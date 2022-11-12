Там чудеса, там леший бродит

Недавно пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил: после завершения мобилизации есть «определенная инерция военкоматов».

Так и сказал – инерция военкоматов!

Я переведу с чиновничьего на русский: в России мобилизация официально закончилась, что констатировал даже президент, но военкоматы почему-то продолжают. И повлиять на них нет никакой возможности, как на погоду. Только руками развести! Вот пресс-секретарь президента и разводит.

«Инерция военкоматов» звучит как «досадная неизбежность», как «неостановимая природная сила». И я в очередной раз задумалась о бюрократии в своей родной стране.

У меня есть глубокое убеждение: чиновничество подчиняется у нас не российским законам, а куда более древним. И природу они имеют не человеческую, а абсолютно мистическую. И вообще, вся целиком бюрократическая машина в России – не что иное, как древний злой дух. Он пережил и христианство, и СССР, нас переживет, а возможно – апокалипсис и тараканов.

Всякий русский человек знает, что, когда в каком-нибудь учреждении вроде налоговой говорят: «Вам нужна справочка по форма «АБВ123» – все, дух прогневался. Сейчас выяснится: чтобы получить эту справочку, надо пройти семь верст в лаптях за рыбным обозом, а там, где ее дают, – обязательно обед, перерыв или карантин. Или бумага закончилась, приходите завтра. А когда придешь завтра – в справочке будет опечатка, и нужна уже другая справочка, это подтверждающая. Формы «ВГД456», которую выдают в Антарктиде в первый четверг второго квартала каждого високосного года при наличии справочки формы «ЕЁЖ789».

Как правило, средний человек без сильного оберега и потомственных ведьминских наклонностей заканчивает этот квест с седой трясущейся головой и набором нервных болезней. Но чаще – предпочитает вовсе не связываться с большой, древней и всепобеждающей силой.

Я больше скажу: мудрый русский народ чувствует противоречие между ценностями гуманистическими, христианскими и древним, хтоническим чиновничьим миром. Так и говорит: «Не возжелай жену брата и женщину из госаппарата». Произнося это заклинание, полагаю, следует многократно и истово креститься.

Я, например, когда иду в государственные учреждения, на всякий случай читаю либо «Отче наш», либо заговор «На извод кикиморы» – в зависимости от обстоятельств. Следует признать, помогает гораздо лучше, чем аргументы и документы.

Когда говорят, что русский народ непобедим, – я мгновенно соглашаюсь.

Моя родная страна, во-первых, не в силах сама себя победить, это давно следует признать. Ни один мой знакомый, даже самый крепкий духом, не в силах противостоять мистическому ужасу русской бюрократии. Удивительно ли, что пресс-секретарь президента – тоже?

Вот и живем в мире, где «инерция военкоматов», где чудеса, где леший бродит, русалка на ветвях сидит, а Зинаида Степановна из налоговой сереет и ежится, если трижды плюнуть через левое плечо и показать ей серебряное распятье.

И вряд ли это в ближайшие столетия изменится.

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