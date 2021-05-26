«Платиновые заводы» и золотой мусор Владимир Трегубов об утилизации отходов в России

Проблема избавления от твердых бытовых отходов уже не первый год стоит перед жителями крупных городов. Несмотря на обширную территорию России, полигоны вокруг крупных городов уже переполнены и в буквальном смысле отравляют жизнь жителей городов близлежащих. Это в первую очередь относится к Москве. Страны, где земли не так много, как у нас, уже около 30 лет сжигают мусор или перерабатывают его. Например, всем известно вторичное использование бумаги из собранной макулатуры, позволяющее спасти леса от вырубки. Использованные автомобильные покрышки перерабатываются в мелкую крошку, которую добавляют в асфальт для лучшего сцепления с поверхностью дороги, делают из нее специальные покрытия для беговых дорожек на стадионах и т.д. Раздельный сбор стеклотары (белое, темное, зеленое стекло) позволяет вторично использовать ее, давая немалую экономию.

То, что нельзя переработать, отправляется на мусоросжигательные заводы, но здесь не так все просто. Сжигание органики сопровождается выбросом парниковых газов, а если сжигать несортированный мусор, то все вредные вещества, содержащиеся в нем, попадают в атмосферу, а в конечном итоге – в легкие жителей окружающих городов, в землю, траву и растения.

Экологическое образование у нас пока еще очень отстает от мировых стандартов. Далеко не все знают, что такой всем знакомый в быту предмет, как батарейка, относится к классу опасных отходов и требует отдельного сбора. Так же, как старая краска, чернила, лампы дневного света и еще многое другое. Мало кто будет искать для них специальный контейнер – скорее выбросит в первый попавшийся под руку мусорный бак и забудет. Мы с коллегами полгода назад повесили в подъезде объявление об опасности батареек, положили под него специальный контейнер, и люди стали бросать туда опасный мусор. Потом пришла бригада строителей делать ремонт, объявление содрали, контейнер выбросили. Но это – частности, детали быта одного подъезда многоквартирного дома.

Несколько лет назад бизнес в России понял, что избавление от ТБО – это золотое дно, за которое платят не только жители, но бюджет. Дочернее предприятие «Ростеха», компания «РТ-инвест» должна была построить 30 мусоросжигающих заводов на территории страны. Недавно Минфин РФ предложил приостановить строительство этих заводов, пока не будет построено пять из них, запустить которые планируется до конца 2023 года. Об этом сообщается в письме замминистра Ирины Окладниковой вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Минфин требует прекратить финансирование строительства заводов в размере 1,3 трлн рублей, обосновывая свою позицию тем, что проект экономически невыгоден – его внутренняя норма доходности составляет 3,9%. Проще говоря, эти деньги выгоднее положить на депозит в банке – эффект будет больше. Однако держатели проекта предлагали профинансировать его за счет компенсации инвестиций из бюджета и экологического сбора.

Виктория Абрамченко выступала против строительства этих заводов, которые назвала платиновыми. Оплачивать их будут жители за счет повышения тарифов, а бюджет недосчитается сотен миллиардов рублей.

«РТ-инвест» со своей стороны заявил, что проект позволит закрыть 200 полигонов ТБО, предотвратить создание 86 новых и сохранить 46 тысяч гектаров земли. Кто же из них прав? Может, Минфин, как обычно, считает каждую копейку и экономит на нашем здоровье?

Давайте разберемся. Сжигание мусора на специальных заводах давно практикуется в Европе, где стандарты экологической безопасности высоки. Однако там сжигают отсортированный мусор, где нет пластика, люминесцентных ламп, батареек и прочего. Перед сжиганием мусор в Швейцарии, например, проходит пять ступеней очистки, и хотя «РТ-инвест» заимствует его технологию, спроектированные для России заводы применяют всего три ступени. 55% используемого оборудования должно быть российским, но насколько оно соответствует европейской технологии, знает только разработчик.

В конце 2019 года в РФ по инициативе Минприроды были приняты поправки в законы «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления» и другие, расширяющие понятие переработки ТБО, включая в него «использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии» после обязательного вычленения из них полезных компонентов.

Это вызывает справедливую озабоченность экологов. Кто и как, по какому стандарту будет вычленять полезные компоненты? Кто будет отвечать за соблюдение этих стандартов?

Проблема утилизации ТБО, в частности, строительство мусоросжигающих заводов, стала одной из причин протестного движения в регионах России. В 2017-2019 годах жители нескольких городов Удмуртии, Саратовской, Курганской и Кировской областей выступили против перепрофилирования предприятий по переработке химического оружия в мусоросжигательные заводы. Подобные протесты проходили в Московской, Ленинградской областях, Татарстане, Владивостоке и других регионах.

Руководитель экологического движения «Раздельный сбор» Татьяна Нагорская считает, что организация раздельного сбора мусора не выгодна местным чиновникам и региональным операторам, зарабатывающих на перемещении несортированного мусора.

Ясно, что без поддержки федерального бюджета здесь на обойтись – это мировая практика. В тоже время от 66% до 90% россиян готовы сортировать свой мусор – надо лишь поставить контейнеры для разного вида отходов и тогда проблема примет совсем другой характер: что можно, отправляется на переработку, что нельзя – утилизируется.



Как видим, проблема утилизации твердых бытовых отходов вышла на федеральный уровень, затрагивая интересы не только отдельных министерств и ведомств, частного бизнеса, но и всего населения страны, всех, кому не все равно, будут ли наши дети дышать чистым воздухом или фуранами и диоксинами. Думается, решать ее надо на федеральном уровне.

Автор – доцент кафедры национальной экономики РАНХиГС при президенте Российской Федерации.