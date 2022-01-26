Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Глава ДНР заявил о готовности к агрессивным действиям со... 08:55
В Госдуме объяснили желание США ввести санкции против Путина 08:50
В Алма-Ате вновь звучат выстрелы 08:41
Олимпийский чемпион Зайцев: отсутствие Коляды на ОИ —... 08:41
В Красноярске преподаватель предстанет перед судом... 08:39
Москва сократила карантин по COVID-19 для контактных... 08:38
Кондуктор прокатился на крыше троллейбуса в Казани 08:30
Из-за роста заболеваемости COVID-19 у детей приостановлена... 08:22
NBC: Овечкин меняет взгляды на хоккей 08:21
Ташкентское метро вернулось к работе после блэкаута 08:20
Арег Галстян

Разные справедливости

О последних попытках Москвы и Вашингтона договориться

Политолог
close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Прошлый политический год закончился формированием некой хрупкой надежды на то, что Соединенные Штаты и Россия в скором времени найдут необходимые точки соприкосновения по ряду сложнейших взрывоопасных кейсов. Однако сам факт трансформации традиционно принятой между великими державами закрытой и нюансированной дипломатии в открытый жесткий разговор о красных линиях и последствиях их нарушения не внушает оптимизма. Активно развивающиеся дискуссии о том, справедливы ли требования России к американцам относительно вопросов расширения Североатлантического Альянса и уважения ее интересов на постсоветском пространстве, настолько же бесполезны, как и вечные дебаты о моральном праве США быть единственным глобальным гегемоном и нести исключительную миссию по реконструированию мира по своему образу и подобию. Бесполезны, так как справедливость в большой политике – это когда одна сторона получает желаемое, а вторая вынуждена с этим мириться. Вопрос заключается лишь в том, насколько игроки амбициозны и как далеко они готовы зайти, чтобы получить удовлетворительную для себя порцию справедливости.

Россия менее амбициозна, поскольку до сих пор разговаривает на языке политики, которую кардинал Ришелье описывал как «Raison d'Etat», а несравненно больший опыт пребывания в международных делах и геополитике – в том числе и участие в поддержке Войны за независимость тринадцати колоний от Британской короны – насытил Москву всеми возможными победами и поражениями. Такие опытные державы на генетическом уровне лучше запоминают уроки собственной и мировой истории и меньше всего подвержены романтизму и мессианству. Существует мнение, что требование российской стороны о безблоковом статусе Украины и Грузии слишком жесткое и вообще никто не давал Кремлю право решать судьбу этих народов. С этим можно было бы согласиться, но ведь Россия не берет на себя эти функции, а говорит об угрозах собственной безопасности. Как минимум было бы странным считать, что Украина и Грузия вне НАТО и в составе НАТО – это равнозначные вещи.

Можно ли представить себе ситуацию, в которой Вашингтон спокойно выслушивает призывы Кремля не принимать близко к сердцу потенциальное вхождение Кубы и Мексики в ОДКБ и развертывание там военно-стратегической инфраструктуры?

В принципе, можно это и не представлять, так как есть реальный пример Карибского кризиса 1962 года, когда президент Джон Кеннеди заявил четко и ясно, что не потерпит советских ракет на своем «заднем дворе». В нашем случае это будут не просто ракеты, а полноценное членство двух постсоветских стран в военно-политическом блоке, где лидирующая держава в лице Соединенных Штатов открыто называет Россию наряду с Китаем своими основными противниками. И это всего лишь сухой реалполитик, без всяких эмоций и высоких заявлений о морально-нравственных мотивах, на которые у России объективно прав значительно больше.

Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать историю возникновения большинства нынешних постсоветских республик, которые за 30 лет «независимости» не сумели выстроить даже базисные фундаменты собственного суверенитета. Однако Москва никогда не выступала с требованиями морально-мессианского характера и не стремилась указывать этим республикам, как жить. Даже сейчас Кремль не просит Штаты и коллективный Запад уйти из региона или перестать конструировать там свое влияние. Требование иное – не превращать его в военно-стратегический плацдарм против России. Опять же у держав с таким геополитическим опытом остро развита историческая память. Совершенно не важно, станут ли Грузия и Украина в рамках НАТО угрозами или нет, ведь Москва не может позволить себе роскошь мыслить категорией «станут ли». Это надо просто принять, иная позиция невозможна.

Аналогичная ситуация с США. По историческим меркам американская империя очень молодая, и именно этот факт в значительной степени определяет столь высокий уровень амбиций. Именно из-за мессианства, романтизма, недостатка опыта и наличия чрезмерно завышенных ожиданий от собственной необузданной мощи Америка в свое время заработала вьетнамский синдром. Часть уроков была усвоена, часть – проигнорирована, о чем свидетельствуют сотни провалов и трагедий в различных участках планеты за последние тридцать лет существования однополярной системы.

Нет сомнений, что по физическим и технологическим показателям Штаты создали мощнейшую империю в истории человечества, сформировав доселе невиданные союзнические сети по всему миру. Сложно оспорить и то, что американцы практически довели до совершенства инструменты мягкой силы, которые постепенно, но верно вытесняют традиционный hard power на обочину истории. Соединенные Штаты по праву стали монополистами на глобальной арене, и многие страны и народы хотят быть с ними в одном союзе и стремятся быть похожими на них. На мой взгляд, американская модель мира победила бы быстрее, если бы Вашингтон вел себя более сдержанно и не пытался навязать ее столь жестко и бескомпромиссно.

Та же Россия приняла победившую в холодной войне капиталистическую модель, и никаких идеологических разногласий в этом направлении с Вашингтоном не наблюдается. Имеются проблемы с другим элементом этой модели – либеральной демократией. Москва объективно не может в силу временных, религиозных и социокультурных особенностей принять предлагаемые принципы неолиберализма в качестве базиса для национально-государственного строительства.

Сопротивление Москвы вполне логично и объяснимо, но для американцев она не равный субъект, а всего лишь правопреемница проигравшей красной империи.

Если бы Штаты выбрали более мудрый и менее эгоистичный подход к выстраиванию двустороннего диалога, то система глобальной безопасности не была бы сегодня в таком плачевном состоянии. В сухом остатке Америка оказалась заложником собственных амбиций, политика страны стала более эмоциональной, а мир непредсказуемым и опасным. Все-таки монополия на глобальное шерифство не столько привилегия, сколько проклятие. Оно ведет к перенапряжению сил, дезориентации и тотальному размыванию границ между реализмом и романтизмом, свободой и вседозволенностью, демократией и хаосом.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+