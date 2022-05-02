Друг Шварценеггера, защитник Торетто. Дуэйну «Скале» Джонсону — 50

2 мая свое 50-летие отмечает американский киноактер, предприниматель, музыкант, певец и рестлер Дуэйн Дуглас Джонсон, известный всему миру под псевдонимом Скала.

Джонсон рано увлекся бодибилдингом, желая быть похожим на своего отца-рестлера. Во время учебы он достиг больших успехов в регби, но профессиональным игроком так и не стал и пошел в рестлинг.

На профессиональном ринге он оказался только в 24 года и поначалу не пользовался большим успехом, зрители плохо его принимали, к тому же он получил несколько травм. Но все изменилось, когда Джонсон взял себе псевдоним Скала. Под ним он стал одной из ярчайших звезд мирового рестлинг-промоушена WWF (теперь — WWE), взял множество чемпионских поясов.

Параллельно с участием в рестлинг-шоу Скала стал сниматься в кино. И здесь он тоже преуспел. Сегодня его фильмография насчитывает более 50 фильмов. Его знают по нескольким эпизодам «Форсажа», а также по таким лентам, как «Копы в глубоком запасе», «Сокровище Амазонки», «Мумия возвращается».

Сегодня Джонсон – один из самых высокооплачиваемых голливудских актеров.