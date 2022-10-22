Кризис нефтяного жанра

Итоги заседания ОПЕК+ на прошлой неделе оказались неожиданными – вместо планируемого снижения добычи нефти на 1 млн. барр./сутки члены картеля договорились о снижении на 2 млн баррелей. Ясно, что в картеле первую скрипку играет Саудовская Аравия – основной экспортер картеля. Решение ОПЕК+ было продиктовано саудитами.

Тут следует учесть визит Джо Байдена в Эр-Рияд и его уговоры увеличить предложение нефти на рынке, чтобы снизить цены, а попутно и инфляцию. Но Эр-Рияд не внял просьбам Байдена. Отметим, что монархии Персидского залива около 70 лет получают американскую военную помощь – оружие, технологии и т.д., а воинские контингенты США расквартированы в этих странах с целью сдерживания финансируемых Ираном организаций и племен.

И тут мы видим резкий разворот Саудовской Аравии в отношениях с Соединенными Штатами. Чем это можно объяснить? Официальные власти Эр-Рияда объяснили такой маневр стремлением найти паритет между безопасностью и экономикой. Так, министр энергетики королевства Абдулазиз бин Салман заявил, что решение ОПЕК+ было обусловлено фундаментальными факторами рынка – профицитом предложения нефти, а также тем, что картелю необходимо проявлять инициативу в период крайней волатильности рынка. К тому же экспортеры нефти опасаются глобальной рецессии, вызванной навязанными США антироссийскими санкциями, ростом цен на газ и нефть, а также ужесточением монетарной политики ФРС США, выразившейся в повышении процентных ставок, укреплении американского доллара и стерилизации денежной массы в стране.

Помимо этого министр энергетики Абдулазиз бин Салман заявил, что инициатива США по ограничению цен на российскую нефть усиливает неопределенность на рынке, а по сути ломает рыночные механизмы ценообразования.

Также стоит отметить, что Саудовская Аравия не присоединилась к антироссийским санкциям.

Причин для такого разворота в отношения Эр-Рияда и Вашингтона достаточно. США довольно долго и настойчиво обвиняли саудовского принца Мохаммеда бин Салмана в причастности к убийству оппозиционного журналиста Хашогги. Также СМИ США обвиняли саудитов в поддержке исламских террористов, в частности, при подготовке терактов 11 сентября 2001 года. Все это повлияло на авторитет королевства на международной арене.

Саудовская Аравия, в свою очередь, обвиняет Соединенные Штаты в том, что они поддерживают хусистские формирования в Йемене, которые в недавнем прошлом наносили ощутимые удары по объектам нефтедобычи и нефтепереработки в королевстве. Также Эр-Рияд недоволен тем, что США готовят «ядерную сделку» с Ираном, в результате которой на мировой рынок нефти хлынет значительное количество нефти, что подорвет усилия картеля и Эр-Рияда по стабилизации цен на «черное золото». Стоит отметить, что в конце 1990-х годов, когда цены на нефть драматически снизились (а у нас это привело к кризису 1998 года), именно Саудовская Аравия добровольно взяла на себя роль мирового стабилизатора цен, резко снизив свою добычу, значительно ниже установленных ОПЕК квот.

Снятие американских санкций с Ирана в обмен на экспорт нефти не может не беспокоить Саудовскую Аравию, так как обе эти исламские страны борются за влияние в регионе.

Но сегодня королевство озабочено заполнением своих нефтехранилищ, чтобы иметь возможность для маневра, когда на рынок начнет поступать иранская и венесуэльская нефть. Не стоит забывать, что Саудовская Аравия смогла значительно уронить мировые цены за счет демпинговых поставок весной 2020 года, чем спровоцировала серьезный кризис.

Однако растущий спрос на нефть потребует дополнительных объемов сырья из разных стран-производителей, но все ресурсы будут востребованы, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы всегда выступали против санкций относительно венесуэльской нефти, относительно иранской нефти и считаем, что они тоже введены незаконно. Поэтому в балансе ОПЕК+ мы безусловно учитываем возможность, если будут сняты ограничения, увеличение предложения на рынке со стороны этих стран. Дополнительно мы считаем, что это примерно может составить 2-2,5 млн баррелей в сутки. Естественно, не сразу, потому что потребуется время, поскольку в результате санкций все-таки необходимо, восполняя добычу, осуществлять значительные инвестиции в эту отрасль, а инвестиционный цикл, как известно, – достаточно длительное время», – сказал он.

В охлаждении отношений Эр-Рияда и Вашингтона также стоит учитывать отказ США поставить необходимое количество вакцин против коронавируса, хотя официально этот вопрос не выносился на обсуждение на межгосударственном уровне, но в кулуарах представители королевства выражали недовольство.

Также недовольство саудитов вызвал тот факт, что, несмотря на уже одобренные президентом Джо. Байденом значительные поставки вооружений Саудовской Аравии, Вашингтон предпочел перенаправить их в Украину и союзникам по блоку НАТО. Самое интересное – что после этого Байден умолял все лето короля король Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда повлиять на ОПЕК+ и увеличить добычу нефти с целью снижения инфляции в стране. Но как мы видим, позиция Саудовской Аравии развернулась и вояж Байдена обернулся для него полным провалом за три недели до промежуточных выборов в конгресс США. Рейтинги Джо Байдена резко упали, а шансы республиканцев пройти в конгресс возросли. Республиканские СМИ и аналитики сразу же использовали сделку ОПЕК+ для критики в адрес Байдена. Так, например, обозреватель лояльного «слонам» (республиканцам) телеканала Fox News Жанин Пирро заявила: президент США сейчас «выглядит как полный дурак».

Помимо Байдена, в этом году глава Саудовской Аравии принимал в королевстве лидеров Франции, Великобритании и Германии с целью диверсифицировать свои связи с Западом. Он также налаживает связи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который ищет инвестиции в экономику своей страны, а она находится на пути к тому, чтобы стать одной из самых быстрорастущих в «Большой двадцатке». Эрдоган рассчитывает на нефтяные доходы саудитов.

Симптоматично, что в Санкт-Петербург прибывает президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Таким образом, уже два влиятельных государств Ближнего Востока, богатые нефтью и газом, расположенные в регионе, который издавна считался вотчиной США, проявляют интерес к сближению с Россией.

Разворот Саудовской Аравии и, возможно, ОАЭ в сторону России, их поддержка на достаточно конкурентном нефтяном рынке, а также поддержка в условиях антироссийских санкций говорит о том, что кроме недружественных стран – США, Европы и Японии, есть достаточно много стран, которые совсем иначе относятся к России, и такое партнерство очень важно для нас. Россия и Саудовская Аравия делят первое место по экспорту нефти, и сотрудничество в нефтегазовой сфере может стать важным фактором структурной перестройки российской экономики, ее адаптации к изменившемся внешним условиям, а также стабилизации цен на нефтяном рынке.

А тем временем в Сенат США внесли проект закона о прекращении на один год продаж оружия Саудовской Аравии.



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