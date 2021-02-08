Население России: прогноз негативный Максим Артемьев о демографической ситуации в России

Известие о том, что население России сократилось более чем на полмиллиона за 2020 год, вызвало вопрос: это следствие эпидемии коронавируса или показатель провала демографической политики государства за последние 15 лет?

1 января 2006-го как раз стартовали «приоритетные национальные проекты», в том числе «Здоровье». Нацпроекты продолжали действовать все истекшие 15 лет, и ныне, в рамках программы на 2019-2024 гг., реализуются такие подразделы из раздела «Человеческий капитал», как «Здравоохранение» и «Демография».

В советское время власть слабо интересовалась демографией, видя в населении неисчерпаемый источник рабочей и военной силы. Резкие социальные эксперименты и война подорвали здоровье нации, и после 1953 года, когда людоедская фаза режима завершилась, исправить ситуацию было почти нереально, что бросалось в глаза на фоне США, где в 50-е годы бушевал беби-бум.

Средняя продолжительность жизни в СССР стремительно сокращалась после 1965 года: борьба с пьянством и курением велась формально, а про правильное питание было бы смешно говорить. Призывы отдельных энтузиастов к здоровому образу жизни тонули в общем болоте алкоголизма и несчастных случаев на производстве — следствия наплевательского отношения к своему здоровью и безопасности. Имелись серьезные проблемы с доступом к современным медпрепаратам, начиная с контрацепции, основным методом которой оставались аборты.

В 90-е был нанесен новый удар по населению, выбитому из привычного образа жизни и дополнительно обнищавшему. Мужчины перестали в среднем даже доживать до пенсионного возраста.

Так что выдвижение Путиным в 2005 году социальных нацпроектов и упор на демографию — не случайность. У страны просто не было шансов на нормальное экономическое развитие из-за падения численности работающего населения.

За истекшее время удалось поднять среднюю продолжительность жизни почти до среднемировой — примерно 72,5 года. Также с 2009 по 2017 год наблюдался устойчивый рост населения. Однако с 2018-го началось его уменьшение (и рост, и падение учитывают присоединение Крыма, сразу принесшее России почти 2,5 миллиона новых граждан).

Так что нынешнее падение — лишь продолжение тенденции, продолжающейся уже третий год. Другой вопрос, что оно стало лавинообразным. Официально от ковида в РФ умерли около 75 тысяч человек, подавляющее большинство из них — в 2020-м. Таким образом, коронавирус не может считаться «ответственным» за подобный провал, так как он дает не более 20% от прибавки смертности. Понятно, что он может служить косвенной причиной: потеря работы, ухудшение экономической ситуации — это стрессогенные факторы. Также ковид может отвечать за прекращение мигрантской подпитки (она сократилась в 2,5 раза, правда, стоит отметить, что и в прежние годы она компенсировала не более 50% естественной убыли). Тем не менее, очевидно, что одним коронавирусом объяснить столь резкое сокращение населения невозможно. В тех же США, затронутых ковидом куда сильнее, население за последний год выросло более чем на миллион.

Всеохватных теорий демографических процессов не существует. Например, для беби-бума ученые выдвинули около десятка взаимно противоречащих или дополняющих объяснений. Почему Россия после 15 лет пронатальной (нацеленной на повышение рождаемости) политики пришла к тому, к чему пришла? Можно выдвинуть множество версий. Правительство уже как бы сняло с себя ответственность, еще осенью спрогнозировав уменьшение численности вверенного ему населения (правда, в более скромных масштабах) и объявив, что новый рост начнется не ранее 2030 года.

Стоит посмотреть на ситуацию в глобальном масштабе. По численности населения Россия занимает девятое место в мире. Впереди с большим отрывом не только привычные гиганты, но и Бангладеш с Пакистаном и Нигерией. И разрыв этот стремительно нарастает, так как в этих странах с демографическим ростом все хорошо даже за счет простого воспроизводства. Но смотреть нужно не вперед, а назад — на тех, кто РФ нагоняет.

В ближайшие годы Россию перегонят Мексика, Эфиопия, Филиппины, Конго, Египет, Вьетнам. Количество рабочих рук в России все время сокращается, причем даже более быстрыми темпами, чем население, потому что число пенсионеров растет, а трудоспособных граждан становится все меньше. Это означает непривлекательность страны для инвесторов и невозможность увеличения ВВП нужными темпами. А темпы уже 12 лет крутятся в районе 0-1%. Кроме того, значение сырьевой экономики сокращается, возрастает роль экономики знаний, в которой именно численность людей имеет значение с возрастанием значения каждого индивида как потенциального их носителя.

Что же делать? Простых рецептов не существует. Ресурсов для увеличения продолжительности жизни нет, но главное, что это все равно не решило бы проблему: чем больше в стране пенсионеров — тем выше социальная нагрузка и тем меньше работников и людей, находящихся в детородном возрасте. Соответственно, России необходимо не просто увеличение населения, но качественное увеличение.

Страны Запада пошли по пути завоза готовых рабочих рук из Африки, Азии, Латинской Америки. К тому же мигранты в первом-втором поколении еще придерживаются натальных практик своей родины. Даже гуманитарное убежище дается не просто так, а с оглядкой на то, что если не беженцы, то их дети внесут свой вклад в экономику.

Надо смотреть правде в глаза — у России нет возможности увеличить рождаемость. В постмодернистском мире XXI века, с его с низкой мотивацией иметь детей, это нерешаемая проблема. В обозримом будущем остается только миграционная политика. Соответственно, страна должна быть не только привлекательной для малоквалифицированной рабочей силы, но и для получения образования, для «умной» экономики.

Это требует всей перестройки экономической и социальной модели, начиная с жилищной политики, которая сегодня явно антисоциальна. Поскольку действующая власть не показывает сигналов о планах реально что-то менять, не приходится ожидать каких-то прорывов по части демографии. Скорее всего, численность населения будет неуклонно снижаться, и не только до 2030 года, и, соответственно, будет уменьшаться роль России в мировой политике. Прогноз негативный, как любят выражаться социологи.