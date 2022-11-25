Абракадабра

Медиасреда в России меняется. Еще пару десятилетий назад условный «КоммерсантЪ» задавал высокую языковую (в том числе) планку деловых и экономических материалов в России. А нынче – погляди в окно. Традиционные СМИ сменяются наспех рожденными Telegram-каналами, в которые, подозреваю, пишут недоедающие вьетнамские дети… Ну хорошо, доедающие русские хипстеры, что совсем не влияет на качество текстов.

Если в целом – читать смешно, а иногда попросту страшно.

Я не буду здесь обсуждать стилистику экономических новостей в информационных Telegram-каналах. В конце концов, меня могут читать женщины, дети, пожилые родственники и Роскомнадзор. Я хочу обсудить тексты, которые пишут взрослые люди, ведущие бизнес в России.

Раньше я думала, что нет ничего страшнее чиновничьего языка. Все эти бесконечные «является», «осуществляет», «реализация деятельности» – миллионы, миллиарды ничего не значащих, звенящих, как пустое ведро, канцеляризмов. От среднего чиновничьего текста рождается ощущение, что писал его не человек, а дырокол. И казалось бы: кто в здравом уме будет этому безобразию подражать?

И тут-то выяснилось страшное: российский бизнесмен! Современная бизнес-лексика держится на трех китах: чиновничьи канцеляризмы, иностранные слова и молодежный сленг.

Из этих трех составляющих и родилась та кикимора, которая смотрит, не мигая, на читателя из пабликов и каналов, пугает грамотных, вводит в гроб филологов.

«Динамичный бренд реализовал успешные кейсы, которые зашли самой разной аудитории».

Кто на ком стоял? Куда зашли кейсы? Людмила Петровна, а кейсы выйдут? Многие вопросы возникают при прочтении.

Больше всего умиляет, что в Telegram подобную абракадабру принято разбивать на абзацы, подчеркивать специальными значками для слабоумных (смайлами) и жирными шрифтами.

Читатель в представлении авторов – гражданин со скошенными к носу глазами и текущей по подбородку слюной. Без значка «огонь» или «молния» он никак не осмыслит сентенцию: «Наши перспективные инициативы: что нужно для стимулирования рынка, секреты лидогенерации».

Нарисовал огонечек, и текст – как по маслу, ложка меда в ухо! Так, по всей видимости, рассуждают авторы.

Только кретин – в данном случае не читатель. А тот, на мой скромный взгляд, кто иностранную и узкоспециальную лексику использует для широкой аудитории. А потом искренне изумляется – «а почему не зашло».

Иногда я представляю благодарных потомков, которые пару сотен лет спустя откопают вот эти наши письмена и дружно – всем поколением – сойдут с ума в поисках смысла.

Напоследок хочется сказать: дорогой автор, имей совесть, береги читателя. От ваших бизнес-текстов я испытываю те же примерно чувства, что снежный человек Федя, герой Стругацких, – от песен бардов-альпинистов. Процитирую, пожалуй, ко всему подходит:

«– Хуже всего, – рассказывал Федя, – это альпинисты с гитарами. Вы не можете себе представить, как это страшно, Эдик, когда в ваших родных, тихих горах, где шумят одни лишь обвалы, да и то в известное заранее время, вдруг над самым ухом кто-то зазвенит, застучит и примется рычать про то, как «нипупок» вскарабкался по «жандарму» и «запилил по гребню» и как потом «ланцепупа пробило на землю»… Это бедствие, Эдик. У нас некоторые от этого болеют, а самые слабые даже умирают…».

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