Очередь на «Оскар»: названы победители премии критиков США

Независимый фильм «Земля кочевников» американской постановщицы китайского происхождения Хлои Чжао с Фрэнсис Макдорманд в главной роли одержал победу сразу в четырех категориях.

«Земля кочевников» был признан лучшим фильмом года. Чжао и Макдорманд получили награды как лучшая постановщица и лучшая исполнительница главной роли. Картина также была отмечена за операторскую работу.

В 2020 году картина получила главные награды Венецианского кинофестиваля и фестиваля в Торонто. Этот фильм стал первым проектом, завоевавшим призы высшего достоинства на этих смотрах одновременно. Лента Чжао рассматривается среди критиков как один из наиболее вероятных претендентов на победу в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая актриса» и на самом «Оскаре».

Приз за мужскую роль достался Делрою Линдо. Он был признан лучшим актером благодаря работе в фильме об отряде солдат-афроамериканцев времен вьетнамской войны «Пятеро одной крови» режиссера Спайка Ли. Эта военная драма стала их четвертым совместным фильмом после 25-летнего перерыва.

Игра Линдо была также отмечена на первой церемонии вручения супернаград более жанрово-ориентированной версии премии «Выбор критиков». Он одержал победу в категории «Лучший актер экшен-фильма», а «Пятеро одной крови» были названы лучшим фильмом.

Предыдущий фильм Спайка Ли «Черный клановец» принес ему гран-при Каннского кинофестиваля, а также первый «Оскар» — за лучший адаптированный сценарий. Победе предшествовала череда обвинений в адрес киноакадемии на расовой почве. В 2020 году Спайк Ли должен был возглавить жюри в Каннах, однако формат мероприятия был изменен из-за пандемии коронавируса.

Проблематика и высокие оценки критиков вряд ли позволят академикам «Оскара» обойти стороной новый проект Спайка Ли. Однако его сложная структура и острая политическая риторика могут стать серьезным препятствием на пути к победе в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

Наградив же Линдо за его яркую роль, «Оскар» может одновременно отметить и саму картину, и удовлетворить запросы новой аудитории. Подробнее о самом фильме вы можете прочитать в рецензии «Газеты.Ru».

Мария Бакалова одержала победу в категории «Лучшая актриса второго плана» благодаря своей роли в фильме «Борат 2» Саши Барона Коэна. Лучшим актером второго плана был назван Пол Раджи, сыгравший в музыкальной драме «Звук металла». Оба они также упоминаются в списках фаворитов ближайшего «Оскара».

Хотя музыкальный фильм «Ма Рейни: Мать блюза» с Виолой Дэвис и Чедвиком Боузманом не получил ни одной премии на прошедшей церемонии, он оказался близок к победе в категориях «Лучшая актриса» и «Лучший актер». Боузман также оказался третьим по результатам голосования за лучшего актера второго плана за роль в уже упомянутом «Пятеро одной крови».

Награды Национального общества кинокритиков США считаются одними из самых престижных в стране из-за высоких требований к участникам организации. Она насчитывает около 60 критиков, чей ежегодный выбор рассматривается сотрудниками киноиндустрии как важный показатель для определения наиболее вероятных победителей на «Оскаре».