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Дмитрий Петров

Не смотрите вверх в тихую ночь

О кино, так похожем на жизнь

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Аспирантка Кейт открывает новую комету. Профессор Минди считает: через полгода она врежется в Землю. И всех убьет. С этой новостью они мчатся в Белый дом. А там…

Впрочем, к чему пересказывать фильм Адама Маккея «Не смотрите вверх»? Ведь если вы его не смотрели, то, возможно, все впереди. Не стану и обсуждать, что в нем удачно, а что – нет. Это дело киноведов. Мне же важно, про что эта лента. Какую часть реальности показывает Маккей. И почему она – объект сатиры.

Так вот, Кейт и Минди (Джен Лоуренс и Леонардо ДиКаприо) в чертоге американской демократии и цитадели свободного мира. Но их страшная новость не трогает президента Джени Орлин (Мэрил Стрип). Ей важно иное. А генерал Тэмс продает астрономам крекеры по 20 долларов. А те, узнав, что они вообще-то бесплатные, до самого конца ленты изумляются: зачем он так? Вечный вопрос, волнующий подначальных, вдруг столкнувшихся с мелкой алчностью и лживостью начальства. А комета летит к Земле.

Об этом герои предупреждают мир и в популярном ток-шоу The Rip – «Разрыв». Там их высмеивают: ведущие и зрители не любят bad news. Соцсети хохочут. А комета летит.

И власти решают переключить на нее внимание публики, увлеченной очередным политическим секс-скандалом. А потом сбить ее с курса. Но всесильный магнат и политический инвестор Ишервел узнает, что там на триллионы долларов ископаемых. И убеждает президента Орлин, что комету он раздробит и распотрошит. А ее убьет не скоро и не комета, а бронтерок. Что это? Неведомо. А комета летит.

Кругом бедлам. Мощные PR-кампании побуждают одну часть человечества требовать освоения кометы и вопить: «Не смотрите вверх!», а другую – требовать спасти мир и орать: «Смотрите вверх!». А расколоть ее не удается. И вот почти все в отчаянии ноют, глобальные медиа воют, комета – летит (ее уже видно), компания элитариев улетает в космос, а комета врезается в Землю. Та-дам! Всем спасибо. Снято.

Беглецы прибывают на симпатичную планету и озирают новый мир. Тут-то хищный бронтерок и отгрызает голову Орлин. «Мама, мама!» – зовет с Земли ее выживший в катастрофе сын Джейсон, попутно что-то постя в вацапе. Или – в телеге?..

Так перед лицом угрозы цивилизации чиновники, медиа и бизнес нагло дурят народы, хитро морочат им голову, умело манипулируют сознанием, тайно управляют поведением. Президент – лицемерная мадам-политикан. Ее аппарат – сброд прохвостов. Журналисты – развратные ехидные лжецы. Ученые – жалкие ботаники. А публика, избиратели, граждане и как их там еще – безвольная масса – населяющие «мир пропагандных фикций и рекламных вывертов, ненасытные и самодовольные игрушки монополий…» – как звал их Венедикт Ерофеев. Так в пору СССР его герой называл американцев. А теперь Маккей – все человечество. С коим банда воротил творит что хочет. Это ли не повод для сатиры? И ничто не мешает пустить ее в прокат. Хоть в ней и легко усмотреть глумление над традиционными ценностями США, всего свободного и остального мира.

Меж тем ДиКаприо в интервью говорит, что «Не смотри вверх» – фильм о «неспособности людей современной культуры прислушиваться к научной истине».

То есть сильно все упрощает. Зная, что многим милы простые формулы и объяснения в двух словах. И лучше – веселых. Как у ведущих шоу The Rip. Но когда на кону тысячи жизней, или – как у Маккея – гибель человечества, оказывается, что, во-первых – не до смеха, а во-вторых – «люди современной культуры» в массе своей не умеют обдумывать и обсуждать такие явления. И либо в них не верят, либо паникуют, либо полагаются на власти. И дивятся, когда те не справляются. Подобно политикам, чиновникам, ученым, журналистам и дельцам, что уже третий год мечутся в замешательстве перед COVID-19.

Меж тем, ковид, как и визит кометы – явление сложное, имеющее ряд аспектов – медицинский, финансовый, социальный, управленческий, политический... Политики решают: как используя пандемию и борьбу с ней, сохранить и приумножить рейтинги, доверие и голоса избирателей.

Та же история с рубкой лесов, разливами нефти, выбросами CO2 и изменениями климата, жестокость которых мы видим каждый сезон.

Для политиков это – актуальная повестка. А проблемы – инструменты манипуляций. Их суть искусно маскируют. В фильме Маккея зритель видит: вместо того чтобы спасать мир, они решают свои задачи. А дельцы – свои. Вычисляя, как извлечь из вызова выгоду. Что с того, что угроза реальна? Им важно добыть найденные на комете ископаемые.

И чтоб в сторону научных истин, много лет звучащих из всех утюгов, публика не повернула б и головы кочан. А на сигналы тревоги глядела, как в афишу коза.

Признавая и принимая статус игрушек и марионеток. Даже перед лицом смерти (которой могут избежать) доверяясь масс-медиа и элитам.

Об этом новый фильм британского режиссера Камиллы Гриффин «Тихая ночь». Так в Англии и Штатах именуют ночь Рождества. В солидный дом большой семьи съезжаются гости. Они неплохо устроены, воспитаны, образованы и, как и подобает, толерантны – однополые пары и межрасовые союзы норма в их среде. Они избегают резких движений и суждений, часто говорят политкорректными штампами, нежны с детьми. Даже когда те балуются. Пока…

Пока малыш Арт не отказывается умереть. Все – за. И папа. И мама. И беременная Софи. И доктор Джеймс. А он – против. И никакие объяснения родителей, что умрут сегодня все и добровольно – не действуют. Арт (Роман Гриффин Дэвис) – такой же своевольный, как и другой герой юного актера Кролик Джоджо, – не желает пить таблетку с ядом.

Стоп! Но зачем этим милым и добрым людям, как и прочим жителям страны, вот так в Рождество принимать какие-то таблетки?

А чтоб не мучиться. Власти сообщили, что в эту ночь все люди в жутких муках сгинут в страшном катаклизме. Что их убьет – газ или еще что – неясно. Но исход один – чудовищная боль, кровь изо рта и глаз, мучительная гибель. Но избежать страданий можно. Власти милосердно снабдили граждан средством спокойного и достойного ухода в тихую ночь. Убедительно рекомендуя его съесть. А власти надо слушаться. Скажут: иди, воюй – идти. Скажут: кончай с собой – кончать. Так себя ведут лояльные граждане.

А Арт, негодник, – не хочет! И своевольно бежит прочь. Натыкается на машину с мертвой чужой семьей, впадает в шок, и, пойманный папой, терпеливо и настойчиво внушающим, что надо умереть, затихает в его объятьях. Час ухода все ближе. И тут выясняется: Арт уже мертв, глаза закрыты, лицо в крови. Таблетка не нужна. Ее и не дают. После споров, порой эмоциональных, порой по-британски сдержанных, все прощаются, ровненько-удобненько укладываются и пьют яд. Ночь тиха. Пустыня внемлет. Елочка горит. Конец.

Тут-то Арт и открывает глаза.

Все вокруг покинули наш быстро меняющийся мир – уж позвольте мне не удержаться от штампа! И ему предстоит жить в мире, который – о эти штампы! – уже не будет прежним. Что его ждет? Не знаю. Но только – ждет.

Никаких резюме, назиданий, морали Гриффин не предлагает. Просто констатирует: поверив заверениям, все убили себя. А Арт – нет. И я спрашиваю: так стоит ли верить заверениям, или, отстаивая себя, идти до конца – это ключевое послание автора? И в Women and Hollywood читаю ответ: «…фильм просит нас подумать о том, как мы относимся к планете, детям и обществу, чтобы мы могли сделать их лучше. Это – важные вопросы, о которых никто не любит думать».

Ответ уклончив? А какой прямоты ждать в мире, где принято сглаживать углы? Впрочем, в нем есть правда. Ну кто, в самом деле, любит думать о сложном? А ведь придется.

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, посмотрев «Не смотрите вверх», проверили, а можно ли помешать астероиду упасть на Землю. Ведь это хоть и маловероятно, но опасно. Камень диаметром в 10 километров, врезавшись в планету со скоростью 40 км/сек, выделит энергию, в 40 раз превосходящую мощь всего нынешнего ядерного арсенала, поставив под угрозу жизнь человечества.

Проверка показала: если политики услышат сигнал тревоги, удар отразить можно – взорвать астероид атомными зарядами, доставленными ракетами типа SLS или Starship. Они не уничтожат его, но изменят скорость и курс. Что позволит избежать столкновения.

Но важно увидеть его вовремя. Подготовка потребует времени – шести месяцев, как в фильме, может не хватить. И тут возможны проблемы. В 2019-м Землю миновал крупный астероид 2019 OK. А обнаружили его лишь за сутки до максимального сближения.

Меж тем газета The Sun пишет, что, по данным NASA, «к Земле приближаются два потенциально опасных небесных тела – астероиды 2013 YD48 – размером с башню британского парламента, и 7482 YD48 – вдвое больше нью-йоркского Эмпайр-Стейт-Билдинг». О раздаче таблеток милосердия пока не сообщают. Насколько мне известно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

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