Общество очистки

Конечно, это они не всерьез, думаю я, потому что всерьез такого не бывает. Целое министерство как бы от своего лица направляет народу с огромным вкладом в мировую культуру, народу, давшему миру Чехова, Достоевского, Толстого, Эйзенштейна и Станиславского, Вертова и Тарковского, вот это? Не верю.

Однако на сайте правительства, где размещен этот проект по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, примерно одинаковое количество голосов «за» и «против» (хотя «против» немного больше). А в СМИ уже пишут о наступлении консерватизма и создании фундаменталистского государства. Но прочитав сами предложения, сложно отнестись к ним с надлежащим государственным документам уважением.

Студенту, подавшему мне реферат такого содержания, я бы знала что сказать. Я бы сказала, что если уж он вводит такое понятие, как «ценности», его следует определить системно и точно. Что недостаточно назвать ценности традиционными, так как сама по себе традиционность должна иметь определение – относительно чего, каким образом и чья имеется в виду традиция. Что формулировка: «Традиционные ценности – это формирующие мировоззрение граждан России нравственные ориентиры, передающиеся от поколения к поколению» – юридически неграмотна, так как каждое слово в этом предложении сомнительно и не поддается однозначному толкованию. Что все это эмоционально-оценочные слова и их коннотации невозможно объединить в едином дискурсе, понятном для всех.

Конечно, можно сказать, что к числу традиционных ценностей относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека. А можно сказать, что – дом, дача, автомобиль, и это тоже будет соответствовать истине, с той же степенью допустимости. Является ли дача ценностью? А то. И из поколения в поколение передается.

Неточность, произвольность и неряшливость – вот отличительные черты этого проекта. Но мы не в школе, так что допустим, что все это замечания к формальной логике, а за проектом, который нам предложили на обсуждение, стоят другие причины. Например, искреннее желание сформулировать консервативную повестку. Понять можно, если постараться. Российская Федерация, по мнению части ее вождей (уверена, что части, а не всех), находится в кольце врагов: большинство ближайших соседей оказались под внешним управлением другой страны, граждане которой, как сообщают, давно стоят на пороге гражданской войны из-за разницы мировоззрений, но в отношении России как-то сумели сговориться. И вместе влияют на подчиненные им соседние с нами страны, да и на часть граждан внутри нашей, лишая нас цивилизационной идентичности, сохранить которую можно лишь объединившись вокруг исконной самобытности.

Тут начинается некоторая смысловая путаница, разрешить которую может только крепкая фанатичная вера в единство слова и дела, но в проекте насилие вынесено за пределы традиционных ценностей. Но как же иначе обеспечить «моральное лидерство России в международных отношениях»? Без угроз вроде не получается. Ну да не будем слишком придираться.

Так вот, обложенная враждебными и деструктивными действиями либеральной западной элиты Россия должна искать себе союзников, а где? Среди ультраконсерваторов всего мира. На неохваченных еще просторах азиатского континента, где живы архаические уклады. Да и стареющее российское население малых городов и сельских поселений, лишенных недавно собственного муниципального управления, должно бы вместе с новоназначенными сельскими старостами одобрить предложенные основы безопасности. Поддержать хотя бы в отдельных пунктах – для этого там и представлен винегрет из разных понятийных категорий. Вот про «крепкую семью» и «приоритет духовного над материальным», наверное, близко, поскольку как сегодня прожить молодым без финансовой поддержки родителей-пенсионеров? Того и гляди, удерут в большие города или даже в чужие страны, где человечество утратило всякое понимание «традиционных духовно-нравственных ориентиров и моральных принципов». А тут уютненько так, в своем кружочке, традиционно, с доверием «к институтам государства, в особенности к правоохранительным органам», к «воинской службе и государственной деятельности в целом».

Это даже по-своему трогательно – нарисована картинка достойной патриархальности.

Прямо видишь, как военные пенсионеры на маленькой кухоньке в пятиэтажке какого-нибудь Всеволжска, под водочку с собственной засолки огурчиками обсуждают со своими детьми эти самые основы. И сын, бомбящий на «ладе» в свободное от вахты в Москве время, и дочь – фельдшер на скорой помощи в две смены, и внук, которого после армии можно будет устроить в полицию, и внучка, которая сейчас работает в суде секретарем, но когда-нибудь дорастет и до судьи, спокойны: не пройдет у нас культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда!

Или дворники в Москве, побросав лопаты, открыв рот, слушают старшего, читающего им с выражением про угрозу традиционным ценностям, которую несет деятельность «экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций»! Да, говорят они потом между собой на своем языке, повезло нам, что нашли работу в такой спокойной, доброй и позитивно вложившейся в мировую историю стране, поставившей заслон распространению «деструктивного контента, направленного на отрицание человеческого достоинства».

Но вот что меня удерживает от ликования. Ведь, по мнению авторов проекта (кстати, мы не знаем, кто они, а они есть), «сохранение и укрепление традиционных ценностей требует решения» некоторых важных проблем. Для этого нужны особые полномочия – «для определения ориентиров», «выбора рычагов», «дополнительного контроля», «противодействия рискам деструктивной идеологии». Ради чего – вот тут особое внимание – «нужен государственный заказ на оказание услуг, направленных на сохранение и популяризацию традиционных ценностей, а также контроль качества выполнения этого государственного заказа». Контроль и учет – самое важное, в условиях-то атаки деструктивных ценностей. И знаете, у нас наверняка есть отважные и смелые люди, готовые взять на себя титанический труд по освоению государственного заказа, а также по поиску тех, кому господдержку оказывать не стоит, и даже вредно.

Для этого предложено создать новый «орган межведомственной координации» и наделить его многочисленными полномочиями, включая «экспертизу на предмет соответствия традиционным ценностям»; и принятие мер по противодействию лицам, «наносящим ущерб национальным интересам в сфере традиционных ценностей». Ну и до кучи – поручить «согласование кадровых назначений».

Причем государственному бюджету это не обойдется ни на копейку больше обычного, авторы проекта предлагают финансировать всю регулирующую и контролирующую деятельность простым перераспределением существующих денежных потоков. Просто отобрать бюджетные деньги у тех, кто, по их мнению, не противостоит деструктивной и разрушительной деятельности, и отдать их новоявленным экспертам, способным отличить традиционные ценности от деструктивных.

Это уже прямо как Шариков, как известно, добившийся назначения себя заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных.

И раз в шесть лет, предлагает проект в самом конце, до которого редкий читатель дочитает, можно оценивать их эффективность, так уж и быть. За шесть-то лет можно всех котов передушить.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.