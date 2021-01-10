Сад на месте свалки

Когда весной я болел «короной» – сравнительно легко, дома – то очень интересовал медиков. Герои в скафандрах и шлемах с классными чемоданчиками часто меня навещали. И даже шутили. Порой своеобразно. Одна барышня, например, спросила: «Что это у вас окно открыто? А вдруг вирус залетит?!»

Конечно, это был сарказм. И он понятен. Тогда конспирологи то объявляли, что терзает нас не коронавирус, а коран-вирус – Аллах карает грешных; то пугали, что с вакциной введут жуткий «жидкий чип – сатанинский код-пропуск в систему мировой экономики темных сил», где всех поработят. Тогда же шел веер текстов о всеобщем крахе всего – хозяйства, культуры и природы. А мрачным фоном моего недуга стали вести о смерти знакомых. На душе скребли кошки, мешая адекватно воспринимать происходящее.

Но я поправился. И теперь с одной стороны ясно вижу ситуацию, а с другой – знаю, почему, подводя итоги года, многие так мрачны. Но, скорбя как и они, помечу: люди часто выдают пессимизм за трезвость, а оптимизм за наивность. Мне же по душе объективность. Поэтому, отслеживая факты и процессы, зная остроту проблем, я вижу не только их, но и события, которые считаю важными и добрыми. Они не всегда эпохальны. Но жизнь улучшают. Пусть – локально. Но стоит ли позволять бедам мешать нам помнить: локальное позитивное действие – вклад в улучшение мира.

Меж тем, Левада-Центр сообщает: 65% россиян назвали 2020 более тяжелым, чем 2019 (самый высокий показатель с 1998). Но опрос Superjob (компании, 20 лет работающей в сфере занятости) показал: в жизни 53% в том году случилось минимум одно важное доброе событие. А каждый 16-й просто сказал: не жалуюсь. Ну а медиа приводят списки добрых дел – от 4,5 млн зрителей, что смотрели концерт Дениса Мацуева из пустого зала Чайковского, до создания российскими учеными лекарства от болезни Бехтерева (хронического заболевания суставов).

Медицинская тема всегда популярна. А сейчас – тем более. Приятно, что среди побед российской науки называют вакцину от COVID-19. Ее эффективность еще предстоит проверить, но прав глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов: «Давайте держать в голове рамку: эффективность не чего, а для чего?».

Права и Financial Times: «Еще в начале 2020 все, что знали ученые про коронавирус, – его «генетический профиль». Но не прошло и года, как за неделю до своего 91-го дня рождения Маргарет Кинан из Ковентри, закатав рукав, стала первой пациенткой, которой ввели одобренную вакцину, фактически положив начало борьбе человечества с напастью. Это – одна из крупнейших побед медицины».

Еще об одном прорыве пишет New York Times. В 2020 установлено: новый препарат, вводимый в виде инъекции шесть раз в год, на 89% эффективнее предотвращает ВИЧ у женщин, чем ежедневные таблетки, что применяли прежде. При этом смертность от СПИДа падает, сообщает международная организация UNAIDS. Как это важно легче понять, если помнить: в минувшие 35 лет СПИДом заразились 78 млн человек, а 35 млн умерли от связанных с ним болезней. А в 2020 жертв было меньше, чем за все годы начиная с 1993-го. И более двух третей ВИЧ-позитивных людей получили доступ к лечению.

Есть добрые новости и в сфере экологии. Теперь в Великобритании леса покрывают ту же территорию, что и в средние века – во времена Робин Гуда, что партизанил в обширном Шервудском лесу. При этом специалисты утверждают: их площадь можно удвоить без ущерба для сел, городов, полей, лугов, торфяников и полей для поло и крикета.

Тем временем в Индии в рамках плана борьбы с изменением климата 2 млн человек посадили более 250 млн деревьев. В соседнем Пакистане создали 15 новых национальных парков – теперь они занимают 15% территории страны. А в Афганистане открыли национальный парк Бамианское плато, где на 4200 квадратных километрах обитают козероги, уриалы и персидские леопарды.

Cлонов в Кении стало в два раза больше, чем 30 лет назад, – 34 000. А львов стало на четверть больше за одно десятилетие. Теперь их 2489.

Германия нашла хорошее применение военным базам, пустующим после объединения страны. Их превращают в заповедники, где на крышах ангаров вьют гнезда орлы и дятлы, а в казармах спят летучие мыши. В Перу сажают леса вокруг Мачу-Пикчу. В США в штате Вашингтон чистят реку Дувамиш. А в Нью-Йорке очистили Стейтен-Айленд – один из самых грязных районов мегаполиса. Здесь много лет располагалась самая большая в мире свалка. На площади, втрое большей Центрального парка, возвышались горы мусора в двадцать этажей. Теперь здесь сад – 890 гектаров зелени, спортивных площадок и велосипедных дорожек. Этот проект – одно из ярчайших в истории достижений городской экологической реставрации. В чем секрет ее успеха? Как им это удалось? Городские власти провели конкурс проектов, выделили деньги, закопали мусор, посадили траву и деревья и оставили на 20 лет. Кстати, в Израиле, у шоссе, ведущего от побережья Средиземного моря в Иерусалим, тоже немало зеленых холмов – бывших мусорных гор.

В защиту окружающей среды включились и крупнейшие корпорации. В 2020-м мировых компаний, взявших такие обязательства, стало на 46% больше. Walmart – крупнейший на планете ритейлер – планирует свести к нулю выбросы к 2040 году, не ожидая компенсаций. Ликвидировать выброс в атмосферу диоксида углерода по всей цепочке поставок к 2030-му обязался самый дорогостоящий бизнес в мире – Apple.

Другой IT-гигант Google и владеющая им компания Alphabet тоже удивили хорошей новостью. Интернет-журнал Engadget сообщает, что их сотрудники создали первый в истории корпорации профсоюз – «Союз работников Alphabet». «Мы хотим, чтобы Alphabet была компанией, где наемные работники имеют право голоса при принятии решений, влияющих на них и на общество, где они живут», – заявляют создатели союза.

Тем временем в Москве специалисты IT-индустрии основали Оргкомитет «Профсоюза работников платформенной экономики» – сообщает Конфедерация профсоюзов России. Цифровая экономика требует особых форм защиты прав работников, гражданской солидарности и гуманизации их труда.

«Любовь, сострадание, смелость и разум» – важность этих качеств подчеркнул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подписывая в 2020 международный протокол об отмене смертной казни, – пишет интернет-журнал BrightVibes. Astana Times сообщает: Казахстан стал 88-й страной, подписавшей этот документ, утверждающий фундаментальное право на человеческое достоинство и жизнь.

113 стран уменьшили численность армий; 100 – сократили военные расходы; импорт и экспорт оружия достигли самого низкого уровня с 2009 – гласит новый доклад Института мира.

Пятый год подряд снижается число жертв террора – следует из доклада «Глобальный индекс терроризма-2020», подготовленного Институтом экономики и мира. Ситуация улучшилась в 103 странах. Это максимальное число стран, отметивших ежегодное улучшение с момента создания индекса в 2012-м. Но это не значит, что можно расслабиться – мы помним недавние трагедии в Австрии и Франции. Политический и религиозный террор – наша общая тревога.

И вообще расслабляться рано. Масс-медиа устроены так, что акцентируют прежде всего проблемы и угрозы. У многих это рождает беспокойство, а то и панику. Часто люди ощущают себя жертвами опасности, готовой явиться невесть откуда в любой момент. И при этом не чувствуют себя всерьез защищенными. Это вызывает депрессию, от которой не помогут ни прозак, ни парацетамол.

Но важно помнить: порой в одном и том же доме, городе, стране соседствуют много разных по уровню и содержанию жизненных укладов, мировоззрений, культур. Что уж говорить о целом мире? Что странного в том, что архаика, отсталость, лень, предрассудки, фобии и агрессия не хотят сдавать позиции и бьются против динамики, творчества и развития? Но развитие неостановимо. И рождает позитивные тренды, которые частично отражают эти события 2020 года. Возможно, они помогут унять тревогу… Да, кстати! Здесь их малая часть. Следите за добрыми новостями. И будьте здоровы.