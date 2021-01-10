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Сериалы

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Кадр из сериала &laquo;ВандаВижен&raquo; (2020) Кадр из сериала &laquo;ВандаВижен&raquo; (2020)

«ВандаВижен, «Топи» Глуховского и еще 8 сериалов, выходящих до конца января

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Какие сериалы смотреть в январе 2021 года: выбор «Газеты.Ru»

Сериал про Ванду и Вижена из киновселенной Marvel, второй спецэпизод «Эйфории», возвращение «Ривердейла» и «Дома с прислугой», а также мистика по сценарию Дмитрия Глуховского и израильский неонуар про одержимую режиссерку. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выйдут до конца января, и рассказывает о самых интересных.

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О сериальных премьерах новогодних каникул (с 1 по 10 января) мы писали здесь:

2020, тебе конец: 10 новых фильмов и сериалов на новогодние каникулы Сериал про Ванду и Вижена из киновселенной Marvel, второй спецэпизод «Эйфории», возвращение...
1
«Американские боги» («American Gods») — 3 сезон

С 11 января на Starz и в «Амедиатеке»

Продолжение фэнтезийной драмы по мотивам книги Нила Геймана. В третьем сезоне Тень Мун, скрывающий свою личность, будет прятаться от новых божеств в Висконсине. У шоу в очередной раз сменился руководитель, вместо Джесси Александера шоураннером выступил Чарльз Х. Игли, работавший над «Декстером» и «Ходячими мертвецами».

2
«Блудный сын» («Prodigal Son») — 2 сезон

С 13 января на Fox и more.tv

Второй выпуск фантазии продюсера Грега Берланти («Ривердейл», «Леденящие душу приключения Сабрины», «Ты») на тему «Ганнибала». Подробную рецензию на первый сезон можно прочесть здесь.

3
«ВандаВижен» («WandaVision») — мини-сериал

С 15 января на Disney+

Первый проект из Четвертой фазы киновселенной Marvel расскажет о молодоженах Алой ведьме и Вижене, которые вьют гнездышко в крохотном городке Вествью, подозрительно похожем на декорации из старых американских мыльных опер (название шоу можно перевести как «Вандавидение» — по аналогии с «телевидением»). Вскоре герои начинают осознавать, что все не то, чем кажется.

4
«Дом с прислугой» («Servant») — 2 сезон

С 15 января на Apple TV+

Продолжение гнетущего психохоррора, спродюсированного М. Найтом Шьямаланом, про потерявшую младенца пару и их странную няню (хочется верить, второй сезон прояснит хоть что-то в этой чертовщине). Известно, что два эпизода — третий и финальный — срежиссировала дочь Шьямалана Ишана Найт. В декабре 2020-го шоу заранее продлили на третий сезон.

5
«Ривердейл» («Riverdale») — 5 сезон

С 21 января на The CW и Netflix

Пятый сезон главного подросткового сериала современности, тинейджерского «Твин-Пикса», который потихоньку выходит из тинейджерской зоны: в новых сериях герои попрощаются со старшей школой (мы должны были увидеть это еще весной, однако в дело вмешался коронавирус) и вступят во взрослую жизнь.

6
«Нэнси Дрю» («Nancy Drew») — 2 сезон

С 21 января на The CW и «Кинопоиске HD»

Продолжение собрата «Ривердейла» (если не по качеству, то по каналу) о юной сыщице, чье имя стало нарицательным, и ее друзьях, распутывающих мистические тайны городка Хорсшу-Бэй.

7
«Теряя Элис» («Losing Alice») — 1 сезон

С 22 января на Apple TV+

Израильский психологический триллер, эротический неонуар — о 48-летней режиссерке, которая становится одержима молодой сценаристкой и превращается в женскую версию Фауста. Сериал придумала и сняла американо-израильская постановщица Сигал Авин. В главной роли — Айелет Зорер, известная по ленте «Ангелы и демоны» и сериалу «Сорвиголова».

8
«Эйфория» («Euphoria») — спецэпизод (2)

С 25 января на HBO и в «Амедиатеке»

Второй спешл лучшего сериала о зумерах будет посвящен Джулс — вероятно, в этой серии мы узнаем, как героиня пережила расставание с Ру.

9
«Сквозь снег» («Snowpiercer») — 2 сезон

С 26 января на TNT и Netflix

Сериальная адаптация французской графической новеллы, которую в 2013 году Пон Чжун Хо («Паразиты») превратил в полнометражный фильм. В новой экранизации комикс про курсирующий вокруг планеты поезд, где живут остатки человечества, оброс элементами детективного процедурала. Во втором сезоне к актерскому составу присоединится Шон Бин.

10
«Топи» — 1 сезон

С 28 января на «Кинопоиске HD»

Мистический триллер по сценарию Дмитрия Глуховского расскажет о пятерке молодых москвичей и москвичек, которые отправляются в деревню Топи, чтобы найти ответы на свои вопросы и проблемы, а в итоге вязнут в русской хтони.