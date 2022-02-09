Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Эксперт рассказала, почему надо брать чеки на кассах и... 09:11
В США заявили, что договорились с канцлером Шольцом... 09:10
В Госдуме прокомментировали решение Канады и Финляндии играть... 09:10
Германия, Франция и Польша заявили о необходимости пересматривать... 09:02
Постпред Украины в ООН считает, что России нет места... 08:56
Касатонов усомнился в зрелищности Олимпиады без игроков НХЛ 08:55
Экс-премьер Франции заявил о риске для Макрона из-за... 08:49
Россиян предупредили о болезненном симптоме при «омикроне» 08:47
Овечкин сократил отставание от Халла по набранным очкам... 08:44
Минэнерго предложило новую «водородную инициативу» 08:40
Геворг Мирзаян

Разделяй и набирай

О том, как Великобритания снова играет против России и Европы

Журналист
close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Лондон открыто саботирует процесс нормализации российско-европейских отношений. И не по причине какой-то вредности, а во имя своих национальных интересов.

Злые языки рассказывают, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предлагал поставить Владимиру Путину памятник – и не где-нибудь, а в штаб-квартире НАТО. В знак больших заслуг российского президента в деле реанимации Альянса – ведь именно выбранный Штатами курс на сдерживание Москвы вдохнул в НАТО новую жизнь, дал организации смысл дальнейшего существования. И сейчас по пути Радослава Сикорского может пойти Борис Джонсон – в частности, уже не предлагать, а просто установить памятники Владимиру Путину и Си Цзиньпину в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10. Ведь благодаря этим лидерам у Великобритании появился шанс вернуть себе статус великой державы.

Дело в том, что до Брекзита Лондон был одним из главных игроков внутри Евросоюза. Мощнейшим, наряду с Францией и Германией, государством, вокруг которого консолидировались т.н. «евроскептики» – скандинавские и восточноевропейские страны, которые видели в Евросоюзе скорее клуб по интересам, нежели глубоко интегрированную структуру. Однако после Брекзита статус Великобритании изменился. Из лидера она превратилась в изгоя. Из страны, которая могла пользоваться политико-идеологическими ресурсами Евросоюза – в противника единой Европы (с которой у Лондона до сих пор продолжаются разногласия из-за последствий Брекзита). Из Великой Британии страна превратилась в маленькую Англию – причем эксперты не исключали, что такая трансформация произойдет и в буквальном смысле (ситуация в Северной Ирландии из-за условий Брекзита рискует обостриться, а шотландцы хотят новый референдум о независимости). Причем это вполне может быть маленькая Англия без Бориса Джонсона – британский премьер вляпался в грандиозный скандал, связанный с проведением в его резиденции вечеринок во время ковид-ограничений.

Спасение пришло откуда ждали – из Соединенных Штатов. Вашингтон оценил лояльность Лондона и разрешил ему подключиться к двум своим глобальным проектам. В Восточной Азии британцев подтянули к делу сдерживания Китая (для чего включили в блок AUCUS), а в Европе Британия стала набирать политические очки за счет ястребиной позиции в отношении Москвы, в том числе и через формирование антироссийского союза с Польшей и Украиной. «Британия занимает более силовую позицию в противостоянии России по Украине. Лондон показывает, что он готов участвовать в разрешении европейского кризиса», – пишет The New York Times.

В рамках этой ястребиной позиции Великобритания, в частности, оказалась главным европейским поставщиком оружия киевскому режиму – в то время как немцы до последнего отказывались давать Зеленскому вооружение, британцы слали самолет за самолетом.

Кроме того, английские политики и СМИ стали главными европейскими поджигателями истеричных настроений – именно они на всех углах кричали о том, что Путин вот-вот вторгнется на Украину. Наконец, в то время, когда ряд европейских членов НАТО, генсек Альянса Йенс Столтенберг и даже президент США Джо Байден четко дали понять, что никаких солдат они на Украину в случае войны отправлять не будут, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс такой возможности не исключила. И это не просто какие-то слова, а крайне опасный стимул для украинского руководства.

Дело в том, что одна из главных причин отказа Киева устраивать провокацию в Донбассе – сомнения в том, что Путин, введя войска для защиты граждан ЛНР и ДНР, не решит по ходу взять и Киев. На бравые украинские части тут надежды нет, и единственным, что, по мнению украинских элит, может остановить Россию, является перспектива военного столкновения с солдатами НАТО, которые окажутся в Киеве. И Лондон дает понять Зеленскому, что таких вот заложников он ему может и предоставить.

Да, тем самым он пробивает очередное дно в отношениях с Парижем и Берлином – однако взамен получает статус лидера антироссийского лагеря европейских государств. Тех, которые выступают против российско-европейской и российско-американской разрядки. В результате британцы из изгоя превращаются снова в державу, которая играет за региональным шахматным столом.

Конечно, чисто теоретически английское руководство могло бы набирать очки на российском направлении другим, более конструктивным способом – вложиться в процесс нормализации российско-европейских отношений и даже возглавить его. Тем более что это сейчас основной дипломатический тренд. Однако пойти по этому пути Лондону было бы проблематично. Во-первых, из-за крайне сложной истории двусторонних отношений за последние десять лет (одно только дело Скрипаля чего стоит), и, во-вторых, из-за специфики европейской политики Великобритании, которой она следует уже сотни лет. Эта политика подразумевает недопущение консолидации континента, а также сохранение на его территории постоянной борьбы за лидерство между равновеликими державами. Именно поэтому Англия, в частности, саботировала процесс углубления интеграции в Евросоюзе, и именно поэтому премьер-министр Борис Джонсон категорически против того, чтобы лидеры ЕС – Германия и Франция – каким-то образом налаживали российско-европейский диалог.

А Берлин и Париж хотят – именно поэтому 7 февраля в Москву прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, а через неделю после этого прилетит канцлер ФРГ Олаф Шольц. Причем хотят они не от какой-то большой любви к России, а исключительно исходя из собственных национальных, а также персональных интересов. И Макрон, и Шольц стремятся занять трон лидера Евросоюза, освободившийся после ухода в отставку Ангелы Меркель – и видят успешные переговоры с Москвой как своего рода доказательство лидерских возможностей. Кроме того, они борются за европейскую субъектность – ЕС не желает, чтобы вопросы европейской безопасности решались исключительно на российско-американских переговорах. Европа хочет свое место за столом – либо вместе с американцами и россиянами, либо за отдельным сепаратным столом с Путиным, где можно будет обсудить общие проблемы в области безопасности. И, возможно, нащупать решения – связанные не столько с Украиной (тут ЕС не может заставить Украину выполнять взятые на себя обязательства, а значит, Парижу и Берлину нечего предложить Москве), сколько общеевропейской безопасности. Уже сами по себе субстантивные переговоры на эту тему будут рассматриваться французами и немцами как успех. И, соответственно, как поражение для Великобритании.

Так что вопрос в том, кто кого переиграет – британские ястребы или франко-немецкие голуби. Теоретически, конечно, у голубей шансов больше – у них ресурсы, у них рабочие отношения с Путиным, и они, наконец, находятся в тренде. Однако дело в том, что у голубей нет стержня, нет готовности идти до конца для того, чтобы защищать свои интересы. По крайней мере, пока нет. А британцам терять нечего – позади маленькая Англия.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+