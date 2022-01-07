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Рождество: а кто, собственно, родился?

О значении религиозных праздников в России

Публицист
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В последние годы в моей родной стране вырос интерес к «религии». Я кавычки ставлю абсолютно сознательно, дальше объясню – почему. Складывается абсолютное ощущение, что у каждого гражданина над столом висит православный календарь, насколько вошли в обиход все церковные праздники.

Но если копнуть поглубже – можно сделать интересное открытие. Дело в том, что 9 из 10 сильно «верующих» понятия не имеют, что именно отмечают! В религии их интересует одна сторона – обрядовая, бытовая. Покрасили яйца, освятили кулич, «Христос воскресе» сказали. Задай вопрос – а что, собственно, произошло? Что такое Пасха? Как она связана с еврейским праздником Пейсах? Промычат в ответ, а чаще отвернутся и мимо пойдут. Им неинтересно.

У меня есть любимый тест. Как только рядом обнаруживается гражданин с повышенной религиозностью – я начинаю задавать вопросы. А сколько в мире существует Евангелий? А кто их авторы? А в какие годы написано? А на каких языках? Ни один! Ни один человек за все годы не ответил мне, за исключением моего университетского преподавателя, доктора философских наук, профессора.

Нет совершенно ничего дурного в том, чтобы отмечать православные праздники. Я и сама их отмечаю. Но меня совершенно изумляет отсутствие у граждан базового интереса к истории и культуре. В конце концов, мы две тысячи лет живем в христианской цивилизации – неплохо бы знать, что она собой представляет. Да и Библия, будем честны, не самая глупая книга, мягко выражаясь.

Кстати, о Библии. Не так давно произошел у меня диалог.

Явилась женщина побеседовать о религиях и походя заметила, что читала Библию.

Когда так пишут: «Я читала Библию» – как правило, это означает, что человек читал обложку, причем издания каких-нибудь адвентистов неизвестно какого дня.
Я уточнила, что женщина, собственно, вкладывает в это самое «Библия».
Женщина возмутилась и сказала: «А что можно вкладывать?!».
Из чего я поняла, что женщина со святыми текстами ложится и встает. А возможно, прям на них и спит.

Ну как, говорю, Ветхий завет вы читали али Новый? И Евангелий, кстати, сколько? (любимый вопрос!)
– Я сдавала религиоведение! – гордо ответила женщина. – Как сколько, 39, это всякий дурак знает.
– Тридцать девять? – поинтересовалась я и обвязала голову мокрым холодным полотенцем. – Их четыре.
– Это в Новом! – с видом знатока ответила женщина.

Я к тому моменту допивала вторую кружку своей утренней валерианы.
– А где, – говорю, – еще есть Евангелия, кроме как в Новом завете? Апокрифы не считаем.
– Все с вами понятно, Мария, – ответила женщина многозначительно, в том смысле, что Мария – нехороший человек. – Вам надо самоутвердиться!
И оглушительно самозабанилась.

А ведь яйца, наверное, на Пасху красит.

Что-то мне подсказывает: именно эти верующие и оскорбляются в лучших чувствах от частушек и плясок. У которых 39 Евангелий, причем некоторые – в Ветхом завете завелись вдруг.

Это самая распространенная картина. Зато на пасхальных и рождественских службах не протолкнуться, на каждом канале по телевизору – сплошь одухотворенные лица! Что отмечают, зачем?

Если после этой колонки хоть один человек не поленится открыть хотя бы справочник – значит, не зря.

А так-то с Рождеством, дорогие друзья! Надеюсь, большинство все же помнит, чье именно Рождество мы отмечаем.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

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