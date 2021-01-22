Купи себе немного иммунитета

Борьба с коронавирусом по всему миру на втором году пандемии при отсутствии результатов все более явно перерастает в откровенный «медицинский террор». На этом фоне Всемирная организация здравоохранения заявила, что «заслуживает обсуждения» идея введения иммунных паспортов вакцинированных. И правда заслуживает. Человечеству важно на берегу проговорить и осознать всю опасность и бесполезность этой идеи, чтобы погасить подобные замыслы в зародыше.

…Если бы Гитлер воскрес в 2021 году и прочитал новости, он наверняка решил бы, что выиграл ту войну. Вот власти федеральной земли Саксония хотят устроить натуральный концлагерь-тюрьму для многократных нарушителей карантина по коронавирусу. Третьего, заметьте, карантина, ибо первые два не помогли. При котором в стране рекорды смертей и ежедневных заражений. Вот в Японии, союзнице фашистской Германии во Второй мировой, не засчитывают студенту честно сданный экзамен за… отказ надеть маску на нос. Причем на фоне ежедневных рекордов смертей и заражений через год действия идеального масочного режима. Вот глава МИДа Германии Хайко Маас в разгар локдауна в одном из интервью призывает вернуть основные гражданские права только привитым. И, к счастью, пока напарывается на публичный скандал: даже Минздрав Германии деликатно объяснил коллеге из МИДа, что такое решение дискриминирует граждан страны и неоправданно поделит их на людей «разного сорта».

Идея разблокировать социальные карты стариков в обмен на обязательную вакцинацию независимо от степени риска прививки для каждого конкретного пожилого человека – тоже так себе гуманизм.

Политики во всем мире, независимо от устройства государств, вообще страшно полюбили во время пандемии действовать по принципу «спасать значит угрожать».

Превращение вакцинирования в способ прямой политической дискриминации людей по медицинским признакам – а иммунные паспорта привитых как эксклюзивная гарантия свободного передвижения по миру и отсутствия других эпидемических ограничений затеваются ровно для этого – первое, но не единственное и не главное возражение против подобной затеи.

Одна из главных чисто медицинских причин, по которым иммунные паспорта нельзя вводить категорически, – принципиальная невозможность корректно оценить реальную эффективность любых вакцин от «короны» в ближайшие месяцы, если не годы.

Также стоит принять во внимание тот факт, что вирусы слишком быстро и непредсказуемо мутируют.

Зловещий SARS-CoV-2 не исключение. По данным хорошо известной теперь в России германской клиники Charité, в настоящее время в мире зафиксировано более 12 тысяч мутаций коронавируса. Новые штаммы находят в разных странах практически каждый день.

В такой ситуации ни один честный вирусолог или биолог не может поручиться, что уже применяющиеся в мире вакцины окажутся эффективными для всех людей против всех существующих и неизбежных новых мутаций коронавируса.

Проще говоря, нет и пока не может быть никаких гарантий, что привитый любой вакциной человек не заболеет коронавирусной инфекцией и не заразит других. В таком случае иммунный паспорт как инструмент привилегий его владельца оказывается заведомой фальшивкой.

Еще одна медицинская причина, мягко говоря, ставящая под сомнение иммунные паспорта, – молодость нынешнего коронавируса.

Мы не знаем и пока не можем знать, сколько времени сохраняется иммунитет у привитых и переболевших. Полгода, год, всю жизнь?

От гриппа людям, которые этого хотят, приходится прививаться каждый год, и вакцины помогают далеко не от всех штаммов. Правда, в России этой зимой, по заявлениям Роспотребнадзора, грипп куда-то таинственно исчез. Видимо, превратился в ковид.

Неразрешимой в обозримом будущем острейшей проблемой, которая исключает возможность использовать иммунные паспорта как средство односторонних привилегий для их владельцев, является доступность вакцин. Точнее, недоступность. Это признает и сама ВОЗ. Ведь, несмотря на страшную пандемию, людей в мире с каждым днем становится все больше. А привилегированный доступ к вакцине, как и ко всем благам мира, имеет меньшинство.

Насильственно привить более 7,7 миллиарда человек на Земле, которые на данный момент, по официальным данным государственной статистики, все еще не переболели нашей «главной» болезнью, не получится ни за год, ни за два. У большинства стран мира нет и не будет достаточного количества доз, даже если вакцины окажутся эффективными.

Наконец, если превратить иммунные паспорта вакцинированных в единственный способ свободно путешествовать по миру и не соблюдать эпидемических ограничений, это неизбежно породит новую всемирную коррупционную машину.

Мошеннический бизнес по продаже «ковид-индульгенций» на нормальную жизнь достигнет гигантских масштабов. Потому что такие лжепаспорта будет выгодно покупать и продавать. Иммунитет станет ходовым товаром без гарантий качества. Будет спрос – появится и предложение.

Все вышесказанное ни в коей мере не умаляет значение вакцин для скорейшего выхода из пандемии и полного повсеместного прекращения безрезультатных карательных практик борьбы с коронавирусом.

Массовая вакцинация, которая официально стартовала в России с 18 января и несомненно в ближайшее время будет идти в большинстве стран мира, – правильный и разумный шаг.

Вакцина помогает решить две важнейшие задачи: наряду с идущим ростом заражений приближает достижение порога коллективного иммунитета (это, по всей видимости, единственная возможность реального конца пандемии как смертельной опасности) и дает шанс снизить градус психоза как у политиков, так и у запуганных ими обывателей.

Однако мы неизбежно увидим и уже видим попытки разных государств дискредитировать разные вакцины в циничной конкурентной борьбе за мировые рынки сбыта этого крайне прибыльного товара. Каждая смерть после вакцинации, независимо от реальных причин, будет раздуваться или замалчиваться, но непременно использоваться в корыстных целях, как это практически повсеместно происходит со спекуляциями на жертвах самого ковида.

Нет ничего плохого в том, чтобы выдавать вакцинированным от COVID-19 официальные сертификаты. И даже, если нравится, называть эти документы паспортами. Постыдно, преступно и медицински бессмысленно давать привитым обладателям этих паспортов какие-то односторонние преференции, искусственно ограничивая права не вакцинированных.

Низкая, падающая с каждым днем летальность и смертность коронавируса, неясность продолжительности и качества действия вакцин, отсутствие представлений о сроках формирования коллективного иммунитета к этой болезни и устойчивости личного иммунитета делают иммунные паспорта именно как инструмент привилегий вредной и опасной идеей.

Ковид-паспорта имеют смысл как государственная статистическая база данных по привитым. Но ни в коем случае не должны быть эксклюзивным пропуском в «нормальную жизнь» для одних людей за счет других. Ковид-паспорта могут быть средством учета вакцинированных, но не элементом контроля за жизнью граждан и ограничения их прав.

Вакцинация вполне может быть массовой, но должна оставаться исключительно добровольной.

Людей надо пускать в самолеты, поезда, на корабли, а также в театры, рестораны и на стадионы не только без иммунных паспортов, но и без обязательных тестов на коронавирус, если нет внешних признаков болезни. Давно пора прекратить эту всемирную «охоту на бессимптомных», бесплодную погоню за миражами.

Остановить мутации коронавируса и заражения мы не силах – за год это уже должно было дойти до самых упоротых тугодумов. Вирус останется с нами навсегда или до появления лекарств, но со временем (как скоро, зависит в том числе от успеха вакцин) будет убивать все меньше людей или вообще почти никого.

При этом с точки зрения устройства нормальной публичной жизни – с путешествиями, форумами, спортивными соревнованиями, театрами и кино, кафе и ресторанами – не происходит ничего, что заставило бы людей пересмотреть доковидные правила. За год ковида в мире от него или с ним умерло менее двух миллионов человек – вчетверо меньше, чем в первый год эпидемии «испанки». Численность населения Земли в ходе пандемии увеличивалась и продолжает увеличиваться каждый день.

Болезни, в том числе смертельные, нужно пытаться лечить, спасая реально больных, а не придумывать новые формы дискриминации и издевательства над всеми людьми.

Иммунные паспорта вакцинированных не спасут от новых коронавирусных смертей и заражений, зато гарантированно усугубят раскол в обществах и бытовую ненависть, которой у нас вполне хватало и до пандемии, а из-за неадекватных способов борьбы с ней стало еще больше.