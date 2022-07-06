Недавно листала ленту в социальных сетях и с изумлением обнаружила: оказывается, группа моей юности «Руки вверх» не просто до сих пор существует, а собрала целый стадион «Лужники» из преданных поклонников. Да-да, у «Руки вверх» есть поклонники. Судя по фотоснимкам, это молодящиеся выпускницы профтехучилищ страны, завязавшие с образованием лет 20 назад.

Зрелище, конечно, изумляющее. На дворе 2022 год. Высокоскоростной интернет есть в каждой деревне, казалось бы — вся мировая музыкальная культура к твоим услугам. Но нет! «Забирай меня скорей» предпочитают слушать эти люди.

Я глубоко убеждена: появление и творческий, так сказать, путь ансамбля — одна из тех причин, почему музыкальная культура в нашей стране находится в том состоянии, в котором находится. Чтобы объяснить свою мысль — совершу небольшой экскурс в 90-е.

Ровесники помнят: начало 90-х, на рынках и в ларьках развалы — кассеты самого разного рода и жанра. Тут и хлынувшая в Россию западная музыка, и Высоцкий, и эстрада. Приблизительно в это время появляется «мальчиковая»» группа «Руки вверх». Которая поет не просто незамысловатые тексты на односложные мелодии (так делала группа «Ласковый май», которая ничего, кроме ностальгического умиления, не вызывает).

«Руки вверх» совершают немыслимое. Группа непрерывно транслирует творения, являющие собой квинтэссенцию пошлости. «И целуй меня везде, 18 мне уже», — звучит даже не как пародия, а как пародия на пародию. Паточно-елейную музыку из трех нот я обсуждать не буду, потому что обсуждать там решительно нечего.

Но происходит изумительное. Страна, которая за 70 лет устала от советской эстрады, принимает эту «свободную» группу восторженно. В столицах — конечно, с меньшим энтузиазмом, чем в провинции. Это вполне объяснимо. Лично я выросла в районе Металлург города Ижевска, с выбором музыки в мои школьные годы дела обстояли примерно так: «Руки вверх» или «Руки вверх». Именно поэтому появившаяся в 99-м году альтернатива в лице «Нашего радио» совершила буквально революцию: оказалось, что в мире существует не только низкопробная попса.

Секрет популярности группы «Руки вверх» очень прост. Дело в том, что чем приличнее музыка (любого жанра) — тем сложнее она устроена. Тем больше умственных и душевных усилий требуется для ее восприятия. Нужна наслушанность, нужна база. Для русскоязычной музыки — еще и начитанность минимальная нужна.

Поймите правильно — я ничего абсолютно не имею против популярных жанров. Но и внутри них можно создавать качественный продукт, а можно писать «Крошка моя, я по тебе скучаю» и петь слащавым голосом.

И вот тогда, в 90-е, наспех рожденные отечественные продюсеры вдруг понимают, что ни мелодиями, ни текстами можно вообще не заморачиваться. Народ «съест» и так. Начинает формироваться рынок-шоу бизнеса. По каким лекалам? Верно, вот по этим самым.

Что произошло бы с группой «Руки вверх» на условном Западе? В любой стране Европы? Да они попросту не попали бы даже в деревенский чарт. Продукт этого уровня не принято, стыдно выдавать в эфиры.

Только на родине моей стало возможно то, что произошло.

«Руки вверх» — народная в плохом смысле группа, она, кажется, закрыла все духовные нужды тех, кто в последний раз что-то читал, когда мама ругалась перед экзаменом. Она объединила, казалось бы, необъединяемое — провинциальных пьющих работяг, отдыхающих с полторахой пива, и инстадевиц в пергидроле. И прочие группы населения, которые, повторюсь, последнюю книгу прочли в школе перед экзаменом, потому что мама ругалась.

Но гораздо сильнее пугает, что этот стыд, кажется, слушает новое поколение.

Почему? Простой ответ. Подрастают дети тех самых ностальгирующих ПТУшниц. Они дома у себя были ограничены в выборе, примерно как мы в 90-е. Да и в целом мода на «лихое время» играет роль.

Смотреть на это все, конечно, больно.

И давно пора уже назвать вещи своими именами — в России нет и не будет нормальной музыкальной культуры, пока шоу-бизнес идет на поводу у массового слушателя и даже не пытается формировать вкусы. А массовый слушатель так и будет «есть» то, что дали, пока в радиоэфирах не появится что-то качественное. Замкнутый круг.

Одна надежда — институт репутации формирует все же не народная масса, а меньшинство. И чем громче это меньшинство будет говорить об ущербности дурного продукта и репутационных рисках, связанных с дурным вкусом — тем больше шансов, что в большом шоу-бизнесе что-то сдвинется с мертвой точки.

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