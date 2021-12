Как бывало раньше: я спрашиваю у знакомых, знают ли они Шульман. А они мне в ответ: «Это такая рыжая, которая интервью берет?». Спасибо Оксимирону, а также его уродству вместе с красотой — теперь Екатерину Михайловну, российского политолога и публициста, преподавателя и автора книг, никто ни с кем не спутает. Как уже пошутили не раз и не два: мальчик выводит женщину в свет, мужчина — в тренды.

Едва ли вы упустили инфоповод, но на всякий случай: вышел новый альбом Оксимирона под названием «Красота и уродство». В нем — песня «Агент», а в песне строчка: «Знай Джей Ло — тупо в урну, заберите Уму Турман. Нету милфы сексапильней, чем Екатерина Шульман».

В ту же секунду поэт пал, оклеветанный молвой: фандом Шульман, состоящий из примерно всех, счел крайне неуместным упоминание глубоко уважаемой женщины в таком контексте.

Так и в каком же? MILF, или милфа — это акроним, то есть аббревиатура от английского «mother I'd like to f***». Если развернуть смысл этого выражения со всеми микрозначениями, получится что-то такое: «Эта женщина годится мне в матери, но она настолько привлекательна, что от секса с ней меня не остановит даже разница в возрасте и любая другая (допустим, разница в социальных ролях или то, что она проигрывает по свежести моим ровесницам)». Существуют, кстати, и нетабуированные варианты-эвфемизмы, как «мама, которую я хотел бы найти» (англ. mother I'd like to find) или «мама, с которой я не прочь подурачиться» (англ. mother I'd like to fool-around-with).

Сексуальная привлекательность взрослых женщин — это не то чтобы новинка. Посмотрим, например, порно (только не прямо сейчас): жанр MILF — один из наиболее популярных у пользователей в разных странах мира, в том числе в России. Согласно исследованиям крупнейших сайтов с контентом для взрослых, эта категория стабильно входит в топ-5 основных запросов зрителей.

Разумеется, общественность возмущена: как можно поставить в один ряд вульгарную даму из «Американского пирога» и олицетворение интеллекта — Екатерину Шульман? Особенно если ты и сам уже почти father, которого, судя по настроениям публики, тоже очень хотят, но в другом смысле. Например, прямо сейчас в русскоязычном Twitter происходит грандиозный f*** Оксимирона. Оно и понятно — Мирон опустил народную любовь к Великой до сакрального низа мамы Стифлера.

Давайте разберемся, что это вообще было. В произведении буквально двумя строчками выше есть слово «сапиосексуал». Если вдруг вам не попадалось прежде такое определение, поясню: сапиосексуал — человек, который испытывает сексуальное возбуждение от интеллектуальной рассудительности и высокой эрудированности партнера. Сапиосексуалами могут быть женщины и мужчины всех возрастов. То есть лирический герой, как мы понимаем, считает развитый интеллект наиболее привлекательной чертой.

Сначала кажется, что идея была в том, чтобы сблизить нашего политолога с милфами на основе привлекательности — но разной. Часть аудитории осторожно догадывается, что рэпер не хотел оскорбить Екатерину Михайловну — напротив, это должна была быть ода уму, противопоставленному заднице Джей Ло. Большинство все же уверено — свершилось кощунство, а оправданий Мирону нет никаких. И вообще — сапиосексуал с оксфордским бэкграундом мог сделать над собой усилие и выразить восхищение выдающейся женщине, не копаясь в штанишках.

Друзья, а вот какая есть идея: давайте сделаем над собой усилие и попробуем прочитать текст песни не задницей Джей Ло, а тем, что Оксимирон считает наиболее привлекательным.

Не нужно получать диплом Оксфорда по литературе, как автор песни: любой в домашних условиях может провести нехитрый лексический анализ материала. Просто выпишите в блокнот всю контрастную лексику из текста и посмотрите: сеты, граммар-наци, милфа, ASMR, тик-ток, биты, макаронный монстр, миссия невыполнима, абонемент — прокуратор, мятеж, ГУЛАГ, агентура, чиновники, дворцовый переворот, патриот, иностранный агент. У нас получаются две большие группы: одна складывается в смысловое поле поп-культуры и трендов, а вторая отсылается к истории и политике.

Понимаете, что это значит? Милфа и Шульман — это не случайная скабрезность для фраппирования аудитории. Это оксюморон Оксимирона, мощная метафора о смешении границ. Строчка о Шульман яркая и дерзкая, потому что она кульминационная; потому что вся песня «Агент» — о нашем мире наизнанку.

Вещи, которые прежде были далеки от нас — культура, политика — теперь в нашей жизни, причем настолько прямо перед носом, что охватывают все от быта до утех. Возмутившее нас гипертрофированное смешение несочетаемого (в том числе Шульман и милф) как прием подчеркивает самую важную мысль Оксимирона: теперь современная повестка настолько близка каждому, что даже в самый интимный момент, когда ты, например, занимаешься самоублажением во время просмотра порно, тебе уже не уйти от всего, что происходит в мире. Возбуждающие абстрактные образы уходят на второй план — вперед выступает самое актуальное, и даже секс-символом становится самый известный политолог страны.

Если вы хотите оспорить эту интерпретацию, посмотрите, что происходит в соцсетях: мы даже раскритиковать песню рэпера не можем без слов «объективация» и «сексуализация». Нам трудно понять человека, который говорит о важном, потому что видимость и права женщин — еще важнее. Мы перестали называть людей придурками, потому что теперь у нас есть душнилы и абьюзеры. Песня именно об этом, и Шульман — лишь образ для глубокой, да и просто классной метафоры.

Мы многое упускаем из виду, пока заняты выражением своего очень ценного мнения. И об этом песня в том числе. Да, Мирон Янович, как ни старайся уместить сложную концепцию в глубокий образ, «все равно для них ты иностранный агент».