«Какое-то наказание»: актера Дмитрия Гусева нашли мертвым в автомобиле

Актер Дмитрий Гусев скончался в Москве на 46-м году жизни. По информации РЕН ТВ, 13 января его тело обнаружили за рулем автомобиля на Курьяновской улице. Отмечается, что в момент трагедии артист возвращался со съемок.

Согласно предварительным сведениям, Гусеву стало плохо, когда он был за рулем, после чего актер потерял сознание. Позднее его автомобиль, стоявший на месте с работающим двигателем, обнаружили прохожие, вызвавшие скорую помощь. Прибывшие на место трагедии врачи констатировали смерть артиста. Причина случившегося на данный момент остается неизвестной.

По словам агента Гусева Марии Крыжанской, во время движения автомобиля у актера, вероятно, остановилось сердце — и он попал в аварию.

«Я позвонила на съемочную группу, вроде — похоже на то, что, к сожалению, это действительно на самом деле. Он ехал уже со съемки, и пока непонятно, [что произошло], скорее всего, у него сердце остановилось, а потом он врезался, потому что он водитель с опытом, совершенно нормальный, — цитирует ее RT. — Там уже позвонили и нашли у него договор в машине со съемочной группой, поэтому туда позвонили, и от съемочной группы кто-то уже поехал туда, [на место случившегося]. Уже об этом жене сообщили, видимо, сотрудники ГАИ».

Дмитрий Гусев родился 27 февраля 1975 года. В 2001-м он окончил актерский факультет Ярославского Государственного театрального института и в том же году устроился в московский «Театр на Юго-Западе». На его сцену он выходил в таких постановках, как «Карнавальная шутка», «Опера нищих», «Куклы», «Женитьба», «Мастер и Маргарита», «Гамлет», «Даешь Шекспира», «Ромео и Джульетта», «Сон в летнюю ночь», «Макбет», «Ревизор», «Самоубийца», «Собаки», «Гамлет», «Сон в летнюю ночь» и «Как хочется счастья».

Массовому зрителю артист более известен как киноактер. Его, в частности, можно увидеть в «Кухне», «Методе», «Папиных дочках», «Ворониных», «Склифосовском», «Обратной стороне Луны», «Зайцеве +1», «Трех днях лейтенанта Кравцова», «Жизни и судьбе», а также «Глухаре».

Комментируя кончину Гусева, автор «Обратной стороны Луны» Александр Котт назвал его «прекрасным человеком и невероятным актером».

«И я немножко в шоке, потому что ощущение, что какое-то наказание, — добавил постановщик. — Он просто был светлый человек. Он актер невероятной харизмы, тонкости и страсти. По-человечески он очень простой и в то же время сложный. Он не на актерском Олимпе был, но для меня все равно был одним из тех, кого я помнил, буду помнить и вспоминать».

Режиссер также выразил мнение, что Гусев так и не дождался большой роли, которой он действительно застуживал.

«Он гениальный актер второго плана. Хотя, нет… Он актер первого плана. Просто, видимо, не было той роли, которой он действительно заслуживал», — заключил Котт.