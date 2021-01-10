«ВандаВижен, «Топи» Глуховского и еще 8 сериалов, выходящих до конца января

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«ВандаВижен» («WandaVision») — мини-сериал

С 15 января на Disney+

Первый проект из Четвертой фазы киновселенной Marvel расскажет о молодоженах Алой ведьме и Вижене, которые вьют гнездышко в крохотном городке Вествью, подозрительно похожем на декорации из старых американских мыльных опер (название шоу можно перевести как «Вандавидение» — по аналогии с «телевидением»). Вскоре герои начинают осознавать, что все не то, чем кажется.