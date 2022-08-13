День через день читаю в социальных сетях что-то вроде «был не в ресурсе» или «я сейчас не в потоке». Мода на психические отклонения (когда всякому приличному человеку полагалось иметь биполярное расстройство) сменилась чем-то более замысловатым.

Теперь каждый второй либо фрустрирован, либо фраппирован, не разберешься.

Я человек немолодой, мне от свежих трендов хочется надеть лапти, взять коромысло и пойти к реке. Или, не знаю, корову подоить скорее. Но решила все же разобраться, что все это значит и откуда у явления ноги растут.

Заглянула в запрещенный в России инстаграм и пока не запрещенный ютуб. Батюшки-святы!

И там, и там – такое количество курсов по самосовершенствованию, словно штампуют их на каком-то подпольном заводе в промышленных масштабах. И вот ведь что интересно: если еще лет пять назад все эти семинары, вебинары и марафоны хотя бы силились выглядеть околонаучно – теперь этим никто не заморачивается.

Раньше хотя бы термины заимствовали из академических работ психологов, теперь расцвели всевозможные «токсичности» и «экологичности», заполонили собою все. И, главное, даже человеку очень подготовленному и близко знакомому со всеми возможными видами ереси, понять, что вкладывают отдельные авторы в эти «термины», – решительно невозможно.

Но гораздо большее изумление вызывает аудитория подобных авторов и коучей. Взрослые люди абсолютно всерьез рассказывают, что не могут справиться с жизненными обстоятельствами, потому что «не в ресурсе».

Не в ресурсе! Интересно, моя прабабушка, в одиночку воспитавшая родных братьев, прошедшая две войны, – была ли в ресурсе?

Как выяснилось, в моде визуализация. «Хочешь что-то получить, чего-то добиться? Визуализируй!» – советуют те же доморощенные психологи и коучи.

Я, конечно, не преминула воспользоваться методом. Потому что до этого опытным путем выяснила, что я тоже не в потоке, надо же что-то делать.

Присела на диван и принялась отчаянно визуализировать. И, вы знаете, спустя 15 минут на глазу лопнул капилляр, а «бентли» под окном так и не завелось!

Может я, конечно, как-то неправильно визуализировала. Токсично, что ли.

Если говорить серьезно: то, что я наблюдаю в режиме реального времени – самая настоящая поколенческая инфантилизация. Взрослые дяди и тети со сладострастием повествуют о своих детских травмах, объясняя все беды в жизни не купленным мамой чупа-чупсом. Ищут новые и новые способы получить желаемое, не прикладывая ровно никаких усилий. Мысль о том, что человеку в этой жизни и не должно быть постоянно комфортно, что достижений не бывает без преодоления (а иногда и сильнейшего стресса), отчего-то не приходит людям в голову. И я ума не приложу, как подобная картина общественного сознания сложилась за какие-то несколько десятков лет.

Напоследок проведу здесь очень эффективный и очень короткий тренинг. Неоднократно я испытывала этот способ на себе и окружающих, безотказно.

Уважаемые читатели! Чтобы обрести какие бы то ни было блага – нужно работать. Много и эффективно. Не визуализировать, не искать поток, не нащупывать ресурс, не шляться по веб-сессиям и не заучивать курсы с вебинарами. А работать!

Попробуйте, вдруг понравится. Чего, собственно, желаю и бесчисленной армии коучей.

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