«ВандаВижен, «Топи» Глуховского и еще 8 сериалов, выходящих до конца января

О сериальных премьерах новогодних каникул (с 1 по 10 января) мы писали здесь:
С 11 января на Starz и в «Амедиатеке»
Продолжение фэнтезийной драмы по мотивам книги Нила Геймана. В третьем сезоне Тень Мун, скрывающий свою личность, будет прятаться от новых божеств в Висконсине. У шоу в очередной раз сменился руководитель, вместо Джесси Александера шоураннером выступил Чарльз Х. Игли, работавший над «Декстером» и «Ходячими мертвецами».
С 13 января на Fox и more.tv
Второй выпуск фантазии продюсера Грега Берланти («Ривердейл», «Леденящие душу приключения Сабрины», «Ты») на тему «Ганнибала». Подробную рецензию на первый сезон можно прочесть здесь.
С 15 января на Disney+
Первый проект из Четвертой фазы киновселенной Marvel расскажет о молодоженах Алой ведьме и Вижене, которые вьют гнездышко в крохотном городке Вествью, подозрительно похожем на декорации из старых американских мыльных опер (название шоу можно перевести как «Вандавидение» — по аналогии с «телевидением»). Вскоре герои начинают осознавать, что все не то, чем кажется.
С 15 января на Apple TV+
Продолжение гнетущего психохоррора, спродюсированного М. Найтом Шьямаланом, про потерявшую младенца пару и их странную няню (хочется верить, второй сезон прояснит хоть что-то в этой чертовщине). Известно, что два эпизода — третий и финальный — срежиссировала дочь Шьямалана Ишана Найт. В декабре 2020-го шоу заранее продлили на третий сезон.
С 21 января на The CW и Netflix
Пятый сезон главного подросткового сериала современности, тинейджерского «Твин-Пикса», который потихоньку выходит из тинейджерской зоны: в новых сериях герои попрощаются со старшей школой (мы должны были увидеть это еще весной, однако в дело вмешался коронавирус) и вступят во взрослую жизнь.
С 21 января на The CW и «Кинопоиске HD»
Продолжение собрата «Ривердейла» (если не по качеству, то по каналу) о юной сыщице, чье имя стало нарицательным, и ее друзьях, распутывающих мистические тайны городка Хорсшу-Бэй.
С 22 января на Apple TV+
Израильский психологический триллер, эротический неонуар — о 48-летней режиссерке, которая становится одержима молодой сценаристкой и превращается в женскую версию Фауста. Сериал придумала и сняла американо-израильская постановщица Сигал Авин. В главной роли — Айелет Зорер, известная по ленте «Ангелы и демоны» и сериалу «Сорвиголова».
С 25 января на HBO и в «Амедиатеке»
Второй спешл лучшего сериала о зумерах будет посвящен Джулс — вероятно, в этой серии мы узнаем, как героиня пережила расставание с Ру.
С 26 января на TNT и Netflix
Сериальная адаптация французской графической новеллы, которую в 2013 году Пон Чжун Хо («Паразиты») превратил в полнометражный фильм. В новой экранизации комикс про курсирующий вокруг планеты поезд, где живут остатки человечества, оброс элементами детективного процедурала. Во втором сезоне к актерскому составу присоединится Шон Бин.
С 28 января на «Кинопоиске HD»
Мистический триллер по сценарию Дмитрия Глуховского расскажет о пятерке молодых москвичей и москвичек, которые отправляются в деревню Топи, чтобы найти ответы на свои вопросы и проблемы, а в итоге вязнут в русской хтони.