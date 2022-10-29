В каждой бочке затычка

«Каждое поколение хочет быть последним», – писал Чак Паланик в «Колыбельной». Каждая социальная сеть норовит превратиться в балаган, базарную площадь и процедурную дома скорби – скажу я.

Прямо сейчас наблюдаю изумительное, причем не в первый раз. Некогда взвешенный и разумный Telegram все больше напоминает социальную сеть «Одноклассники», где с людьми пытаются беседовать рецепты огурцов и чайный гриб на подоконнике. Ну, судя по уровню дискуссии.

Раньше идентичная картина представала перед моим взором дважды. В первый раз – когда умирал «Живой Журнал». Я там, правда, никогда не была зарегистрирована, но с интересом читала некоторых авторов и вот что наблюдала. Сначала формируется некое интеллектуальное сообщество. Лучшие писатели, публицисты, журналисты притягиваются друг к другу как магнитом, формируется площадка, «тусовка». Уровень дискуссии таков, что самые дорогие журналы могут обгрызать локти от зависти.

К подобному контенту тянется другая публика – попроще. Самые сообразительные (вроде меня) догадываются, что промолчать на этом фоне – умнее. Кто-то бросит смешную реплику. Кто-то поддакнет. Аудитория нарастает как снежный ком.

Следом приходят люди, озабоченные рецептом огурцов (это в лучшем случае) и одновременно – сильно неравнодушные к политике (литературе, общественной жизни – вставить нужное). Вот тут-то все медным тазом и накрывается!

Люди эти, как правило, начисто лишены рефлексии и самокритики, зато очень активны и имеют мнение по любому вопросу. «Да вы ничего не понимаете!» – кричит такой писателю с мировым именем, и писатель из дискуссии самоустраняется. Потому что с детства не приучен спорить с дураками.

Писатели, критики, публицисты таким образом исчезают полностью, сменяются крикунами и активистами, что, по сути, одно и то же.

Основной контент соцсети перестает требовать умственных усилий от читателя – в топ попадают авторы развлекухи с сальными шутками и разговорами о том, что этой публике по-настоящему интересно – интимном и бытовом. Ядро соцсети (я про русскоязычный, разумеется, сегмент) становится неотличимо похожим на газету «Мой зятек: байки и анекдоты».

Следом приходят кольчатые черви с флагами на аватарах и все, пиши пропало.

После краха «Живого Журнала» ровно эта же участь постигла вражеский фейсбук. Тут я лично наблюдала падение не только уровня комментариев, но и деградацию авторов (себя, к слову, из этого списка не вычеркиваю). Когда стало совсем очевидно, что еще немного – и я приму участие в соревнованиях на лучший рассказ про чью-нибудь собачку или мужской половой орган – я перекрестилась и оттуда ушла.

Теперь ровно этот же механизм включился в телеграме. Сейчас там популярен информационный таблоид (до поры до времени, к слову), но в гораздо большей степени – качественный контент с мнением автора и высокой литературной составляющей.

Что произойдет – на пальцах можно демонстрировать. Телеграмные СМИ вымрут самым естественным образом, потому как уровень доверия к ним динамично падает. Литературная составляющая уйдет на десятый план – чем больше в соцсети людей, тем менее взыскательны вкусы, тем ниже средний уровень читательских запросов. Приличные авторы оттуда сбегут. Дискуссионная площадка перестанет быть читабельной. Зато появятся рассказы про мужской половой орган и прочие востребованные темы – в изобилии.

Следом придут кольчатые черви (они уже заглядывают).

«Одноклассники» с «ВКонтакте» я даже описывать отказываюсь. Ведь последние являются именно оттуда.

Словом, в русскоязычном сегменте соцсетей все устроено так: любая интернет-площадка стремится стать привокзальной площадью, любое интеллектуальное сообщество будет рано или поздно задавлено – это вопрос времени.

И что с этим делать – решительно непонятно.

Пойду напишу байку про тещу, что ли.

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