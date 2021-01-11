«Уровень сатурации постоянно падал»: умер эксперт «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов

«Пришло печальное известие: 01.01.2021 умер Михаил Викторович Виноградов — психиатр-криминалист, принимавший участие в качестве наблюдателя в ранних сезонах «Битвы экстрасенсов», — сообщается в одной из групп «Вконтакте», посвященных передаче. Виноградову было 82 года.

Представитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, основанного Виноградовым, подтвердил сообщение о смерти специалиста.

«Михаил Викторович скончался в Москве после продолжительной болезни. Точная причина его смерти пока неизвестна. О времени и месте прощания с нашим руководителем будет сообщено позднее», — сказал собеседник ТАСС.

По данным Telegram-канала Mash, 19 декабря Виноградов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Источник уточнил, что криминалист находился в тяжелом состоянии и долго болел.

«Под Новый год уровень сатурации постоянно падал», — подчеркивается в сообщении.

Виноградов родился в 1938 году в Москве. До окончания школы Виноградов подрабатывал внештатным корреспондентом в газете «Московский комсомолец». Затем он окончил психиатрическую кафедру Первого Московского медицинского института им. Сеченова (ныне — Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова) и аспирантуру Института медико-биологических проблем РАН. Также обучался в

Академии медицинских наук СССР и вернулся в Первый ММИ им. Сеченова для окончания ординатуры кафедры психиатрии.

Долгие годы Виноградов занимался исследованиями в области психиатрии и применял их выводы на практике. Специалист участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и оказывал психологическую помощь пострадавшим во время землетрясения в Иране и Армении.

В 2009 году по инициативе Виноградова была основана некоммерческая компания «Лига экстрасенсов РФ». Он организовал сотрудничество с одаренными людьми, которые помогали искать жертв стихийных бедствий и могли избавить пострадавших от шока. В организацию мог вступить любой человек, который доказывал наличие у него паранормальных способностей.

С начала 2000-х Виноградов занимался составлением психологических портретов преступников. Этой теме он посвятил более 150 научных работ, которые были опубликованы в странах Европы и Азии, а также в США. Психолога часто приглашали на телешоу в качестве эксперта. На передаче телеканала НТВ «Независимое расследование» он составил портрет «Барнаульского маньяка» и помог следствию в поисках преступника.

Также криминалист был ведущим экспертом в программе «Битва экстрасенсов» на ТНТ. После испытаний Виноградов давал объективную оценку работе участников. Послужной список и авторитет эксперта вызывали у зрителей доверие. Постепенно специалист отошел от съемок в шоу из-за недостатка времени.

Курируя собственный Центр помощи пострадавшим, Виноградов сотрудничал с частными лицами и правоохранительными органами. Деятельность основанной им организации заключается в поиске преступников и жертв. Специалисты Центра применяют на практике электрофизиологический анализ, различные тесты и прочие экспериментальные методы. Кроме того, Виноградов вел собственные колонки в «Комсомольской правде» и «РБК daily» и активно участвовал в обсуждении дела сестер Хачатурян.