Мальдивы, Бали и Дубай: как артисты отдохнули в новогодние праздники

Раньше российские знаменитости отправлялись в теплые страны, отработав плотный график выступлений на новогодних корпоративах. В прошлом году пандемия коронавируса нарушила привычный режим: массовые мероприятия были запрещены из-за растущей статистики заражений. Несмотря на уменьшение предновогоднего заработка и активное распространение COVID-19, многие артисты провели праздничную неделю за границей. В этом году выбор стран для отдыха был очень скудным. Самыми популярными направлениями для первых путешествий артистов в 2021 году стали Мальдивы и Дубай. Посетивший ОАЭ продюсер Иосиф Пригожин рассказал «Газете.Ru» о правилах пересечения границы во время пандемии.

«Выезжая из страны, вы делаете справку, сдаете тест ПЦР, антитела. Если у вас нет страховки, вы не сможете выехать из страны. Например, в Дубае вы предоставляете справку, у вас берут повторный анализ. Если вы заболели, вас отправляют на карантин. То же происходит при возвращении в Москву. Здесь главный вопрос — ответственность каждого», — заявил Пригожин.

Продюсер отметил, что они с супругой Валерией соблюдают правила безопасности, где бы ни находились. По его мнению, «глупо говорить о том, что, сидя дома, можно не заразиться, и лишь в путешествии есть риск».

«Повторюсь, я предельно осторожен. Какой смысл жизни без работы и путешествий? Ради чего мы живем? Чтобы бояться, прятаться, накопить деньги и умереть вместе с этой подушкой безопасности? Пандемия — не смертный приговор. Мы должны оставаться порядочными, предельно уважительными людьми, сохранить человеческое лицо по отношению друг к другу. Нельзя использовать пандемию как сведение счетов, агрессию друг против друга. Нельзя осуждать тех, у кого есть возможности, и не любить тех, у кого их нет. Мы должны беречь друг друга — это самое важное», — сказал Пригожин.

Рэперы Тимати и Джиган вместе с семьями также выбрали для новогоднего путешествия Арабские Эмираты. Они публиковали в соцсетях снимки из дорогих отелей и фотографировались у океана. С Джиганом в Дубай отправилась Оксана Самойлова и все четверо детей, а Тимати взял с собой бывшую возлюбленную Анастасию Решетову и годовалого сына Ратмира.

Певица Лолита Милявская опубликовала в соцсети совместное видео с лидером группы Rammstein Тилем Линдеманном, снятое в престижном районе Дубай Марина. В ролике артистка назвала музыканта своим братом и поцеловала его в щеку.

Также в Дубае отдыхает Егор Крид вместе со своей предполагаемой девушкой — популярной 19-летней тиктокершей Валей Карнавал. Они размещали на своих страницах в Instagram снимки и видео, сделанные в одних локациях. В комментариях поклонники просят кумиров сделать совместное фото и подтвердить отношения.

«Я жду фоточку с Валей», «Валькина рука там, на видео», «Они в одном парке с Валей», — написали пользователи.

Особо внимательные фанаты заметили Карнавал в компании Крида в историях Тимати. Рэпер опубликовал видео, на котором молодые люди сидят рядом в ресторане, и пошутил над бывшим участником лейбла Black Star.

Еще одна звезда TikTok — Даня Милохин — полетел в ОАЭ в компании Моргенштерна, Эльдара Джарахова и DJ Smash. В сети шутят, что в их тусовке не хватало Николая Баскова, с которым Милохин записал песню «Дико тусим».

Границы Индонезии были открыты до 28 декабря, и на Бали успел «залететь» Сергей Лазарев. Исполнитель опубликовал около 15 своих фотографий на фоне солнечных пляжей, моря и водопадов. В начале рабочей недели Лазарев поделился с подписчиками снимком на фоне храма Pura Tanah Lot и подробно рассказал о достопримечательности.

«Тут особенно хорошо думается и видится... Хорошего дня!» — написал артист 11 января.

Один из постов Лазарев посвятил 20-летию группы Smash! и записал видеообращение с Владом Топаловым, который также отдыхает на Бали с женой Региной Тодоренко и сыном Мишей.

«Сидим на отдыхе и думаем: может, тряхнуть дуэтной стариной и записать на радость всем что-нибудь новенькое? А может, бахнуть «Belle» 20 лет спустя?» — задался вопросом Лазарев.

Страницы в Instagram Димы Билана, Полины Гагариной, Ксении Бородиной, Ольги Бузовой и Давида Манукяна заполнились контентом с Мальдив. Недавно в фанатских пабликах Бузовой было опубликовано видео, на котором предположительно запечатлена ее свадьба с Манукяном. По мальдивским традициям на жениха и невесту были надеты венки из живых цветов, а певица предстала в кадре в белом платье. После торжественной церемонии влюбленные отправились в шатер для новобрачных, где их ждал праздничный стол с тортом. Известно, что свадьба на Мальдивах не имеет юридической силы в России. Некоторые поклонники уверены, что официальный брак пара уже заключила ранее.