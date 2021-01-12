Пандемия не отступает: Голливуд снова откладывает премьеры

Компания Sony объявила о решении перенести премьеру фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли на октябрь 2021 года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Как пишет Variety, аналогичная судьба может ждать и другие громкие голливудские проекты.

После переноса многих потенциальных хитов на весну 2021 года власти так и не сняли ограничений с крупнейших американских кинотеатров, в том числе – в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. В частности, обозреватели обратили внимание на фильм Sony «Золушка» с Камилой Кабельо в главной роли. Этот проект должен был стать первой премьерой от большой голливудской студии в 2021 году. Однако несмотря на то, что выход на экраны был назначен на 5 февраля, в СМИ все еще не началась кампания по продвижению фильма.

«Большинство фильмов начинают рекламировать за шесть недель до премьеры, зачастую даже чаще, если речь идет о сиквеле или спиноффе популярной франшизы», — отмечает обозревательница Variety Ребекка Рубин.

По ее словам, источники сообщили об отсутствии у Sony планов отдать «Золушку» стриминговым сервисам. Они заявили, что компания хочет устроить премьеру на экранах кинотеатров.

Среди других проектов, премьера которых была назначена на февраль, перенос может грозить фильмам «King's Man: Начало», «Черная вдова», «Главный герой», «Бесконечность», «Круэлла», «Не время умирать», а также «Форсаж 9».

Disney, Warner Bros. and Universal выглядят более подготовленными, чтобы переждать следующие несколько месяцев, благодаря планам на случай непредвиденных обстоятельств. Они включают в себя варианты, варьирующиеся от единовременной премьеры фильмов в кинотеатрах и на стриминговых сервисах, до премиум-варианта формата видео на заказ.

В отличие от этих трех компаний, у Sony нет договоренностей о премьерах со стриминговыми платформами. При сохранении ограничений на работу кинотеатров руководству с большой долей вероятности придется снова откладывать дату выхода своих фильмов в кинотеатрах.

Другим вариантом выхода из сложившейся ситуации может стать продажа фильмов стриминг-платформам в формате аукциона. Таким образом поступила компания Paramount, распродавшая большую часть грядущих премьер, за исключением сиквела хоррора «Тихое место».

Однако в случае с такими высокобюджетными проектами как «Форсаж 9» и «Не время умирать» ситуация усложняется возможными финансовыми потерями, которыми грозят онлайн-премьеры или дальнейшие переносы выхода этих фильмов. Тем не менее, принять решение по этому вопросу руководству студий придется до конца января.

Помимо продолжающейся пандемии коронавируса, на ситуацию с кинопрокатом в США серьезное влияние оказало решение Warner Bros. выпустить все свои премьеры (среди которых «Дюна», «Матрица 4», «Годзилла против Конга», «Том и Джерри») одновременно в кинотеатрах и на стриминг-платформах.

Когда руководство студии объявило об этом шаге в декабре 2020 года, стоимость акций крупнейших сетей западных кинотеатров резко упала. В ответ на обвинения в обвале рынка представители Warner Bros. пояснили, что речь идет о временных мерах, которые направлены на решение проблем в текущих условиях.