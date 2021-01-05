«Властелин колец», «Основание» и еще 34 сериала, которые мы ждем в 2021 году

Примечание. Некоторые проекты могут выйти позднее указанных дат (или вовсе не выйти в 2021 году) — из-за сложностей и ограничений, которые коронавирус накладывает на производство. Но мы надеемся на лучшее.

«ВандаВижен» («WandaVision»), Disney+

Дата выхода: 15 января 2021 года

Первый проект из Четвертой фазы киновселенной (теперь скорее медиавселенной) Marvel. Шоу расскажет о семейном быте Алой ведьмы и Вижена (их вновь играют Элизабет Олсен и Пол Беттани), которые подозревают, что оказались в другой реальности.

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«Топи», «Кинопоиск HD»

Дата выхода: 28 января 2021 года

Мистический триллер по оригинальному сценарию Дмитрия Глуховского. Пять молодых москвичей и москвичек едут в полузаброшенную деревню Топи, чтобы найти ответы на свои вопросы.

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«Кларисса» («Clarice»), CBS

Дата выхода: 12 февраля 2021 года

Спустя год после событий «Молчания ягнят» агент ФБР Кларисса Янг возвращается к работе по поимке серийных убийц. В главной роли — Ребекка Бридс, игравшая в «Милых обманщицах» и «Первородных».

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«Сокол и Зимний солдат» («The Falcon and the Winter Soldier»), Disney+

Дата выхода: 19 марта 2021 года

Еще один сериал из четвертой фазы киновселенной Marvel, чье действие разворачивается после фильма «Мстители: Финал» — Сокол (уже в статусе нового Капитана Америки) и Зимний солдат сражаются с опасной анархистской группировкой.

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«Спойлер», «Кинопоиск HD»

Дата выхода: март 2021 года

Сериал о региональных выборах в России: по сюжету для обеспечения победы действующего губернатора в игру вводят кандидата-спойлера, который должен перетянуть часть оппозиционных голосов. В стране, где главой поселения может стать обычная уборщица, выступающая единственной альтернативой «Единой России», такая стратегия может дать самый неожиданный результат.

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«Хейло» («Halo»), Showtime

Дата выхода: первый квартал 2021 года

Экранизация известной сайфайной серии шутеров от первого лица. Действие разворачивается в XXVI веке, омраченном конфликтом между Космическим Командованием Объединенных Наций и Ковенантом — союзом инопланетных рас. Главного героя по прозвищу Мастер Чиф играет Пабло Шрайбер («Прослушка», «Оранжевый — хит сезона»), также в шоу задействована Наташа Макэлхоун из сериала «Калифорникейшн».

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«Тень и кость» («Shadow and Bone»), Netflix

Дата выхода: апрель 2021 года

Шоу по мотивам фэнтезийного цикла американки Ли Бардуго, которая вдохновлялась историей и эстетикой Российской Империи (сама писательница называет свой стиль «царьпанком»). Сериал расскажет о девушке-солдатке Алине Старковой из страны, разделенной надвое каньоном вечной тьмы, где обитают кровожадные монстры. Героиня обнаруживает в себе магическую силу, благодаря которой у волшебного мира появляется шанс вновь стать целым.

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«Локи» («Loki»), Disney+

Дата выхода: май 2021 года

Пожалуй, самый интригующий проект из телевизионной линейки Marvel — мини-сериал про бога-трикстера Локи (Том Хиддлстон), которому во время событий «Финала» удалось завладеть Тессерактом и сбежать. Теперь он использует космический куб, чтобы путешествовать во времени и менять ход истории. Герою будет противостоять член Управления временными изменениями Мебиус М. Мебиус в исполнении Оуэна Уилсона.

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«Вампиры средней полосы», Start

Дата выхода: весна 2021 года

Комедийное фэнтези про семейство вампиров из Смоленска. Они живут скрытно и не убивают людей, но после того, как в лесу за городом находят обескровленные трупы, мирное существование вурдалаков оказывается под угрозой. В роли главы вампирского клана снялся Юрий Стоянов, также в актерском составе — Татьяна Догилева, Глеб Калюжный и Дмитрий Лысенков.

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«Пищеблок», «Кинопоиск HD»

Дата выхода: июнь 2021 года

Еще одно шоу про вампиров, но уже в жанре хоррора — и в декорациях советского пионерлагеря. Экранизацией романа Алексея Иванова («Географ глобус пропил») занимается хоррормейкер Святослав Подгаевский («Русалка. Озеро мертвых», «Яга. Кошмар темного леса»).

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«Декстер» («Dexter»), Showtime

Дата выхода: осень 2021 года

Ревайвл хитового триллера про судмедэксперта и по совместительству маньяка, охотящегося за другими убийцами. В проект вернется Майкл С. Холл, исполнявший роль Декстера в течение восьми сезонов оригинального шоу, и продюсер Клайд Филлипс, работавший над первыми четырьмя выпусками.

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«Книга Бобы Фетта» («The Book of Boba Fett»), Disney+

Дата выхода: декабрь 2021 года

Первый спин-офф «Мандалорца» будет посвящен бывшему охотнику за головами Бобе Фетту, который вернул себе отцовские доспехи, помог Дину Джарину спасти Дитя, а затем покинул новых товарищей и вернулся на Татуин, чтобы захватить дворец Джаббы.

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«Соколиный глаз» («Hawkeye»), Disney+

Дата выхода: конец 2021 года

Спустя несколько лет после событий «Финала» Клинт Бартон тренирует свою подопечную Хейли Стейнфилд, чтобы передать ей титул Соколиного глаза. Шоу подробнее расскажет о периоде, когда Бартон носил личину Ронина, в образе которого он появлялся в последних «Мстителях». Вместе с актером Джереми Реннером в проекте задействованы Хейли Стейнфилд, Вера Фармига и Флоренс Пью (последняя сыграет Елену Белову, сестру Наташи Романовой).

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«Мисс Марвел» («Ms. Marvel»), Disney+

Дата выхода: конец 2021 года

Еще один сериал Marvel, но уже о новой героине — 16-летней девушке пакистано-американского происхождения, которая может деформировать свое тело. Уже известно, что Мисс Марвел в исполнении Иман Веллани также появится в сиквеле «Капитана Марвел», заявленном на 2022 год.

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«Властелин колец» («The Lord of the Rings»), Amazon Prime Video

Дата выхода: 2021 год

Пожалуй, самый ожидаемый сериал 2021-го — «Властелин колец» от Amazon, после которого станет окончательно ясно, возможна ли в принципе «новая «Игра престолов». Действие шоу будет разворачиваться за тысячи лет до событий, описанных в трилогии Джона Р. Р. Толкина, во Вторую эпоху Средиземья. О сюжете и героях ровным счетом ничего не известно, за исключением того, что в проекте появится молодая Галадриэль.

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«Дейзи Джонс & The Six» («Daisy Jones & The Six»), Amazon Prime Video

Дата выхода: 2021 год

Путь вымышленной (но вдохновленной Fleetwood Mac) рок-группы из Лос-Анджелеса 70-х — от успеха на локальной сцене до статуса мировых легенд и тяжелого распада. В главной роли — Райли Кио.

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«Детективный синдром», Первый канал

Дата выхода: 2021 год

Проект Романа Волобуева («Последний министр»), еще осенью 2019 года показанный на фестивале «Пилот» (и, как водится у Первого канала, очень неспешно приближающийся к выходу в эфир), расскажет о юноше, который работает курьером в структуре криминального босса. Герой оказывается в незавидном положении, когда у него крадут сумку с деньгами его босса.

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«Джетлаг», more.tv

Дата выхода: 2021 год

Сериал Михаила и Лили Идовых, сценаристов «Лета» Кирилла Серебренникова и «Германии-89». В центре сюжета — Женя и Никита, молодая пара, которая расстается после ссоры в аэропорту. Герои оказываются в разных частях света: Женя попадает на берлинскую съемочную площадку фильма гениального режиссера и становится его творческой партнершей, а Никита обнаруживает себя в Таиланде, где убеждается в своем желании быть с Женей.

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«За час до рассвета», more.tv / НТВ

Дата выхода: 2021 год

Костюмный триллер с Константином Хабенским и Андреем Бурковским, который должен стать то ли отечественной версией «Острых козырьков», то ли ремейком «Место встречи изменить нельзя». По сюжету в 1946 году недавно вернувшийся с фронта молодой лейтенант поступает на службу в милицию и становится подопечным майора Шумейко, прозванного Сатаной. Вместе им предстоит поймать орудующую в городе банду преступников.

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«История Лиззи» («Lisey's Story»), Apple TV+

Дата выхода: 2021 год

Экранизация романа Стивена Кинга про вдову известного писателя, которая пытается справиться со смертью супруга (потустороннее вмешательство также имеет место). Команда, о которой мы и не знали, что мечтали: продюсер — Джей Джей Абрамс, режиссер — Пабло Ларраин, в главных ролях — Джулианна Мур, Клайв Оуэн и Джоан Аллен.

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«Кобылка Исттауна» («Mare of Easttown»), HBO

Дата выхода: 2021 год

Полицейская из небольшого городка в штате Пенсильвания расследует жестокое убийство, а параллельно решает личные проблемы. Детектива играет Кейт Уинслет, с ней на экране появятся Джулианна Николсон («Подпольная империя», «Чужак») и Эван Питерс («Американская история ужасов»).

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«Ковбой Бибоп» («Cowboy Bebop»), Netflix

Дата выхода: 2021 год

Игровой ремейк великого аниме — одного из главных представителей жанра космического вестерна. Сюжет вращается вокруг обитателей межзвездного корабля «Бибоп», которые в 2071 году промышляют охотой за головами. В проекте снимаются Мустафа Шакир («Люк Кейдж»), Джон Чо («Американский пирог», «Гарольд и Кумар») и Даниэлла Пинеда («Дневники вампира»).

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«Колесо времени» («The Wheel of Time»), Amazon Prime Video

Дата выхода: 2021 год

Экранизация фэнтези-серии американца Роберта Джордана про волшебницу Морейн Дамодред и ее подопечных-подростков, которые вместе противостоят силам тьмы, стремящимся уничтожить все живое. Роль леди Морейн досталась Розамунд Пайк, она же в числе продюсеров проекта.

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«Ломка» («Dopesick»), Hulu

Дата выхода: 2021 год

Мини-сериал по мотивам нон-фикшна о волне опиоидной зависимости, захватившей США. По сюжету Сэмюэл Финникс, сердобольный школьный врач, узнает о сговоре фармацевтических компаний, стремящихся нажиться на обезболивающих опиатах. В актерском составе — Майкл Китон, Питер Сарсгаард и Розарио Доусон, постановщиком выступает Барри Левинсон.

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«Ноль», «Кинопоиск HD»

Дата выхода: 2021 год

Сериал Юрия Быкова про следователя, который выходит из тюрьмы после восьмилетнего срока за коррупцию. Чтобы начать новую жизнь, он заключает договор с бывшим сокамерником и за крупную сумму соглашается найти убийц его сына, погибшего 20 лет назад.

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«Основание» («Foundation»), Apple TV+

Дата выхода: 2021 год

Экранизация цикла Айзека Азимова, действие которого происходит в Галактической империи будущего. Главный герой — математик Гэри Селдон, по чьим расчетам империю ждет крах, после чего на 30 тысяч лет мир погрузится в темную эпоху. Для предотвращения худшего сценария Селдон создает организацию «Основание», членам которой предстоит сохранить, а затем возродить цивилизацию. Из-за этого герой впадает в немилость действующего императора. Селдона исполнит Джаред Харрис («Безумцы», «Чернобыль»), роль императора досталась Ли Пейсу («Хоббит», «Стражи Галактики»).

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«Песочный человек» («The Sandman»), Netflix

Дата выхода: 2021 год

Долгожданная адаптация культового комикса Нила Геймана. По сюжету Сон, он же Морфей и тот самый Песочный человек — один из семи Вечных, высвобождается после ста с лишним лет заключения и берется за восстановление порядка в своем царстве.

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«Подземная железная дорога» («The Underground Railroad»), Amazon Prime Video

Дата выхода: 2021 год

Альтернативная история от режиссера «Лунного света» Барри Дженкинса. Действие разворачивается в первой половине XIX века, до начала Гражданской войны в США. Сюжет вращается вокруг Коры, темнокожей рабыни, которая бежит с хлопковой плантации в штате Джорджия. Путь к свободе лежит через «Подземную железную дорогу» — в реальности так называлась тайная система по переброске афроамериканцев с Юга на Север, но во вселенной сериала это настоящие рельсы, проходящие под землей. Главную героиню сыграет юарская актриса Тусо Мбеду, для которой шоу станет голливудским дебютом, а роль главного антагониста — охотника за беглыми рабами Риджуэя — исполнит Джоэл Эдгертон («Великий Гэтсби»).

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«Позолоченный век» («The Gilded Age»), HBO

Дата выхода: 2021 год

Прелести Нью-Йорка 1880-х годов (после Гражданской войны Америка претерпела экономический и демографический рост) в интерпретации автора «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза. Юная Мариан Брук, недавно осиротевшая дочь генерала-конфедерата, приезжает в «Большое яблоко» к своим тетушкам и начинает осваиваться в местном высшем обществе. В главной роли — дочка Мэрил Стрип Луиза Джейкобсон, также в шоу задействованы Кристин Барански, Синтия Никсон и Таисса Фармига («Американская история ужасов»).

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«Полуночная месса» («Midnight Mass»), Netflix

Дата выхода: 2021 год

Новый хоррор Майка Флэнагана, снявшего дня Netflix хитовые мини-сериалы «Призраки дома на холме» и «Призраки усадьбы Блай». «Полуночная месса» расскажет об общине, проживающей на изолированном острове, члены которой сталкиваются с пугающими сверхъестественными явлениями, когда к ним прибывает молодой священник.

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«Северные воды» («The North Water»), BBC Two

Дата выхода: 2021 год

Экранизация романа Иэна Макгвайра про бывшего военного хирурга, который записывается в экспедицию китобоев в северные воды. Другой член экипажа — гарпунщик и жестокий убийца, чье присутствие ставит жизни остальных людей на судне под угрозу. В главных ролях — звезда «Молокососов» Джек О'Коннелл, Колин Фаррелл и Стивен Грэм.

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«Сплетница» («Gossip Girl»), HBO Max

Дата выхода: 2021 год

Ривайвл хитовой подростковой драмы о нью-йоркской золотой молодежи, чьи будни активно комментирует автор (или авторка?) анонимного блога «Сплетница». Шоу расскажет о новом поколении тинейджеров, которые сталкиваются с тем же перемыванием костей, только адаптированным под существенно эволюционировавшие соцсети.

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«Станция 11» («Station Eleven»), HBO Max

Дата выхода: 2021 год

Экранизация научно-фантастического романа канадки Эмили Сент-Джон Мандел, описывающего последствия пандемии вируса, который убил подавляющую часть человечества. В центре сюжета оказывается театральная труппа, ищущая убежище в городах в районе Великих озер. Среди участников каста — Маккензи Дэвис и Химеш Патель.

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«Старик» («The Old Man»), FX / Hulu

Дата выхода: 2021 год

Джефф Бриджес изображает бывшего разведчика, давно вышедшего на пенсию, но вынужденного вернуться в строй после того, как на него совершают покушение. В триллере по мотивам бестселлера Томаса Перри также сыграют Эми Бреннеман и Джон Литгоу.

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«Сцены из супружеской жизни» («Scenes from a Marriage»), HBO

Дата выхода: 2021 год

Ремейк знаменитого сериала Ингмара Бергмана, препарирующего институт брака. Вместо Лив Ульман и Эрланда Юзефсона сцены из супружеской жизни будут разыгрывать Джессика Честейн и Оскар Айзек, руководит проектом один из создателей «Любовников» Хагай Леви.

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«Happy End», more.tv

Дата выхода: 2021 год

Влад и Лера уезжают из родного города покорять Москву, а в процессе — из-за слива личного архива, хранящегося в айфоне, — становятся звездами вебкам-порно. Такого рода популярность резко меняет их жизни.