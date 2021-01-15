Спасибо, Кэп: Крис Эванс возвращается к роли Капитана Америка

На этой неделе издание Deadline принесло праздник на улицы фанатов киновселенной Marvel. В преддверии премьеры сериала Disney+ «Ванда/Вижн» (про него читайте на «Газете.Ru» завтра, 16 января) поклонники узнали о грядущем возвращении во франшизу Криса Эванса, исполнителя роли Стива «Капитана Америка» Роджерса. В материале отмечалось, что стороны как минимум приближаются к закрытию сделки — либо уже и вовсе достигли соглашения.

Речь идет о появлении Эванса в одном или двух будущих фильмах саги. При этом, как утверждает источник, это, скорее всего, будет не новый сольник Кэпа, а важная роль второго плана — вроде той, что была у Роберта Дауни-младшего (Тони Старк, Железный человек) в дебютном «Человеке-пауке» с Томом Холландом, где харизматичный миллиардер примерил на себя амплуа ментора для начинающего супергероя.

В Marvel Studios отказались комментировать возможное возвращение Эванса, тогда как сам актер как будто бы опроверг информацию, заверив в Twitter, что впервые о таком слышит. Впрочем, в соцсетях не исключили, что Крис здесь просто слукавил, не желая портить вау-эффект от потенциального камбэка во вселенную.

News to me‍ — Chris Evans (@ChrisEvans) January 14, 2021

39-летний Крис Эванс дебютировал в роли Капитана Америка в 2011 году, когда на экраны вышел фильм «Первый мститель». Впоследствии он также перевоплощался в одного из самых популярных комикс-персонажей для «Мстителей», «Другой войны», «Эра Альтрона», «Противостояния», «Человека-паука», «Войны бесконечности», а также финального эпизода тех же «Мстителей». Что интересно, Эванс успел попробовать себя в качестве супергероя еще до Капитана Америка. Случилось это в другой экранизации комиксов Marvel — вышедшей в 2005 году «Фантастической четверке» (и ее сиквеле), где актер сыграл огненного во всех смыслах Джонни Шторма.

Об уходе на пенсию в качестве Капитана Америка Эванс впервые заявил в 2018 году, сообщив, что больше не будет сниматься в супергеройских фильмах франшизы.

«Официально закончил с «Мстителями». Это был эмоциональный день, если не сказать больше. Играть эту роль на протяжении восьми лет было честью. Спасибо каждому, кто стоял перед камерой, за камерой или сидел в зале! Бесконечно благодарен», — написал актер о своем последнем съемочном дне в роли Стива Роджерса.

При этом уже в следующем году артист в интервью Variety не исключил возвращения в сагу — правда, добавил, что не видит в этом особого смысла.

«Это не сложно. Но и не то чтобы необходимо. У меня сейчас другие роли. Я думаю, что у Кэпа хорошо закончилась история. Я думаю, что авторы проделали действительно ценную работу, позволив ему завершить свое путешествие. Если говорить о возвращении к персонажу, то это точно не вопрос денег. И это не зависит от пожеланий фанатов. Важнее то, что мы таким образом хотим сказать? Как это поможет истории? Многие элементы должны собраться вместе, чтобы это произошло», — говорил Эванс.

Помимо роли Капитана Америка, актер известен по участию в таких фильмах, как «Достать ножи», «Скотт Пилигрим против всех», «Одаренная», «Пекло», «Сквозь снег» и «Прежде чем мы расстанемся».