере Синьцзяна, Тибета и Гонконга можно сделать вывод о том, что китайцы больше склонны не интегрировать, а ассимилировать. А значит, в перспективе они (с учетом еще и демографического провала, требующего от руководства Китая привлечения огромного количества внешних ресурсов для поддержания стареющего общества) могут быть еще более экспансионистски настроены, чем американцы.

Есть, конечно, иной вариант – заместить лидера коллективным управлением. Однако на пути этого привлекательного плана стоит человеческая природа. Опыт пандемии коронавируса показал, что даже на фоне общей опасности современные государства в массе своей не готовы и не хотят договариваться о совместных действиях для коллективного спасения. Кроме того, в большинстве из современных региональных лидеров (за исключением Китая, России и еще нескольких суверенных стран) у власти находятся элиты, которые просто не обучены принимать сложные решения. Элиты, которые привыкли, чтобы ими управляли извне – те же американцы. Наконец, между потенциальными участниками Совета директоров (Россией, Турцией, Германией, Францией, Индией, Китаем, Японией, Ираном, Саудовской Аравией, Бразилией, а также США, которые региональным лидером однозначно останутся) столь много взаимных противоречий и конфликтов, что о каком-то совместном управлении можно забыть.

В результате подобный Совет директоров превратится в очередную Лигу наций. И если шатающегося американского лидера сейчас все-таки удастся сместить – да еще и при помощи пинка под зад, – то аплодирующие этому действу серьезно разочаруются. Не пройдет и десятка лет, как они будут вспоминать о временах американских злоупотреблений с глубочайшей тоской. Вечной тоской.

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