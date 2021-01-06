«Реанимации переполнены»: коронавирус отложил «Грэмми»

63-ю церемонию вручения наград музыкальной премии «Грэмми» перенесли в связи с ухудшением коронавирусной ситуации в Лос-Анджелесе. Об этом говорится на официальном сайте «Грэмми». Изначально мероприятие должно было пройти в калифорнийском комплексе «Стейплс-центр» 31 января.

«После тщательного обсуждения с экспертами в области здравоохранения и артистами мы приняли решение о переносе «Грэмми-2021» на 14 марта этого года, — сообщили организаторы.

— Ухудшение COVID-ситуации в Лос-Анджелесе, перегрузка местной врачебной системы, переполненные реанимации, а также новые предписания со стороны властей подтолкнули нас к выводу, что отсрочка «Грэмми» является правильным шагом. Нет ничего важнее здоровья и безопасности членов музыкального сообщества, а также сотен людей, неустанно работающих над проведением нашего шоу. Мы хотим поблагодарить всех талантливых артистов, персонал и — особенно — номинантов этого года за понимание, терпение и готовность сотрудничать с нами, пока мы пребываем в этом беспрецедентном времени».

По информации Los Angeles Times, после Дня благодарения (26 ноября) и сезона отпусков в Калифорнии зафиксировали всплеск заболеваемости коронавирусом, а 4 января был установлен рекорд — 74 тыс. новых случаев. Отмечается, что медицинская система самого Лос-Анджелеса в настоящий момент настолько перегружена, что пациентам с COVID-19 нередко приходится часами ждать в машинах скорой помощи, пока не освободятся больничные койки.

Организаторы «Грэмми-2021» до сих пор официально не объявили, в каком формате пройдет грядущая церемония.

При этом еще в июне Харви Мейсон, временный глава Национальной академии искусства и науки звукозаписи (организации, ответственной за премию), говорил в интервью Variety о трех предполагаемых вариантах проведения шоу — традиционном, с ограниченным количеством зрителей, а также без аудитории вовсе. Тогда же он заверял, что организация не хочет переносить церемонию с января, делая все возможное для ее проведения в срок.

«Как вы могли заметить, количество выпускаемой музыки во время пандемии увеличилось, поэтому мы бы не хотели откладывать [церемонию], — пояснял Мейсон. — На мой взгляд, во времена, когда вокруг нас столько неопределенности и беспокойства, очень важно и полезно проводить подобные шоу — чтобы не терять хоть что-то знакомое, проводящееся каждый год».

Уже в конце сентября руководитель Академии сообщил, что — несмотря на все трудности — участники шоу, скорее всего, будут исполнять свои треки вживую и никаких предварительно записанных номеров не планируется.

«Мы рассматриваем вариант с проведением церемонии в «Стейплс-центре» с ограниченной аудиторией, однако он начинает казаться все менее и менее вероятным. Также есть вариант с живыми выступлениями артистов, но без зрителей, — и что-то более виртуальное, с [выступлениями] из разных мест», — говорил он.

Известно, что ведущим церемонии будет комик Тревор Ноа. В минувшем ноябре организаторы также объявили номинантов премии. Лидером по числу номинаций стала певица Бейонсе. Ее выдвинули в девяти категориях, в том числе — в «Записи года».