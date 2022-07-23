Рецессия или кризис?

С момента начала пандемии, локдаунов и массового разрыва логистических цепочек в мировой торговле финансовые аналитики заговорили о кризисе. Действительно, пандемия и локдауны не прошли бесследно – многие страны испытали падение ВВП в 2019–2021 годах. Затем наступило хрупкое восстановление, конец которому положили антироссийские санкции. Введенные Западом масштабные рестрикции вызвали невиданный ранее рост цен на энергоносители, прежде всего, на газ, нефть, бензин, авиакеросин, мазут и т.д. Возмущенные ростом расходов на автозаправках, жители Европы и США требовали положить этому конец от своего политического руководства. Однако Джо Байден, Борис Джонсон и прочие лидеры винили во всем Россию. Так ли это, мы выясним чуть позже, а пока разберемся, что такое рецессия.

Итак, рецессия в макроэкономике – одна из фаз делового цикла, которая характеризуется спадом производства, а точнее, отрицательными темпами ВВП в течение как минимум двух кварталов подряд.

Как известно, экономика развивается циклично: после периода длительного экономического роста и достижения очередного пика наступает рецессия – относительно умеренный спад, после которого наступает или дальнейшее оживление экономики, или новый спад, либо в виде кризиса, длящегося относительно недолго, либо в виде затяжного падения экономики, называемого депрессией.

Самой тяжелой в мире была Великая депрессия в США в 1929–1933 годах. Она длилась четыре года, а последствия были тяжелейшими для экономики США, да и Европы. Из 25 тысяч американских банков половина обанкротилась, главным образом потому, что увлеклись спекуляциями на фондовой бирже. Принимая деньги вкладчиков, банки инвестировали их в акции и надували финансовый пузырь.

Свежий приток денег толкал котировки вверх выше любых разумных оценок, все вроде бы богатели. Но тут внезапно музыка прекратилась и оказалось, что далеко не всем игрокам хватило стульев. Самые дальновидные игроки успели вывести свои капиталы и вложили их в активы-убежища: золото, облигации казначейства США и т.д. А вот большинство потеряли свои сбережения.

Многие неудачливые инвесторы сводили счеты с жизнью, выбрасываясь из окон небоскребов. Остальные стояли в очередях на бирже труда, надеясь получить хоть какую-нибудь работу. Часто вместо денег люди получали тарелку супа.

Предвоенная Европа также испытала тяжелый кризис, который, помимо иных причин, способствовал приходу к власти национал-социалистов в Германии.

Таким образом, рецессия, о которой говорят все чаще, еще не кризис, однако может стать его предвестником. Одним из ключевых факторов рецессии является рост цен на энергоносители, в основном на природный газ и нефть, и вызванная этим рекордная инфляция практически во всех странах мира. Так, по данным агентства Bloomberg, рост цен на природный газ в Европе с начала 2021 года составил 700% на текущий момент. Цены достигали 2000 долларов и более за тысячу кубов.

По мнению авторов доклада Bloomberg, «украинский кризис» привел к борьбе за поставки сжиженного природного газа и «всемирной давке при закупках топлива». Многие западные аналитики высказываются еще конкретнее – именно СВО на Украине привела к дефициту газа и глобальной инфляции, грозящей перерасти в мировую рецессию. Мы видим, что экономическая война, объявленная «коллективным Западом» России, также продолжается и в области пропаганды.

На самом деле рост цен на газ начался еще в 2017–2021 годах и продолжился в 2022 году. Целый ряд факторов способствовал этому. В 2017 году авария на газовом хабе в Австрии, а еще раньше известия о поломке на трубопроводе Ineos с месторождений Северного моря дал старт росту газовым ценам. Далее Европа объявила о т.н. «зеленой повестке» – переходе к альтернативным («чистым») источникам энергии и отказалась от угольной генерации. Но в безветренные периоды ветровые электростанции не работали. К тому же, весна этого года, например, оказалась холоднее, чем ожидалось, что вызвало рост потребностей в том же газе.

Также вспомним, что многие страны Европы находились в большой зависимости от поставок топлива из России, прежде всего, природного газа. И эта ситуация много лет устраивала европейских партнеров, так как получали они российский газ по долгосрочным контрактам и стабильным ценам, гораздо ниже среднемировых. Импорт дешевого газа по трубопроводу из России достигал 150-155 млрд кубометров в год – около 60% всего потребления в ЕС. Более того, они дали добро на строительство нового газопровода «Северный поток – 2» в дополнение к уже работающему «Северному потоку – 1», которые обеспечивает основные поставки газа в Европу.

Такая ситуация не могла устраивать политические круги США, увидевшие в этом угрозу своему влиянию в Европе.

Под их нажимом была заблокирована сертификация уже построенного газопровода «Северный поток – 2», а также принятие антироссийских санкций в области энергоносителей. Но данные настроения подхватили также и западноевропейские политики – бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, руководители Польши, стран Балтии и Болгарии.

Прокачка газа по «Северному потоку – 1» недавно была остановлена из-за необходимости ремонта турбины производства Siemens, находившейся на ремонте в Канаде. Только после слезных просьб властей ФРГ канадцы выпустили турбину, которую задержали, ссылаясь на санкции. Самолет с турбиной вылетел в Германию 17 июля, после чего она еще неделю будет добираться до России, если не возникнут логистические проблемы.

После этого «Газпрому» понадобится еще неделя как минимум для проверки готовности трубопровода «Северный поток – 1». Так что такие проблемы быстро не решаются, учитывая, что транзитные страны вполне могут пойти по литовскому сценарию и заблокировать доставку турбины в Россию. Но виноват, конечно, будет «Газпром». В Европе уже заговорили о намерении «Газпрома» вообще остановить прокачку газа в этом направлении. Что в итоге? Очередной скачок цен на газ. На момент написания этого текста цены на газ растут на 7%, причем это на относительно спокойном американском рынке.

Не лучшим образом обстоят дела и с поставками нефти на мировой рынок. Джо Байден на днях летал к саудитам, требуя увеличить поставки на рынок, чтобы сбить цены, обещая некоторые уступки со своей стороны. Саудиты дали уклончивый ответ, хотя Байден уже поспешил объявить о согласии королевства увеличить экспорт.

Саудовская Аравия вряд ли будет это делать до заседания министров ОПЕК+ в августе, так как с одной стороны хочет сохранить единство в рядах картеля и высокие цены, а с другой – не хочет ссориться с Россией и даже выразила желание присоединиться к альянсу БРИК вместе с Египтом и Турцией. Тем временем министр финансов США Джанет Йеллен призывала КНР ввести предельную цену для России при экспорте нефти в 40-60 долларов, угрожая ввести запрет на страхование и перевозку российской нефти. Странные представления о свободе предпринимательства, вам не кажется?

Учитывая всю эту возню, которую затеяли США и ЕС вокруг экспорта энергоносителей из РФ, ведущие американские инвестиционные банки повышают прогнозы по ценам на нефть в третьем квартале. Goldman Sachs повысил прогнозные оценки до 140 долларов за баррель сорта Brent, отметив, что на рынке сохраняется структурный дефицит, что приведет к росту цен и в 2023 году. Не отстают и аналитики Morgan Stanley, оценки которых достигают 150 долларов в третьем квартале.

Ясно, что в этих условиях инфляция будет расти как в США, так и в других странах. Тем временем владельцы танкеров усиленно наращивают поставки российской нефти до вступления нефтяного эмбарго в декабре 2022 году. Так, греческие владельцы танкеров, контролирующие треть всех морских перевозок нефти, увеличили перевозки российского сырья в два раза за последние два месяца по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. При этом КНР практически удвоил закупки российской нефти в июне по сравнению с февралем текущего года, также значительно нарастила импорт нефти Индия, отмечает издание The Wall Street Journal. Учитывая огромный спрос на нефть из России в странах Азии, Россия вполне бы могла обойтись без покупателей в США и Евросоюзе, пишет газета.

Уже многие политики и экономисты Запада признают, что санкции нанесли больше вреда самой Европе, чем России. В итоге – рекордные темпы инфляции, закрытие потреблявших российский газ химических, фарфоровых, керамических и прочих производств, ухудшение положения жителей Европы, расходы которых резко возросли. Так, хорватское издание Advance отмечает, что санкции, направленные на разрушение экономики России, не достигли своей цели и ударили бумерангом по Евросоюзу, который подчинил свою политику Вашингтону.

Не стоит забывать и об аномально жаркой погоде, затронувшей не только Европу, но даже и Канаду и другие страны. Горят леса, люди страдают от жары, часто превышающей отметку 40 градусов, а цены на электроэнергию стабильно растут. Число человеческих жертв уже исчисляется сотнями.

На фоне нарастающих проблем в экономике и растущих расходов на коммунальные услуги недовольство европейцев было обращено против наиболее оголтелых политиков, выступавших за энергетическое эмбарго. Первым слетел со своего кресла Борис Джонсон, изрядно разозливший жителей Туманного Альбиона своими вечеринками во время карантина, а также поддержкой чиновников, репутация которых была запятнана скандалами с сексуальным подтекстом.

Отличился подобным образом и канцлер Шольц, на вечеринках которого также были отмечены сексуальные домогательства с применением психотропных препаратов, правда, уже в отношении прекрасного пола. Покидает свой пост и Марио Драги, потерявший поддержку своей коалиции. Все это свидетельствует о росте недовольства населения стран Европы курсом антироссийских санкций.

Финансовые аналитики сходятся во мнении, что мировая экономика не избежит рецессии. Вопрос лишь в том, когда именно она наступит. Одни считают, что ряд стран столкнется с ней уже этой осенью и это будут, скорее всего, страны Евросоюза. Другие считают, что рецессии следует ожидать в будущем году.

Формально говоря, США уже испытали снижение ВВП в первом квартале текущего года на 1,4% согласно оценке Бюро экономического анализа Штатов. В предыдущие полтора года валовый продукт рос, но очень нестабильно.

Также индекс деловой активности PMI (Purchasing Managers Index) показывает устойчивую тенденцию к снижению с середины прошлого года, правда, пока он еще находиться выше порогового значения в 50 пунктов. И хотя уровень безработицы в США пока не вызывает опасений, так как не превышает 4%, но темпы инфляции достигли рекордного за последние 40 лет уровня – почти 9%.

Озабоченность состоянием экономики США отчетливо показывает ужесточение денежно-кредитной политики монетарных властей. Так на последнем заседании Совета директоров Федеральной резервной системы учетная ставка была повышена сразу на 75 пунктов (0,75%), и ФРС намерена повышать ее и дальше. Так, согласно оценкам экспертов, вероятность повышения ставки ФРС уже на следующем заседании 27 июля на 100 процентных пунктов составляет 80%. А рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам закладывает в цены 100% вероятности.

Это вызывает резкий рост индекса доллара (курса американской валюты, взвешенного к корзине шести ведущих валют). А удорожание доллара приводит к снижению цен на товары: нефть, металлы и даже золото, несмотря на обострение геополитических факторов, если учесть ситуацию не только в Европе, но и отчетливо выраженные претензии КНР на Тайвань. Даже золото опускалось ниже уровня в 1700 долл./ тр. унц., и это несмотря на растущие темпы инфляции!

Ужесточение денежно-кредитной политики в США способно вызвать обвал на фондовых площадках по всему миру. В этом случае мы получим уже не рецессию, а полномасштабный финансовый кризис. Обычно ФРС США и Европейский центральный банк в этом случае, чтобы не допустить перерастания финансового кризиса в экономический кризис, разворачивают денежно-кредитную политику на 180 градусов – снижают процентные ставки и накачивают экономику дешевыми деньгами. Этот период продолжается несколько лет, пока не надуется очередной финансовый пузырь, который лопается. Все начинается снова – экономику надо спасать низкими процентными ставками.

Да, Европа, пожалуй, самый очевидный кандидат, который скатиться в рецессию.

Самый наглядный симптом слабости экономики ЕС – снижение курса единой европейской валюты до паритета с долларом США. Причин для этого вполне достаточно. Экономика Европы серьезно пострадала от пандемии и локдаунов. Дефицит топлива и рост стоимости импортируемых нефти и газа, а также других товаров. Рекордная инфляция, в ряде стран уже превысившая двузначные значения. Добавьте к этому закрывающиеся предприятия, которым не хватает топлива, а также рост расходов государства и домохозяйств ввиду удорожания энергоносителей и электроэнергии. Жару, которая вызывает дополнительные расходы на электроэнергию. И, наконец, новые вспышки COVID, угрожающие новыми локдаунами и рестрикциями. Не забудьте про неизбежное ужесточение монетарной политики ЕЦБ, и вы получите вполне понятный сценарий – рецессия, а затем глубокий кризис, вполне сравнимый с масштабами Великой депрессии.

К чему это может привести? Возросла вероятность повторения долгового кризиса 2011 года, когда Греция, а за ней еще несколько периферийных стран Европы не смогли обслуживать свои долги. Только рефинансировать эти долги придется уже по более высоким ставкам. Такие страны в период пандемии снова накопили огромные долги: Италия – 150% от ВВП, Греция – 200%. В Европе проблема усугубляется еще и тем, что государственные облигации подобных стран, фактически по риску приближающихся к наиболее рискованным – «мусорным» облигациям, держат на своих балансах ведущие европейские банки. Дефолт таких банков приведет к развертыванию полномасштабного кризиса, причем не только в Европе.

Многие надеются, что банки смогут захеджировать риски, покупая кредитные дефолтные свопы (CDS). Да, такая страховка существует, однако стоит вспомнить 2008 год, когда далеко не все эмитенты CDS смогли выполнить свои обязательства перед держателями дефолтных облигаций.

Одним из индикаторов снижения глобальной экономики является спрос и цены на медь. Этот металл применяется во многих отраслях промышленности и снижение цен на него ясно сигнализирует о том, что в мировой экономике далеко не все в порядке.

И, наконец, ситуация с продовольствием в мире не дает оснований для оптимизма. Угроза голода на фоне дорожающих энергоносителей и растущей инфляции – предвестники серьезных потрясений в глобальной экономике. Первыми могут пострадать развивающиеся страны. Пример Шри-Ланки, испытавшей сильнейший экономический и политический кризис со времен достижения независимости в 1948 году, служит ярким доказательством всей серьезности сложившейся ситуации.

На мой взгляд, нужны срочные международные усилия для купирования указанных проблем. Но западный мир сделал ставку на конфронтацию и усиление антироссийских санкций. Уже наиболее прозорливые умы на Западе начинают осознавать, что от санкций пострадают все.

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